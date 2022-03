Jusqu'au 30 avril, Quesada fera don d'une partie du produit de la vente de chaque délicieux Burrito ou Quesadilla aux légumes grillés vendu à la Fondation David Suzuki , une organisation nationale bilingue à but non lucratif dont les bureaux sont situés à Montréal. Par le biais de la recherche, de l'éducation et de l'analyse des politiques fondées sur des preuves, la Fondation travaille à la conservation et à la protection de l'environnement naturel.

Tout au long du mois d'avril, les clients de Quesada peuvent contribuer à créer un impact encore plus grand en faisant un don de 1, 2 et 5 dollars à la Fondation David Suzuki dans tous les établissements Quesada de la province, notamment à Montréal, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Dollard-Des-Ormeaux, Québec, Terrebonne, Pointe-Claire et Saint Hubert. Cliquez ici pour trouver un emplacement près de chez vous.

Quesada mobilise ses fans @QuesadaBurritos.

Quesada mobilisera également ses fans @QuesadaBurritos pour qu'ils s'impliquent. À partir du 8 avril et jusqu'à la fin du mois, toute personne qui postera une image faisant quelque chose de meilleur pour l'environnement, comme utiliser une bouteille d'eau rechargeable, porter un fourre-tout réutilisable ou faire du vélo au lieu de conduire, et qui marquera @QuesadaBurritos sera automatiquement inscrite à un concours pour avoir une chance de gagner 1 des 3 lots comprenant une carte-cadeau de 50 $ pour des burritos Quesada.

"Travailler pour un Canada plus durable peut commencer par de petits changements dans nos habitudes quotidiennes, comme marcher au lieu de conduire, ou emporter une bouteille réutilisable partout où l'on va. Ensemble, nous pouvons avoir un impact important", a déclaré David Suzuki. "Quesada est un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent s'efforcer d'être plus durables tout en encourageant leurs clients à faire de même."

Quesada vers la durabilité

En mars 2021, Quesada est devenue la première chaîne mexicaine au Canada à cesser de donner aux burritos un "mauvais emballage" en abandonnant progressivement le papier d'aluminium pour emballer ses burritos au profit du papier biodégradable. Cela se traduit par le détournement d'environ 100 000 livres d'aluminium ou 12,5 millions d'emballages en papier d'aluminium des sites d'enfouissement au cours des cinq prochaines années.





Quesada a lancé l'initiative Kindness Menu au début du COVID pour redonner à l'environnement et aux communautés dans le besoin. Au cours des deux dernières années, plusieurs organisations caritatives ont participé à cette initiative, dont la Fondation David Suzuki.





Au cours des deux dernières années, Quesada a aidé Second Harvest, le plus grand organisme de secours alimentaire du Canada, dont la double mission est de protéger l'environnement et de soulager la faim, à détourner 282 021 livres de nourriture des sites d'enfouissement et à fournir 75 000 repas aux personnes dans le besoin.





Quesada n'utilise désormais que des sacs en papier brun pour ses commandes à emporter, éliminant ainsi 700 000 sacs en plastique des décharges chaque année. Depuis le 1er septembre 2020, Quesada a détourné environ 1,1 million de sacs en plastique des sites d'enfouissement.





Depuis novembre 2020, Quesada a fait don de plus de 80 000 $ à des causes qui soutiennent la durabilité et l'aide humanitaire grâce à son menu Kindness.

À propos de Quesada

Quesada a été fondé par Steve Gill et son frère Greg, et a ouvert son premier emplacement au Québec en 2012. Depuis, Quesada s'est attiré une clientèle fidèle pour ses salsas et sauces maison, ses burritos, tacos et burrito bowls alléchants, faits avec d'authentiques ingrédients mexicains. Quesada compte 24 emplacements à travers le Québec et est en pleine expansion, notamment à Montréal, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Chicoutimi, Dollard-Des-Ormeaux, Québec, Terrebonne, Pointe-Claire et Saint-Hubert. Cliquez ici pour trouver un emplacement près de chez vous.

