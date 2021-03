Compte tenu de la pandémie actuelle, Qareers sera entièrement virtuel et se tiendra le jeudi 8 avril 2021, de 13h00 à 17h00, heure de l'Est, via une plateforme appelée Brella.io. En outre, QueerTech estime que le moment est idéal pour soutenir les demandeurs d'emploi qui ont pu être touchés par le COVID-19. Par conséquent, QueerTech invite les demandeurs d'emploi de tous les secteurs à assister à cet événement gratuit, car QueerTech les mettra en relation avec des entreprises de toutes tailles.

Étant donné qu'il s'agit de l'une des industries qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, il est possible d'en faire un écosystème inclusif et équitable et une chance économique pour de nombreux membres de la communauté LGBTQ2S+. Il faut des organisations innovantes, comme les partenaires de QueerTech, pour agir comme catalyseurs du changement. « La création des meilleures entreprises commence par la constitution d'équipes diversifiées et inclusives! Le salon virtuel Qareers de QueerTech met en relation notre communauté diversifiée avec des entreprises qui partagent cette vision », a déclaré Naoufel Testaouni, Co-Fondateur et Président de QueerTech.

Selon une étude de 2017 commandée par Telus, plus de 55 % des personnes LGBTQ2S+ travaillant au Canada ne trouvent pas leur lieu de travail inclusif. L'étude a révélé que 57 % des répondants ont déclaré qu'ils ne sont pas pleinement ouverts au travail, 22 % s'inquiétant d'un environnement de travail hostile, 15 % craignant de perdre des opportunités de carrière et 26 % hésitant à postuler pour certains emplois en raison de leur identification.

Unity Technologies, un fidèle partenaire de Queertech, désire grandement se joindre à Qareers et à partager leurs efforts de développement de carrières, dans un environnement plus diversifié. « En tant qu'entreprise internationale, Unity Technologies comprend qu'il est essentiel d'offrir des opportunités pour les expériences LGBTQ2S+ afin de créer un lieu de travail plus inclusif pour nos collègues et de fournir des produits et services plus inclusifs à notre communauté de créateurs dans le monde entier », a déclaré Paul Saiedi, Directeur Global de la Diversité et de l'Inclusion chez Unity Technologies.

L'objectif de Qareers est d'engager plus de 1 000 participants LGBTQ2S+ et de les mettre en relation avec des entreprises partenaires telles que Unity Technologies, Sage, Wealthsimple, RBC, Accenture, Autodesk, IBM, Ubisoft, UKG (Ultimate Kronos Group), League Inc, OSEDEA, Morgan Stanley, Rogers Communications, Loopio, Paysafe Group, le gouvernement du Canada, Nesto, Thomson Reuters, Coveo et Pomelo.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Visitez le lien suivant et rejoignez-nous dans notre mission de queer l'écosystème technologique ! https://www.queertech.org/qareers_virtual_fair

A propos de QueerTech :

QueerTech est une organisation canadienne à but non lucratif qui habilite et connecte les startups, les entreprises et les technologues LGBTQ2S+ afin d'accroître la diversité, l'inclusion et la représentation dans l'industrie de la tech. QueerTech compte des milliers de membres engagés à travers le Canada et des centaines de partenaires communautaires et d'entreprises qui bénéficient de programmes et d'événements axés sur des objectifs et des solutions. Ces initiatives offrent des possibilités de carrière, créent des espaces sûrs, fournissent aux membres de la communauté les moyens et les opportunités de réussir, et offrent un soutien qui reconnaît et augmente les voix des LGBTQ2S+. En éliminant les barrières, QueerTech permet aux personnes LGBTQ2S+ du secteur des technologies d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, de ressentir un sentiment d'appartenance et de s'épanouir avec fierté dans le secteur des technologies.

Pour la ressource la plus complète pour les individus LGBTQ2S+ dans la technologie, visitez notre site Web pour en savoir plus et pour vous impliquer : www.queertech.ca.

