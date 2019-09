Quesada devient la première chaîne de restauration au Canada à se joindre au mouvement « 1 % pour la planète » en lançant le tout premier « burrito Beyond Meat(MD) pour une bonne cause »

« Nous sommes ravis d'accueillir Quesada au sein de notre mouvement mondial en plein essor. » indique Kate Williams, PDG de 1 % pour la planète, en ajoutant : « Actuellement, seulement 3 % de la philanthropie est consacrée à l'environnement. La planète a besoin d'un soutien tellement plus important et Quesada fait maintenant partie des dirigeants d'entreprise souhaitant contribuer à l'accroissement des dons et du soutien envers des enjeux importants pour les consommateurs et notre planète. »

1 % pour la planète est une organisation mondiale fondée en 2002 par deux grands défenseurs de l'environnement, Yvon Chouinard, fondateur de Patagonie, et Craig Matthews, fondateur de Blue Riblon Fliess. De nos jours, 1 % pour la planète compte plus de 2 000 membres dans plus de 45 pays qui ont versé plus de 225 000 000 $ à des organismes caritatifs à vocation environnementale. Ses membres comprennent notamment des compagnies comme Klean Kantien et Caudale et des personnes comme Jack Johnson, auteur-compositeur-interprète, et Alex Hunald, grimpeur en solo intégral.

« Se joindre à 1 % pour la planète correspond à notre objectif d'entreprise ciblant l'accomplissement de gestes concrets au bénéfice de l'environnement. Nous voulons inspirer notre clientèle et notre personnel à faire davantage pour protéger notre planète. » affirme Steve Gill, fondateur et créateur des recettes de Quesada Burritos & Tacos.

Quesada collaborera avec 1 % pour la planète au développement de stratégies au profit d'organismes caritatifs canadiens à vocation environnementale. De plus, Quesada compte élaborer des moyens pour favoriser l'implication de ses employés dans des causes environnementales à l'échelle de leur propre collectivité.

À propos de Quesada Burritos & Tacos

Quesada est reconnu pour sa réinterprétation des classiques de la cuisine mexicaine et son approche « comme fait à la maison » de la restauration rapide. La chaîne exploitée par des Canadiens et récipiendaire de nombreux prix compte actuellement 125 restaurants à l'échelle nationale et prépare l'ouverture de 17 autres établissements. Quesada a été fondée à Toronto, en 2004, par Steve Gill, ancien consultant en technologies devenu restaurateur par envie de plats mexicains plus sains. Aujourd'hui, Quesada se distingue par sa philosophie du « fraîchement préparé pour vous » et ses saveurs uniques, plus fraîches et plus légères.

À propos de Beyond Meat

Beyond Meat Inc. (NASDAQ : BYND), l'une des compagnies alimentaires connaissant le plus grand essor aux États-Unis, offre une gamme de protéines révolutionnaires à base de plantes. Fondée en 2009, la mission de Beyond Meat repose sur l'utilisation d'ingrédients végétaux tout simples de façon innovatrice pour reproduire le goût, la texture et les autres caractéristiques sensorielles des viandes animales tout en offrant les bienfaits environnementaux des protéines à base de plantes. L'engagement de Beyond Meat envers « Eat What You Love » (aimer ce que l'on mange) représente sa profonde conviction que sa gamme de produits protéinés à base de plantes permet aux consommateurs de se régaler à loisir de leurs mets favoris tout en favorisant la résolution de préoccupations relatives à la santé humaine, aux changements climatiques, à la conservation des ressources et au bien-être des animaux. La gamme des protéines fraîches ou congelées à base de plantes de Beyond Meat est vendue dans plus de 53 000 établissements de détail et de restauration partout dans le monde. Visitez www.BeyondMeat.com et restez à l'affût sur Facebook, Instagram et Twitter avec @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond.

À propos de 1 % pour la planète

1% pour la planète est une organisation mondiale établissant des liens entre les donateurs et les gens d'action pour accroître les dons au profit d'enjeux environnementaux. 1 % pour la planète inspire les gens à soutenir les organismes environnementaux à l'aide d'adhésions annuelles et d'actions quotidiennes, comme l'élaboration de stratégies, l'autorisation de dons et le rayonnement de l'impact du mouvement.

