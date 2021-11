SHERBROOKE, QC, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Quesada Burritos & Tacos est fier de célébrer le premier anniversaire de son «Menu de la Gentillesse» en faisant don d'un dollar pour chaque burrito frais et appétissant vendu dans ses restaurants du Québec lors de la Journée mondiale de la gentillesse le 13 novembre. Le tout dans l'objectif de lutter contre la faim, un problème qui touche plus d'un ménage sur dix dans la province. La chaîne fera également don des ventes de certains articles du menu à Deuxième Récolte, la plus grande organisation de secours alimentaire du pays, et ce, jusqu'au 31 décembre.

«Nous sommes ravis de donner au suivant par le biais de notre Menu de la Gentillesse et nous sommes très heureux de pouvoir faire encore plus d'efforts pour lutter contre la faim cette année», a déclaré Alain Robitaille, franchisé de Quesada dans Sherbrooke, QC. «Nos clients remarquent de plus en plus notre Menu de la Gentillesse et font l'effort de commander un élément de ce menu, ce qui nous indique que faire une différence compte pour eux.»

Tout au long des mois de novembre et de décembre, une partie des profits du Menu de la Gentillesse de Quesada ira à Deuxième Récolte, une organisation de secours alimentaire dont les organismes bénéficiaires à travers le Québec sont Moisson Montréal, Action Familles de La Plaine et La Grande Table. Les clients peuvent commander le Menu de la Gentillesse de Quesada dans tous ses restaurants au Québec, notamment à Montréal, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Dollard-Des-Ormeaux, Québec, Terrebonne, Pointe-Claire et Saint-Hubert.

Le Menu de la Gentillesse est dédié au soutien des causes principales de Quesada soit : la lutte contre la faim, la durabilité et l'aide humanitaire, tout au long de l'année. Depuis son lancement en novembre 2020, il soutient Deuxième Récolte, la Fondation David Suzuki, la Croix-Rouge et l'IRSSS, une organisation qui soutient les survivants des pensionnats.

Ce mois-ci, @QuesadaBurritos donnera également le coup d'envoi de la campagne de médias sociaux «Dites quelque chose de gentil», qui demande aux amateurs et aux abonnés de participer pour avoir une chance de gagner un délicieux repas d'inspiration mexicaine fraîchement préparé.

«Une fois de plus, Quesada fait preuve de bienveillance en aidant à collecter des fonds et en faisant don de délicieux repas à leurs voisins à but non lucratif», a déclaré Lori Nikkel, PDG de Deuxième Récolte. «Le Menu de la Gentillesse est une initiative tellement incroyable, et nous sommes tellement reconnaissants de nous associer aux franchisés et aux amateurs géniaux de Quesada pour une deuxième année.»

À propos de Quesada Burritos & Tacos

Quesada a été reconnue comme l'une des 400 meilleures entreprises canadiennes en croissance en 2020 par le Globe & Mail. Quesada est une chaîne de restaurants canadienne reconnue qui propose des salsas et des sauces fraîches et délicieuses d'inspiration mexicaine, faites maison, ainsi que des recettes de burritos, de tacos et de salades alléchantes préparées avec des saveurs et des épices authentiques.

Fondée par Steve Gill et son frère Greg en 2004, Quesada a été l'une des premières chaînes de restaurants au Canada à lancer la tendance des burritos et à offrir une expérience alimentaire plus fraîche et plus saine. Il y a plus de 160 restaurants Quesada et le nombre ne cesse d'augmenter au Canada, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, dans les Maritimes, au Québec et en Saskatchewan.

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de sauvetage alimentaire au Canada et est un leader mondial de la récupération alimentaire. Travaillant tout au long de la chaîne d'approvisionnement - de la ferme à la vente au détail - ils récupèrent les aliments périssables excédentaires avant qu'ils ne finissent dans les sites d'enfouissement, ce qui a un impact négatif sur notre environnement. L'application Deuxième Récolte met en relation les entreprises disposant d'un surplus de nourriture avec des organisations locales à but non lucratif, garantissant ainsi que la bonne nourriture parvienne aux gens. Face à la pandémie mondiale, Deuxième Récolte est à la tête de l'Alliance canadienne de sauvetage des aliments (FRCA), qui réunit le gouvernement, l'industrie, les communautés autochtones et le secteur à but non lucratif pour faire en sorte que la nourriture parvienne aux membres les plus vulnérables de nos communautés, d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, consultez le site https://secondharvest.ca/.



SOURCE Quesada Burritos & Tacos

Renseignements: Victoria Kirk, [email protected]