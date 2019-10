Quectel réussit la première communication en mode données 5G de l'industrie par l'entremise d'un module 5G mmWave

SHANGHAI, 14 octobre 2019 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS, annonce aujourd'hui que le 25 septembre, la société a réussi la première communication en mode données 5G de l'industrie par l'entremise de son module 5G d'ondes millimétriques (mmWave) respectant entièrement les normes 3GPP, version 15, 5G NR.

La communication en mode données 5G a été effectuée en laboratoire avec le module RM510Q-GL 5G de Quectel en se fondant sur le dispositif de test 5G de Keysight, ce qui ouvre la voie aux essais sur le terrain de 5G mmWave et au déploiement commercial de projets reliés à l'Internet des objets (IdO) 5G. De plus, cette réussite témoigne du leadership de Quectel en matière de capacités de R et D et d'innovations relatives à l'IdO liées à la 5G.

Conçu pour les applications IdO/eMBB, le module RM510Q-GL de Quectel dispose du modem Snapdragon X55 5G et prend en charge les ondes mmWave ainsi que les fréquences inférieures à 6 GHz lors des opérations 5G SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone). Le module M.2 est compatible avec presque toutes les grandes entreprises de télécommunications de la planète. Fabriqué pour être rétrocompatible avec les réseaux LTE-A et 3G, le module RM510Q-GL inclut un récepteur GNSS multiconstellation, une fonction eSIM, ainsi que des interfaces haute vitesse comme USB 3.1 et PCIe 3.0, ce qui le rend adéquat pour les appareils mobiles déployés mondialement, y compris les ordinateurs ACPC (Always Connected PC), les assistants numériques personnels de calibre industriel, les passerelles mobiles et plus encore.

AsusTek Computer Inc., une société informatique multinationale établie à Taipei, prévoit se servir du module RM510Q-GL pour ses ordinateurs portables 5G mmWave de prochaine génération, selon Quectel. Tirant parti de modules 5G à l'avant-garde de l'industrie et d'un soutien technique local, Quectel accélérera le délai de commercialisation des produits AsusTek pour améliorer sa compétitivité à l'ère de la 5G.

Quectel présentera ses modules 5G lors du Qualcomm 5G Summit à Barcelone, du 14 au 16 octobre, et au MWC Los Angeles (kiosque 1236), du 22 au 24 octobre 2019.

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (symbole : 603236.SS) est le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les plus récentes technologies sans fil 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, C-V2X, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Étant un fournisseur professionnel de modules cellulaires et un développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir des services centralisés pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

