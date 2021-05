MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Québecor inc. a été autorisée par la Bourse de Toronto à modifier son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités (le « programme de rachat ») afin d'augmenter le nombre maximal d'actions catégorie B (comportant droit de vote) (les « actions catégorie B ») qui lui est permis de racheter, soit de 6 000 000 d'actions catégorie B, représentant 3,5 % des 173 422 307 actions catégorie B émises et en circulation en date du 31 juillet 2020 (la date de référence du programme de rachat), à 7 500 000 d'actions catégorie B, représentant approximativement 4,3 % des actions catégorie B émises et en circulation à la date de référence. Les autres modalités du programme de rachat demeurent inchangées.

Le programme de rachat, qui a débuté le 15 août 2020, se terminera au plus tard le 14 août 2021, et est effectué sur le marché libre par l'entremise de la Bourse de Toronto conformément aux exigences de cette bourse, ou d'autres systèmes de négociation parallèles. Dans le cadre de son programme actuel, en date du 14 mai 2021, la Société a racheté 5 329 450 actions catégorie B à un prix moyen pondéré de 32,4647 $.

