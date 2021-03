En mai 2020, Nutram a reconnu le défi auquel de nombreux refuges pour animaux étaient confrontés en ces temps de pandémie. L'entreprise canadienne a lancé la campagne Vote for Humane Kind (Votez pour la charité humaine) , qui vise à sélectionner les dix meilleurs refuges de bienfaisance pour animaux, selon le vote des différentes communautés à travers le Canada, qui recevront chacun 5 000 $.

« Nous voulions contribuer à aider les refuges pour animaux de compagnie, qui présentent des besoins accrus de financement en raison de la pandémie », a déclaré Heather McKay, chef de marque Nutram. « Cela nous a permis de prendre davantage conscience des nombreuses causes caritatives, à la fois animales et humaines, qui pourraient bénéficier de notre soutien. »

Par conséquent, Nutram a décidé de lancer 4raisons, et fera un don de 1 $ pour chaque sac de nourriture Nutram vendu, grand ou petit, à un organisme de bienfaisance local sélectionné par chacun de ses détaillants canadiens.

« Pour chaque sac de nourriture Nutram acheté, votre dollar contribuera à soutenir la nutrition canadienne, les agriculteurs canadiens et les détaillants canadiens », poursuit Mme McKay. « Maintenant, le dollar que vous donnez en fera encore plus, en permettant de soutenir un organisme de bienfaisance au sein de votre communauté locale. La pandémie nous a vraiment encouragés, en tant que Canadiens, à nous soutenir les uns les autres. »

Nutram, dont la marque est vendue exclusivement chez des détaillants canadiens, a confié aux animaleries canadiennes la responsabilité de choisir une cause caritative au sein de leur propre communauté pour bénéficier de leur don.

Mme McKay se dit ravie de voir la panoplie de causes caritatives sélectionnées par les animaleries. « Nous en avons vu de toutes les sortes, des organismes locaux de sauvetage de chiens et de chats, aux refuges pour sans-abri, en passant par des organismes caritatifs offrant des cadeaux de Noël aux enfants. Chaque animalerie a choisi un organisme qui œuvre au sein de sa propre communauté. »

Les dons issus de 4raisons seront antidatés pour tous les sacs de nourriture achetés à compté du 1er janvier 2021 et continueront de s'accumuler sur tous les achats de sacs de nourriture Nutram effectués en 2021.

Pour en savoir plus sur 4raisons et sur l'organisme de bienfaisance local que votre détaillant canadien a choisi de soutenir, visitez le site Web http://www.nutram.com/4raisons .

