Quectel annonce le module de localisation haute précision bibande pour le secteur automobile

Des prototypes du module LG69T de Quectel seront offerts aux fabricants automobiles et aux fournisseurs de niveau 1 à la fin de 2019; le produit sera disponible commercialement mi 2020 environ et devrait être déployé dans des modèles produits en masse dès 2021.

Le communiqué complet est disponible sur le site web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/552.htm

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. est le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, avec un large portefeuille de produits couvrant les technologies sans fil les plus récentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. À la fois développeur professionnel de technologies IdO et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure de fournir un service centralisé pour les modules cellulaires IdO. Les produits de Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO et de la communication entre machines (M2M), notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web, les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

À propos de STMicroelectronics

ST est un chef de file mondial des semi-conducteurs qui offre des solutions et produits intelligents et à faible consommation d'énergie qui propulsent l'électronique au cœur de la vie quotidienne. Les produits de ST se trouvent présentement partout et, avec nos clients, nous participons à l'avènement d'une conduite plus intelligente ainsi que des usines, villes et maisons plus intelligentes, avec la prochaine génération de dispositifs mobiles et de l'Internet des Objets.

En profitant davantage des possibilités offertes par la technologie pour vivre plus intensément, ST défend la vie. Augmentée.

En 2018, le revenu net de l'entreprise a atteint 9,66 milliards de dollars, pour plus de 100 000 clients dans le monde. www.st.com.

