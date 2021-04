DES NFT ISSUS DE L'UNIVERS DU CRIME ORGANISÉ S'INTRODUISENT DANS LA CHAÎNE DE BLOCS

LAS VEGAS, 21 avril 2021 /CNW/ - De nombreux gangsters célèbres sont enterrés dans le désert ou encore dorment avec les poissons à l'heure qu'il est, mais les objets qu'ils utilisaient dans leurs activités illicites sont bien vivants et à portée de main, dans le monde numérique du moins.

Les fondateurs de la Las Vegas Mob Experience, propriétaires de la plus grande collection d'artefacts authentiques du crime organisé jamais assemblée, composée de souvenirs, de photos et de vidéos, relancent leur expérience interactive en y ajoutant une nouvelle touche.

L'entreprise proposera par l'entremise d'OpenSea certains articles vedettes de sa vaste collection, renommée tout simplement « The Mob Experience », sous forme de jetons non fongibles (NFT) disponibles à l'achat pour une période de deux semaines, à partir du 22 avril 2021.

Vous pouvez consulter les NFT des artefacts en vedette sur le site https://MobExperienceNFT.com.

Les NFT (de l'anglais non-fungible token), ou jetons non fongibles, sont devenus la contrepartie numérique de tout objet de collection. Même les signatures chiffrées des personnes décédées peuvent être conservées et profiter d'une deuxième vie sur la chaîne de blocs.

Le lancement initial de la collection Mob Experience comprendra huit des artefacts les plus précieux de la collection de NFT, soit des objets de collection tels que :

Le seul exemplaire d'arme de poing ayant appartenu à Bugsy Siegal.

Le seul exemplaire d'une lettre manuscrite de cinq pages que Bugsy Siegel a adressé à son épouse, et qui parle de sa famille. Il a rédigé cette lettre alors qu'il se rendait en avion à Las Vegas, quelques mois à peine avant d'être tué chez lui, dans ce qui est considéré comme un des assassinats les plus célèbres de l'histoire de la pègre.

La Médaille de la liberté de Meyer Lansky, décernée à Lansky par le président Truman lors d'une cérémonie secrète à la Maison-Blanche, pour récompenser le soutien du mafieux aux Forces alliées durant les opérations Husky et Underworld, et ainsi les avoir aidées à remporter la Seconde Guerre mondiale.

L'unique exemplaire d'une lettre manuscrite de trois pages qu'Al Capone adresse à son fils alors qu'il purge sa peine à Alcatraz. Dans cette lettre, il lui donne des conseils sur la vie et décrit son quotidien en prison.

La mystérieuse lettre d'un agent du FBI au parrain de la pègre Jimmy « Blue Eyes » Alo, dans laquelle il l'avertit d'une enquête majeure en cours. L'agent remplissait ainsi la promesse faite à son père mourant de rembourser la dette morale de ce dernier envers Jimmy Alo.

L'ensemble composé de la veste, de la cravate, de la chemise et du chapeau de Meyer Lanksy. Il s'agit de la veste au motif pied-de-poule similaire à celle de son ami Bugsy Siegal, et le chapeau était celui porté par Meyer à son retour d'Israël, lorsqu'il a été arrêté dès son arrivée en sol américain.

Le fameux poing américain de Mickey Cohen, usagé .

. Les journaux intimes manuscrits de Meyer Lansky.

L'idée de s'associer à The Mob Experience pour convertir les pièces les plus convoitées de la collection en NFT est l'idée du mannequin et acteur à succès, devenu entrepreneur et investisseur dans la cryptomonnaie, Michael Evers.

M. Evers a déclaré : « C'est la première fois qu'une collection digne d'un musée est liée au marché des NFT. La possibilité pour les amateurs et les collectionneurs d'objets liés à la mafia, ainsi que pour les propriétaires de NFT, d'être le seul au monde à posséder un élément d'histoire extraordinaire et unique en son genre constitue une première excitante pour le marché des NFT. » M. Evers a ajouté : « De plus, chaque propriétaire d'un NFT aura l'occasion d'afficher son nom ou son surnom à côté de l'artefact physique lié au NFT qu'il a acquis à l'emplacement réel de l'exposition The Las Vegas Mob Experience. »

Jay Bloom, fondateur de l'exposition Las Vegas Mob Experience et président actuel de Pegasus Group Holdings, LLC., a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de permettre au public de s'approprier ces objets de collections sous forme de NFT et de les mettre à la disposition des amateurs de mafia et de NFT dans le monde entier. Chaque pièce de notre collection de 1 500 artefacts est unique en son genre et a une histoire à raconter. Nos offres initiales de NFT seront uniques, elles aussi. »

The Mob Experience prévoit ouvrir un emplacement réel et interactif à Las Vegas au cours du premier trimestre de 2022, où les artefacts physiques liés aux NFT seront exposés bien en évidence.

