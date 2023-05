MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre 2023. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.

Faits saillants du premier trimestre 2023

Au premier trimestre 2023, Québecor a enregistré des flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 de 346,0 M$, en hausse de 29,9 M$ (9,5 %), des revenus de 1,12 G$, en hausse de 27,6 M$ (2,5 %) et un BAIIA ajusté 2 de 442,8 M$, en hausse de 0,7 M$ (0,2 %) par rapport à la même période de 2022.

de 346,0 M$, en hausse de 29,9 M$ (9,5 %), des revenus de 1,12 G$, en hausse de 27,6 M$ (2,5 %) et un BAIIA ajusté de 442,8 M$, en hausse de 0,7 M$ (0,2 %) par rapport à la même période de 2022. Le secteur Télécommunications a affiché des hausses de 34,9 M$ (10,1 %) de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés, de 21,6 M$ (2,4 %) de ses revenus et de 14,2 M$ (3,1 %) de son BAIIA ajusté.

Progression des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au premier trimestre 2023 en services et équipements mobiles (25,1 M$ ou 10,0 %) et en accès Internet (16,1 M$ ou 5,4 %).

Augmentation nette de 4 100 (0,1 %) UGR au premier trimestre 2023, dont 26 200 lignes (1,5 %) en téléphonie mobile et 8 800 clients (0,5 %) aux services d'accès Internet.

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») a enregistré une baisse de ses revenus de 8,4 M$ et un BAIIA ajusté négatif de 24,0 M$, soit une variation défavorable de 14,3 M$ comparativement au premier trimestre 2022.

Le secteur Sports et divertissement a affiché une hausse de 14,4 M$ (42,2 %) de ses revenus et un écart favorable de 3,5 M$ de son BAIIA ajusté au premier trimestre 2023.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Québecor de 120,9 M$ (0,52 $ par action de base), en baisse de 0,5 M$ (hausse de 0,01 $ par action de base).

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies 3 de 136,0 M$ (0,59 $ par action de base), en hausse de 7,3 M$ (0,05 $ par action de base) ou 5,7 %.

de 136,0 M$ (0,59 $ par action de base), en hausse de 7,3 M$ (0,05 $ par action de base) ou 5,7 %. Le 3 avril 2023, Vidéotron a acquis Freedom Mobile Inc. (« Freedom ») auprès de Shaw Communications Inc. (« Shaw ») pour un montant de 2,85 G$. Vidéotron a payé 2,17 G$ en espèces et a assumé certaines dettes, principalement des obligations locatives. La considération payée est assujettie à certains ajustements postérieurs à la clôture. L'acquisition inclut toute la clientèle des services sans fil et Internet de la marque Freedom Mobile ainsi que l'infrastructure, le spectre et les points de vente qui lui appartiennent. Elle comprend également un engagement à long terme de Shaw et de Rogers Communications Inc. visant à fournir à Vidéotron des services de transport (notamment par l'intermédiaire du réseau de raccordement et du réseau dorsal), des services d'itinérance et des services d'Internet de gros. Ces transactions contribueront à l'expansion des services de télécommunications de la Société en Ontario et dans l'Ouest canadien.

et dans l'Ouest canadien. Le 3 avril 2023, Vidéotron a conclu une nouvelle facilité de crédit à terme garantie de 2,10 G$, avec un syndicat d'institutions financières, pour financer l'acquisition de Freedom. La facilité de crédit à terme est composée de trois tranches de montants identiques échéant respectivement en octobre 2024, avril 2026 et avril 2027, et porte intérêt à des taux flottants. Le 10 avril 2023, Vidéotron a conclu une entente de swap de taux d'intérêt flottant contre fixe en lien avec la tranche de 700,0 M$ échéant en avril 2027, fixant le taux d'intérêt à 5,203 % basé sur le ratio d'endettement actuel de Vidéotron.

Amélioration du ratio d'endettement net consolidé de 0,1x à 3,1x, inférieur à celui des trois grands fournisseurs de services télécoms au Canada .

. Le 26 janvier 2023, Québecor a annoncé un investissement de 9,9 M$ par Vidéotron pour l'acquisition de nouvelles licences de spectre au Manitoba , dans la bande de 600 MHz, et au Québec, dans la bande de 3 500 MHz. L'acquisition a été réalisée au terme de la mise aux enchères de licences de spectre restantes qui s'est conclue le 25 janvier 2023.

______________________ 1 Voir « Définitions - Flux de trésorerie d'exploitation ajustés ». 2 Voir « Définitions - BAIIA ajusté ». 3 Voir « Définitions - Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies ».

Déclarations de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor :

« C'est avec une immense fierté que nous avons complété l'acquisition de Freedom en avril 2023, créant ainsi le quatrième grand fournisseur national de service sans fil tant attendu par les consommatrices et les consommateurs au Canada. Forts d'un réseau étendu au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, Freedom et Vidéotron totalisent ensemble plus de 3,5 millions de lignes en téléphonie mobile et près de 7 500 employés. Cette expansion de Vidéotron au Canada transformera le marché canadien du service sans fil au bénéfice de l'ensemble des consommateurs, qui auront accès à des produits et à des services innovants à meilleur prix, dans un contexte de saine concurrence. Ayant récemment acquis le fournisseur indépendant de service de télécommunication VMedia inc. ("VMedia"), nous serons également en mesure d'offrir prochainement des forfaits multiservices très avantageux, incluant non seulement le sans-fil, mais aussi l'Internet et la télévision.

S'appuyant sur les succès obtenus par Vidéotron au Québec, nous nous concentrerons désormais à bonifier nos infrastructures et à accroître le nombre de clients à nos différents services à l'échelle du Canada, tout en faisant preuve de rigueur et d'efficacité quant à la gestion de nos capitaux. Cela dit, alors que nous saluons le courage du gouvernement fédéral et du CRTC pour avoir permis à Vidéotron de devenir le 4e joueur national, il reste encore beaucoup de travail à faire sur le plan de la politique publique nationale, notamment par l'établissement de tarifs de gros raisonnables pour les exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV), l'itinérance et l'accès aux services de fibre en mode groupé (FTTP).

Québecor a connu une solide performance lors du premier trimestre 2023, qui se reflète dans les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ayant atteint 346,0 M$, soit une hausse de 9,5 % comparativement à la même période en 2022. Les revenus et le BAIIA ajusté de la Société ont également augmenté de 2,5 % et de 0,2 % respectivement. Le secteur des Télécommunications a contribué de façon significative à ces résultats probants, comme en témoigne la hausse de 34,9 M$ (10,1 %) de ses flux de trésorerie d'exploitation qui ont atteint 379,5 M$, ainsi que l'augmentation de 14,2 M$ (3,1 %) de son BAIIA ajusté qui a atteint 474,2 M$. Bénéficiant de 1,51 G$ en liquidités disponibles au 31 mars 2023, Québecor est en mesure de s'appuyer sur son excellente situation financière pour réaliser son plan de croissance à l'échelle canadienne.

Les services phares de Vidéotron ont continué d'attirer un nombre grandissant de clients au cours des 12 derniers mois, comme l'illustre la hausse de 110 200 lignes ou 6,8 % pour la téléphonie mobile et de 75 300 clients ou 4,7 % pour l'accès Internet, y compris, dans ce dernier cas, l'ajout des 37 200 clients de VMedia.

Je suis aussi très fier des distinctions décernées à Vidéotron depuis le début de l'année 2023. De fait, Vidéotron a été consacrée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une dix-septième année depuis 2006, selon l'étude Réputation 2023 de Léger publiée le 5 avril 2023. De plus, pour une quatrième année consécutive, Fizz a terminé au premier rang pour la meilleure expérience en ligne dans le secteur des télécommunications au Canada, selon l'indice WOW numérique de Léger.

Groupe TVA a continué d'investir dans du contenu de qualité dans un contexte de concurrence féroce, ce qui s'est répercuté sur sa rentabilité au cours du premier trimestre 2023, comme en témoigne l'écart défavorable de 14,3 M$ de son BAIIA ajusté. Les résultats financiers de Groupe TVA ont également été affectés par l'absence de méga productions étrangères dans les services cinématographiques et audiovisuels.

Les mesures de réduction de coûts émanant du plan de restructuration annoncé en février 2023, jumelées à la croissance des revenus publicitaires au premier trimestre 2023, alimentée par la plateforme TVA+ dont les visionnements et les revenus numériques en vidéo sur demande ont augmenté respectivement de 30 % et de 33 %, ont été insuffisantes pour contrer les conditions actuelles du marché et soutenir le niveau d'investissement requis par Groupe TVA pour faire face à la concurrence. Nous devons continuer de nous battre à armes inégales contre les géants du Web et la Société Radio-Canada qui est largement subventionnée par l'État. Notre stratégie visant la bonification de nos investissements en contenu nous a toutefois permis de continuer d'accroître nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour nos chaînes spécialisées, qui ont atteint 40,9 parts à la fin du premier trimestre 2023. Le Réseau TVA a d'ailleurs diffusé quatre des cinq émissions les plus regardées au Québec durant ce premier trimestre.

Québecor a débuté l'année 2023 en force avec d'excellents résultats financiers, qui constituent une base solide sur laquelle appuyer l'expansion de nos services de télécommunications. Présage d'une nouvelle phase de croissance, notre déploiement comme quatrième joueur national ouvre une ère de saine concurrence dans le marché du service sans fil au pays, au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens. Québecor possède tous les atouts pour s'imposer à l'échelle du Canada et nous mettrons en œuvre nos stratégies de façon rigoureuse et disciplinée afin de continuer à créer de la valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes ».

Mesures non normalisées selon les IFRS

La Société utilise des mesures non normalisées selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que le BAIIA ajusté, le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés, les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies et le ratio d'endettement net consolidé ainsi que des indicateurs clés de rendement, dont l'unité génératrice de revenus (« UGR »). À compter du premier trimestre 2023, la Société a choisi d'exclure de ses UGR les clients aux services de vidéo sur demande par abonnement et les clients de fournisseurs d'accès Internet de tierces parties, puisque ces indicateurs sont peu représentatifs aux fins de l'évaluation de la performance de la Société. Les définitions des mesures non normalisées selon les IFRS et de l'indicateur clé de rendement utilisés par la Société, dans ce communiqué, sont présentées dans la section « Définitions ».

Tableaux financiers

Tableau 1

Sommaire consolidé des résultats, des flux de trésorerie et du bilan

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux données par action de base)





Trois mois terminés

les 31 mars







2023

2022























Résultats



















Revenus :



















Télécommunications











925,0 $ 903,4 $ Média











170,8

181,8

Sports et divertissement











48,5

34,1

Intersectoriels











(28,7)

(31,3)















1 115,6

1 088,0

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :



















Télécommunications











474,2

460,0

Média











(26,4)

(11,9)

Sports et divertissement











3,4

(0,1)

Siège social











(8,4)

(5,9)















442,8

442,1

Amortissement











(188,5)

(194,7)

Frais financiers











(77,9)

(77,5)

Perte sur évaluation et conversion des instruments financiers











(11,3)

(7,3)

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments











(5,6)

(0,9)

Impôts sur le bénéfice











(46,0)

(44,6)

Bénéfice net











113,5 $ 117,1 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires











120,9

121,4

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies











136,0

128,7

Par action de base :



















Bénéfice net attribuable aux actionnaires











0,52

0,51

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies











0,59

0,54



Tableau 1 (suite)







Trois mois terminés

les 31 mars













2023

2022























Acquisitions d'immobilisations et d'actifs incorporels :



















Télécommunications











94,7 $ 115,4 $ Média











1,0

9,2

Sports et divertissement











0,9

0,8

Siège social











0,2

0,6















96,8

126,0

Acquisitions de licences de spectre











9,9

-

Flux de trésorerie :



















Flux de trésorerie d'exploitation ajustés :



















Télécommunications











379,5

344,6

Média











(27,4)

(21,1)

Sports et divertissement











2,5

(0,9)

Siège social











(8,6)

(6,5)















346,0

316,1

Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies1











147,0

104,0

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation











271,9

227,7





































31 mars 2023

31 déc. 2022

Bilan



















Espèces et quasi-espèces











5,9 $ 6,6 $ Fonds de roulement











71,0

(724,7)

Actif net lié aux instruments financiers dérivés











191,2

520,3

Actif total











10 182,8

10 625,3

Dette à long terme totale (y compris la portion à court terme)











6 033,8

6 517,7

Obligations locatives (court et long terme)











182,6

186,2

Débentures convertibles, y compris les dérivés incorporés











171,6

160,0

Capitaux propres attribuables aux actionnaires











1 418,3

1 357,3

Capitaux propres











1 537,0

1 483,5

Ratio d'endettement net consolidé1











3,13x

3,20x

























____________________________ 1 Voir « Mesures non normalisées selon les IFRS ».

Comparaison des premiers trimestres 2023 et 2022

Revenus de 1,12 G$, en hausse de 27,6 M$ (2,5 %).

Augmentation dans les secteurs Télécommunications (21,6 M$ ou 2,4 % des revenus du secteur) et Sports et divertissement (14,4 M$ ou 42,2 %).

Diminution dans le secteur Média (11,0 M$ ou -6,1 %).

BAIIA ajusté de 442,8 M$, en hausse de 0,7 M$ (0,2 %).

Hausse dans le secteur Télécommunications (14,2 M$ ou 3,1 % du BAIIA ajusté du secteur) et écart favorable dans le secteur Sports et divertissement (3,5 M$).

Écarts défavorables dans le secteur Média (14,5 M$) et au siège social (2,5 M$).

La variation de la juste valeur des options d'achat d'actions et des unités d'actions de Québecor a entraîné un écart défavorable de 3,6 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions de la Société au premier trimestre 2023, par rapport à la même période de 2022.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 120,9 M$ (0,52 $ par action de base) au premier trimestre 2023, contre 121,4 M$ (0,51 $ par action de base) à la même période de 2022, soit une baisse de 0,5 M$ (hausse de 0,01 $ par action de base).

Les écarts défavorables s'expliquent principalement par :

l'écart défavorable de 4,7 M$ lié à la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments ;



l'écart défavorable de 4,0 M$ lié à la perte sur évaluation et conversion des instruments financiers, dont 4,4 M$ sans incidence fiscale ;



la hausse de 1,4 M$ de la charge d'impôts sur le bénéfice.

Les écarts favorables s'expliquent essentiellement par :

la baisse de 6,2 M$ liée à la charge d'amortissement ;



l'écart favorable de 3,1 M$ des participations ne donnant pas le contrôle.

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 136,0 M$ (0,59 $ par action de base) au premier trimestre 2023, contre 128,7 M$ (0,54 $ par action de base) à la même période de 2022, soit une hausse de 7,3 M$ (0,05 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de 346,0 M$, en hausse de 29,9 M$ (9,5 %), expliquée surtout par les baisses de 24,8 M$ des acquisitions d'immobilisations et de 4,4 M$ des acquisitions d'actifs incorporels.

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation de 271,9 M$, en hausse de 44,2 M$ (19,4 %), expliquée principalement par l'écart favorable de la variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation et par la baisse des impôts exigibles, contrebalancés en partie par la hausse de la portion monétaire des frais de restructuration des activités d'exploitation et autres éléments.

Opérations d'investissement et de financement

Le 3 avril 2023, Vidéotron a conclu une nouvelle facilité de crédit à terme garantie de 2,10 G$, avec un syndicat d'institutions financières, pour financer l'acquisition de Freedom. La facilité de crédit à terme est composée de trois tranches de montants identiques échéant respectivement en octobre 2024, avril 2026 et avril 2027, et porte intérêt au taux des acceptations bancaires, au Secured Overnight Financing Rate (SOFR), au taux préférentiel du Canada ou au taux préférentiel des États-Unis, majoré d'une prime déterminée en fonction du ratio d'endettement de Vidéotron. Le 10 avril 2023, Vidéotron a conclu une entente de swap de taux d'intérêt flottant contre fixe en lien avec la tranche de 700,0 M$ échéant en avril 2027, fixant le taux d'intérêt à 5,203 % basé sur le ratio d'endettement actuel de Vidéotron. L'entente de swap entre en vigueur le 4 mai 2023 et vient à échéance le 3 avril 2027.

(SOFR), au taux préférentiel du ou au taux préférentiel des États-Unis, majoré d'une prime déterminée en fonction du ratio d'endettement de Vidéotron. Le 10 avril 2023, Vidéotron a conclu une entente de swap de taux d'intérêt flottant contre fixe en lien avec la tranche de 700,0 M$ échéant en avril 2027, fixant le taux d'intérêt à 5,203 % basé sur le ratio d'endettement actuel de Vidéotron. L'entente de swap entre en vigueur le 4 mai 2023 et vient à échéance le 3 avril 2027. Le 15 février 2023, Groupe TVA a modifié sa facilité de crédit renouvelable garantie de 75,0 M$ afin de proroger la date d'échéance de février 2023 à février 2024 et de modifier certaines modalités.

Le 17 janvier 2023, Québecor Média a remboursé à l'échéance ses billets de premier rang d'un montant en capital de 850,0 M$ US, portant intérêt à un taux de 5,75 %, et les contrats de couverture afférents ont été réalisés pour une contrepartie totale en espèces de 830,9 M$. Des prélèvements sur la facilité de crédit renouvelable garantie de Vidéotron ont été utilisés pour financer ce remboursement.

Le 13 janvier 2023, la facilité de crédit renouvelable garantie de Vidéotron a été modifiée afin de l'augmenter de 1,50 G$ à 2,00 G$. Certaines clauses et conditions de cette facilité de crédit ont également été modifiées.

Capital-actions

Au premier trimestre 2023, aucune action subalterne de catégorie B (comportant droit de vote) (« actions catégorie B ») n'a été rachetée et annulée par la Société (890 051 actions catégorie B rachetées et annulées à la même période de 2022, pour une contrepartie totale en espèces de 26,0 M$).

Dividendes déclarés

Le 10 mai 2023, le conseil d'administration de Québecor a déclaré un dividende trimestriel de 0,30 $ par action sur les actions catégorie A (droits de vote multiples) (« actions catégorie A ») et sur les actions de catégorie B. Ce dividende sera versé le 20 juin 2023 aux actionnaires inscrits à la date de clôture des registres le 26 mai 2023. Ce dividende est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et à son équivalent provincial.

Participation aux enchères de spectre dans les bandes de 600 MHz et de 3 500 MHz

Le 26 janvier 2023, Québecor a annoncé un investissement de 9,9 M$ par Vidéotron pour l'acquisition de nouvelles licences de spectre au Manitoba, dans la bande de 600 MHz, et au Québec, dans la bande de 3 500 MHz. L'acquisition a été réalisée au terme de la mise aux enchères de licences de spectre restantes qui s'est conclue le 25 janvier 2023 avec l'annonce par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) des soumissionnaires provisoirement retenus. Vidéotron accroît ainsi sa capacité de desserte sans fil et continue de paver la voie à l'expansion de ses infrastructures sans fil à l'extérieur du Québec.

Acquisition de Freedom

L'acquisition de Freedom par Vidéotron permet à la Société de faire son entrée dans les marchés des Télécommunications de la Colombie-Britannique et de l'Alberta tout en renforçant sa position dans le marché de l'Ontario. Ces marchés sont caractérisés par la présence importante de trois entreprises de services locaux titulaires (« ESLT ») bien établies, détenant un large éventail de licences de spectre ainsi que des ressources opérationnelles et financières considérables. L'acquisition de Freedom par Vidéotron favorise la création d'un environnement plus concurrentiel dans le domaine de la téléphonie mobile dans les marchés où Freedom opère. Ceci dit, la Société anticipe que des investissements importants et récurrents seront requis dans ces nouveaux marchés, notamment afin d'acquérir potentiellement de nouvelles licences de spectre permettant le déploiement des technologies les plus récentes, de permettre l'expansion et l'entretien des réseaux de téléphonie mobile nouvellement acquis, de favoriser le lancement et la pénétration de nouveaux services et de rivaliser de façon efficace avec les ESLT et autres concurrents actuels ou éventuels présents dans ces marchés.

Information financière détaillée

Pour une analyse détaillée des résultats du premier trimestre 2023 de Québecor, le lecteur peut consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés résumés de Québecor disponibles sur son site à l'adresse ou par l'intermédiaire des services de dépôt SEDAR à .

Téléconférence des investisseurs et diffusion sur Internet

Le 11 mai 2023, à 14 h (HAE), aura lieu une téléconférence sur les résultats de Québecor pour le premier trimestre 2023, avec une période de questions réservée aux analystes financiers. On peut y accéder en composant le 1 877 293-8052, code d'accès pour les participants 55285#. La téléconférence sera diffusée en direct sur le site Internet de Québecor à l'adresse . Il y a lieu de s'assurer de disposer d'un logiciel adéquat avant d'écouter la téléconférence. L'adresse Internet indiquée ci‑dessus comprend des directives ainsi qu'un lien direct pour le téléchargement gratuit du logiciel choisi. Les personnes qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique pourront avoir accès à une version enregistrée (en anglais seulement) en composant le 1 877 293-8133, code d'accès 55285# et code d'accès de l'enregistrement 0113286#. Cette version enregistrée sera disponible jusqu'au 11 août 2023.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor et des prix des produits et services offerts par les concurrents), les nouveaux concurrents et la capacité à fidéliser les clients actuels de Québecor et à en attirer de nouveaux, la capacité de Québecor à pénétrer de nouveaux marchés hautement concurrentiels et l'exactitude des estimations de la taille des marchés potentiels, les risques liés à la fragmentation du marché de la publicité, les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques liés à la cybersécurité et au maintien de la protection des renseignements personnels, les risques liés aux interruptions dues à des bris d'équipements, des pannes de réseaux, la menace de catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies ou d'autres crises de santé publique et l'instabilité politique dans certains pays, les risques liés aux mesures d'urgence mises en œuvre par divers gouvernements, les risques associés aux conventions collectives, le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique.

S'ajoutant à ces risques, les risques liés à l'acquisition de Freedom, y compris la capacité de Québecor à intégrer avec succès les activités de Freedom à la suite de l'acquisition et à réaliser les synergies, et les risques liés aux passifs ou coûts potentiels non connus associés à l'acquisition de Freedom. De même, les avantages et les effets prévus de l'acquisition de Freedom pourraient ne pas se concrétiser dans les délais prévus ou ne pas se concrétiser du tout. Entre autres, le dénouement de litiges ou d'autres procédures réglementaires associés à l'acquisition de Freedom pourraient entraîner des changements dans les paramètres de la transaction.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci‑dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor et qui sont disponibles à et à , y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Québecor pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor au 10 mai 2023 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement et des médias d'information et de culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

L'entreprise québécoise Québecor (TSX : QBR. A, QBR. B) emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement plus de 400 organismes dans des domaines essentiels, tels que la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

DÉFINITIONS

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net conformément aux IFRS, comme le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, la perte sur évaluation et conversion des instruments financiers, la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments, et les impôts sur le bénéfice. Le BAIIA ajusté, tel que décrit ci‑dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La Société se sert du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses investissements. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'exploitation qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses secteurs d'activité.

En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Toutefois, cette mesure est limitée puisqu'elle ne tient pas compte du coût périodique des actifs corporels et incorporels nécessaires pour générer les revenus des secteurs de la Société. D'autres mesures qui tiennent compte de ces coûts, telles que les flux de trésorerie d'exploitation ajustés et les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies, sont également utilisées par la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 2 présente le rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 2

Rapprochement du BAIIA ajusté présenté dans ce communiqué avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)





Trois mois terminés les 31 mars





2023

2022



















BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :















Télécommunications







474,2 $ 460,0 $ Média







(26,4)

(11,9)

Sports et divertissement







3,4

(0,1)

Siège social







(8,4)

(5,9)











442,8

442,1

Amortissement







(188,5)

(194,7)

Frais financiers







(77,9)

(77,5)

Perte sur évaluation et conversion des instruments financiers







(11,3)

(7,3)

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments







(5,6)

(0,9)

Impôts sur le bénéfice







(46,0)

(44,6)

Bénéfice net







113,5 $ 117,1 $

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies

La Société définit le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, tel que concilié avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires conformément aux IFRS, comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires avant la perte sur évaluation et conversion des instruments financiers et la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments, déduction faite des impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements et du bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle afférent aux ajustements. Le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, tel que décrit ci‑dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS. La Société utilise le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies pour analyser les tendances en matière de rendement de ses activités. Les éléments énumérés ci‑dessus sont exclus du calcul de cette mesure puisqu'ils nuisent à la comparabilité des résultats financiers. Le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies est plus représentatif aux fins d'évaluation du bénéfice prévisible. La définition du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 3 présente le rapprochement du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 3

Rapprochement du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies présenté dans ce communiqué avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)





Trois mois terminés les 31 mars





2023

2022



















Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies







136,0 $ 128,7 $ Perte sur évaluation et conversion des instruments financiers







(11,3)

(7,3)

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments







(5,6)

(0,9)

Impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements1







1,6

0,9

Part des actionnaires sans contrôle afférents aux ajustements







0,2

-

Bénéfice net attribuable aux actionnaires







120,9 $ 121,4 $

1 Y compris l'impact de la fluctuation de l'impôt sur le bénéfice, applicable sur les éléments ajustés, pour des raisons statutaires ou dans le cadre de transactions fiscales.

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés et flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés

Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés représentent le BAIIA ajusté, moins les acquisitions d'immobilisations et les acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite des acquisitions et des renouvellements de licences). Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés représentent les fonds disponibles pour les paiements d'intérêts et d'impôts, les déboursés relatifs aux programmes de restructuration, les acquisitions d'entreprises, les acquisitions et renouvellements de licences, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés sur une base consolidée par l'exploitation de l'ensemble des secteurs d'activité, en plus des flux de trésorerie d'exploitation générés par chacun d'entre eux. En outre, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés sont utiles, car ils constituent un élément des régimes de rémunération incitatif annuel de la Société. La définition des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies

Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies représentent les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation selon les IFRS, moins les flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations et les acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite des déboursés liés aux acquisitions et aux renouvellements de licences), plus le produit de l'aliénation d'éléments d'actif. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés par l'exploitation de la Société. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies représentent les fonds disponibles pour les acquisitions d'entreprises, les acquisitions et renouvellements de licences, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. La définition des flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Les tableaux 4 et 5 présentent le rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation ajustés et des flux de trésorerie libres générés par les activités d'exploitation poursuivies avec les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation divulgués aux états financiers consolidés résumés.

Tableau 4

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés

(en millions de dollars canadiens)





Trois mois terminés les 31 mars





2023

2022

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif)















Télécommunications







474,2 $ 460,0 $ Média







(26,4)

(11,9)

Sports et divertissement







3,4

(0,1)

Siège social







(8,4)

(5,9)











442,8

442,1

Moins















Acquisitions d'immobilisations1 :















Télécommunications







(74,9)

(93,2)

Média







(0,5)

(6,7)

Sports et divertissement







(0,1)

(0,1)

Siège social







-

(0,3)











(75,5)

(100,3)

Acquisitions d'actifs incorporels2 :















Télécommunications







(19,8)

(22,2)

Média







(0,5)

(2,5)

Sports et divertissement







(0,8)

(0,7)

Siège social







(0,2)

(0,3)











(21,3)

(25,7)

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés















Télécommunications







379,5

344,6

Média







(27,4)

(21,1)

Sports et divertissement







2,5

(0,9)

Siège social







(8,6)

(6,5)











346,0 $ 316,1 $

1 Rapprochement avec les flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations selon les états financiers consolidés résumés

Trois mois terminés les 31 mars



2023

2022

Acquisitions d'immobilisations







(75,5) $ (100,3) $ Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions d'immobilisations (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir)







(14,0)

5,0

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations







(89,5) $ (95,3) $





















2 Rapprochement avec les flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'actifs incorporels selon les états financiers consolidés résumés

Trois mois terminés les 31 mars



2023

2022

Acquisitions d'actifs incorporels







(21,3) $ (25,7) $ Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir)







(14,4)

(4,1)

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions de licences







(9,9)

-

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'actifs incorporels







(45,6) $ (29,8) $























Tableau 5

Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies et flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation divulgués aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les 31 mars







2023

2022























Flux de trésorerie d'exploitation ajustés provenant du tableau 4







346,0 $ 316,1 $

Plus (moins)

















Portion monétaire des frais financiers







(76,2)

(75,7)



Portion monétaire liée à la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments







(6,5)

(0,9)



Impôts exigibles







(67,5)

(74,4)



Autres







0,3

1,5



Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation







(20,7)

(63,5)



Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions d'immobilisations (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir)







(14,0)

5,0



Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir)







(14,4)

(4,1)



Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies







147,0

104,0



Plus (moins)

















Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations







89,5

95,3



Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite des déboursés liés aux achats et aux renouvellements de licences)







35,7

29,8



Produits de l'aliénation d'éléments d'actif







(0,3)

(1,4)



Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation







271,9 $ 227,7 $



























Ratio d'endettement net consolidé

Le ratio d'endettement net consolidé représente la dette nette consolidée, exclusion faite des débentures convertibles, divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La dette nette consolidée, exclusion faite des débentures convertibles, représente le total de la dette à long terme, plus les emprunts bancaires, les obligations locatives, la portion à court terme des obligations locatives et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, moins les actifs liés aux instruments financiers dérivés et les espèces et quasi‑espèces. Le ratio d'endettement net consolidé sert à évaluer le levier financier de la Société et est utilisé par la direction et le conseil d'administration dans les décisions liées à la structure du capital de la Société, y compris la stratégie de financement, et dans la gestion du risque lié aux échéances des dettes. Le ratio d'endettement net consolidé exclut les débentures convertibles puisque ces débentures peuvent être rachetées au gré de la Société, sous certaines conditions, en émettant des actions catégorie B de Québecor. Le ratio d'endettement net consolidé n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS. Il ne vise pas à remplacer des outils d'évaluation conformes aux IFRS ou le bilan afin d'évaluer la situation financière. La définition du ratio d'endettement net consolidé de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Le tableau 6 présente le calcul du ratio d'endettement net consolidé ainsi que le rapprochement avec les éléments du bilan divulgués aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 6

Ratio d'endettement net consolidé

(en millions de dollars canadiens)





31 mars

2023

31 déc.

2022















Dette à long terme totale1



6 033,8 $ 6 517,7 $ Plus (moins)











Obligations locatives



141,3

149,2

Portion à court terme des obligations locatives



41,3

37,0

Emprunts bancaires



34,3

10,1

Actifs liés aux instruments financiers dérivés



(198,2)

(520,3)

Passifs liés aux instruments financiers dérivés



7,0

−

Espèces et quasi-espèces



(5,9)

(6,6)

Dette nette consolidée exclusion faite des débentures convertibles



6 053,6

6 187,1

Divisée par :











BAIIA ajusté sur 12 mois



1 935,2 $ 1 934,5 $ Ratio d'endettement net consolidé



3,13x

3,20x

















1 Exclut les variations de la juste valeur de la dette à long terme liées au risque de taux d'intérêt couvert et les frais de financement.

INDICATEURS CLÉ DE RENDEMENT

Unité génératrice de revenus

La Société se sert d'un indicateur clé de rendement utilisé dans l'industrie, soit l'UGR. Une UGR représente, le cas échéant, le nombre de clients aux services d'accès Internet et de télédistribution, et le nombre de lignes aux services de téléphonie mobile et filaire. L'UGR n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS, et la définition et la méthode de calcul de l'UGR utilisées par la Société peuvent différer de celles utilisées par d'autres entreprises ou publiées par des autorités publiques.

QUÉBECOR INC.











ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS













(en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux données par action)

Trois mois terminés les

(non audités)



31 mars







2023

2022































Revenus



1 115,6 $ 1 088,0 $













Coûts liés au personnel



176,5

179,1

Achats de biens et services



496,3

466,8

Amortissement



188,5

194,7

Frais financiers



77,9

77,5

Perte sur évaluation et conversion des instruments financiers



11,3

7,3

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments



5,6

0,9















Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



159,5

161,7















Impôts sur le bénéfice (recouvrement) :











Exigibles



67,5

74,4

Différés



(21,5)

(29,8)





















46,0

44,6















Bénéfice net



113,5 $ 117,1 $













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux











Actionnaires



120,9 $ 121,4 $ Participations ne donnant pas le contrôle



(7,4)

(4,3)















Résultat par action attribuable aux actionnaires











De base et dilué



0,52 $ 0,51 $













Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions)



230,9

239,2

Nombre moyen pondéré d'actions diluées (en millions)



231,2

239,2



QUÉBECOR INC.











ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL













(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les

(non audités)



31 mars







2023

2022







































Bénéfice net



113,5 $ 117,1 $













Autres éléments du résultat global :

























Éléments pouvant être reclassés aux résultats :











Couvertures de flux de trésorerie :











Gain (perte) sur évaluation des instruments financiers dérivés

4,0

(18,4)

Impôts différés

(0,2)

3,9















Perte sur conversion de participations dans des entreprises











associées étrangères



(0,4)

(4,3)















Éléments qui ne seront pas reclassés aux résultats :











Régimes à prestations définies :











Gain sur réévaluation



-

108,0

Impôts différés

-

(28,6)















Instrument de capitaux propres :











Gain (perte) sur réévaluation d'un instrument de capitaux propres

6,8

(0,2)

Impôts différés

(0,8)

-







9,4

60,4





























Résultat global



122,9 $ 177,5 $













Résultat global attribuable aux











Actionnaires



130,3 $ 178,4 $ Participations ne donnant pas le contrôle



(7,4)

(0,9)

















QUÉBECOR INC.























INFORMATION SECTORIELLE



















































(en millions de dollars canadiens)























(non auditée)





































































Trois mois terminés le 31 mars 2023













































































Siège





















Sports et

social et













Télécommu-





divertis-

inter-













nications

Média

sement

sectoriels

Total





























Revenus



925,0 $ 170,8 $ 48,5 $ (28,7) $ 1 115,6 $



























Coûts liés au personnel



97,9

56,6

11,6

10,4

176,5

Achats de biens et services



352,9

140,6

33,5

(30,7)

496,3

BAIIA ajusté1



474,2

(26,4)

3,4

(8,4)

442,8





























Amortissement



















188,5

Frais financiers



















77,9

Perte sur évaluation et conversion

























des instruments financiers



















11,3

Restructuration des activités d'exploitation

























et autres éléments



















5,6

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















159,5 $



























Flux de trésorerie utilisés pour























Acquisitions d'immobilisations2



87,4 $ 2,0 $ 0,1 $ - $ 89,5 $



























Acquisitions d'actifs incorporels



44,1

0,5

0,8

0,2

45,6





























































































































































Trois mois terminés le 31 mars 2022













































































Siège





















Sports et

social et













Télécommu-





divertis-

inter-













nications

Média

sement

sectoriels

Total





























Revenus



903,4 $ 181,8 $ 34,1 $ (31,3) $ 1 088,0 $



























Coûts liés au personnel



101,3

59,9

10,1

7,8

179,1

Achats de biens et services



342,1

133,8

24,1

(33,2)

466,8

BAIIA ajusté1



460,0

(11,9)

(0,1)

(5,9)

442,1





























Amortissement



















194,7

Frais financiers



















77,5

Perte sur évaluation et conversion

























des instruments financiers



















7,3

Restructuration des activités d'exploitation

























et autres éléments



















0,9

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















161,7 $



























Flux de trésorerie utilisés pour























Acquisitions d'immobilisations2



89,2 $ 5,6 $ 0,1 $ 0,4 $ 95,3 $



























Acquisitions d'actifs incorporels



26,0

2,8

0,7

0,3

29,8































1 Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure du profit pour évaluer le rendement de chaque secteur. Le BAIIA ajusté est une mesure non normalisée selon les IFRS et est définie comme étant le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, la perte sur évaluation et conversion des instruments financiers, la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments et les impôts sur le bénéfice.



2 Des subventions de 20,0 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023 (31,7 M$ en 2022) relativement au déploiement de services Internet haute vitesse dans diverses régions du Québec sont présentées en réduction des acquisitions d'immobilisations correspondantes dans le secteur Télécommunications.

QUÉBECOR INC.

























ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES















































(en millions de dollars canadiens)

























(non audités)





















































































Capitaux propres attribuables aux actionnaires





























Capitaux propres





















Cumul des

attribuables aux



















autres

participations

Total





Capital- Surplus

Bénéfices

éléments du

ne donnant pas

des capitaux





actions d'apport

non répartis

résultat global

le contrôle

propres

























































Solde au 31 décembre 2021

965,2 $ 17,4 $ 292,3 $ (19,3) $ 123,2 $ 1 378,8 $ Bénéfice net (perte nette)

-

-

121,4

-

(4,3)

117,1

Autres éléments du résultat global

-

-

-

57,0

3,4

60,4

Dividendes

-

-

(71,8)

-

(0,1)

(71,9)

Rachat d'actions catégorie B

(5,2)

-

(20,8)

-

-

(26,0)

Solde au 31 mars 2022

960,0

17,4

321,1

37,7

122,2

1 458,4

Bénéfice net

-

-

478,3

-

1,3

479,6

Autres éléments du résultat global

-

-

-

(35,9)

3,9

(32,0)

Dividendes

-

-

(210,3)

-

(1,2)

(211,5)

Rachat d'actions catégorie B

(43,8)

-

(167,2)

-

-

(211,0)

Solde au 31 décembre 2022

916,2

17,4

421,9

1,8

126,2

1 483,5

Bénéfice net (perte nette)

-

-

120,9

-

(7,4)

113,5

Autres éléments du résultat global

-

-

-

9,4

-

9,4

Dividendes

-

-

(69,3)

-

(0,1)

(69,4)

Solde au 31 mars 2023

916,2 $ 17,4 $ 473,5 $ 11,2 $ 118,7 $ 1 537,0 $

QUÉBECOR INC.











ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE













(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les

(non audités)



31 mars







2023

2022

































Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation











Bénéfice net



113,5 $ 117,1 $ Ajustements pour :











Amortissement des immobilisations



133,9

139,3

Amortissement des actifs incorporels



43,4

45,0

Amortissement des actifs liés au droit d'utilisation



11,2

10,4

Perte sur évaluation et conversion des instruments financiers



11,3

7,3

Amortissement des frais de financement



1,7

1,8

Impôts différés



(21,5)

(29,8)

Autres



(0,9)

0,1







292,6

291,2

Variation nette des éléments hors caisse liée aux activités d'exploitation



(20,7)

(63,5)

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation



271,9

227,7

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement











Acquisitions d'immobilisations



(89,5)

(95,3)

Subventions différées utilisées pour financer les acquisitions











d'immobilisations



(20,0)

(31,7)







(109,5)

(127,0)

Acquisitions d'actifs incorporels



(45,6)

(29,8)

Produit de l'aliénation d'éléments d'actif



0,3

1,4

Acquisitions de placements et autres



(0,6)

(4,1)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement



(155,4)

(159,5)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement











Variation nette des emprunts bancaires



24,2

25,2

Variation nette des facilités de crédit renouvelable, déduction faite











des frais de financement



680,5

(126,1)

Remboursement de la dette à long terme



(1 138,1)

(0,4)

Remboursement d'obligations locatives



(10,9)

(10,3)

Règlement de contrats de couverture



307,2

-

Rachat d'actions catégorie B



-

(26,0)

Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle



(0,1)

(0,1)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement



(137,2)

(137,7)















Variation nette des espèces, quasi-espèces et espèces affectées

(20,7)

(69,5)















Espèces, quasi-espèces et espèces affectées au début de la période



45,9

227,1

Espèces, quasi-espèces et espèces affectées à la fin de la période



25,2 $ 157,6 $













Les espèces, quasi-espèces et espèces affectées se composent comme suit









Espèces



5,9 $ 26,8 $ Quasi-espèces



-

0,1

Espèces affectées



19,3

130,7







25,2 $ 157,6 $













Intérêts et impôts présentés dans les activités d'exploitation











Intérêts payés en espèces



37,5 $ 26,1 $ Impôts payés en espèces (déduction faite des remboursements)



106,5

98,9

















QUÉBECOR INC.











BILANS CONSOLIDÉS















(en millions de dollars canadiens)











(non audités)

31 mars



31 décembre





2023



2022



















































Actif

























Actif à court terme











Espèces et quasi-espèces

5,9 $

6,6 $ Espèces affectées

19,3



39,3

Débiteurs

794,7



840,7

Actifs liés à des contrats

45,1



50,2

Impôts sur le bénéfice

23,8



10,8

Stocks

394,6



406,2

Instruments financiers dérivés

-



320,8

Autres éléments d'actif à court terme

154,7



135,5





1 438,1



1 810,1















Actif à long terme











Immobilisations

2 840,2



2 897,6

Actifs incorporels

2 263,1



2 275,0

Actifs liés au droit d'utilisation

151,5



155,4

Écart d'acquisition

2 726,0



2 726,0

Instruments financiers dérivés

198,2



199,5

Impôts différés

22,0



22,0

Autres éléments d'actif

543,7



539,7





8 744,7



8 815,2

Total de l'actif

10 182,8 $

10 625,3 $













Passif et capitaux propres

























Passif à court terme











Emprunts bancaires

34,3 $

10,1 $ Créditeurs, charges à payer et provisions

952,8



950,3

Revenus différés

315,9



305,8

Subventions différées

19,3



39,3

Impôts sur le bénéfice

3,5



31,2

Tranche à court terme de la dette à long terme

-



1 161,1

Tranche à court terme des obligations locatives

41,3



37,0





1 367,1



2 534,8















Passif à long terme











Dette à long terme

5 996,6



5 317,7

Instruments financiers dérivés

7,0



-

Débentures convertibles

150,0



150,0

Obligations locatives

141,3



149,2

Impôts différés

759,8



780,3

Autres éléments de passif

224,0



209,8





7 278,7



6 607,0

Capitaux propres











Capital-actions

916,2



916,2

Surplus d'apport

17,4



17,4

Bénéfices non répartis

473,5



421,9

Cumul des autres éléments du résultat global

11,2



1,8

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

1 418,3



1 357,3

Participations ne donnant pas le contrôle

118,7



126,2





1 537,0



1 483,5















Total du passif et des capitaux propres

10 182,8 $

10 625,3 $















SOURCE Québecor

Renseignements: Source : Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-7414; Renseignements : Direction des communications, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-4572