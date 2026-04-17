Québecor inc. annonce la disponibilité des documents relatifs à l'assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la disponibilité des documents liés aux procurations en vue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») sous le profil de Québecor sur SEDAR+ et sur le site Web de Québecor.

Ordre du jour de l'assemblée

Les actionnaires seront invités à examiner les sujets suivants.

Recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 et le rapport de l'auditeur externe s'y rapportant. Élire les administrateurs de la catégorie A et les administrateurs de la catégorie B. Nommer l'auditeur externe. Examiner et, s'ils le jugent opportun, approuver la résolution consultative en vue d'accepter l'approche du conseil d'administration de la Société en matière de rémunération de la haute direction. Examiner deux (2) propositions d'actionnaires et voter à l'égard de celles‑ci. Traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l'Assemblée.

Informations sur l'assemblée

Date : jeudi 14 mai 2026

Heure : 9 h 30 (heure normale de l'Est)

Lieu : en personne, à l'Édifice Québecor - 612, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H3C 4M8

Disponibilité des documents relatifs à l'assemblée

Les documents de l'assemblée de Québecor ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Vous pouvez y accéder en ligne :

sur SEDAR+; et

sur le site Web de Québecor.

Transmission des documents relatifs à l'Assemblée

Les documents pertinents relatifs à l'assemblée seront envoyés par la poste aux actionnaires inscrits et aux actionnaires non inscrits avant l'assemblée. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement une version imprimée de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et des autres documents relatifs à l'assemblée en communiquant avec l'agent de transfert de Québecor, soit la Société de fiducie TSX, au moyen de l'une des méthodes décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Procédure de vote pour les actionnaires inscrits

Les actionnaires inscrits sont invités à voter par téléphone, en ligne, par télécopieur ou par courriel, conformément aux instructions fournies dans les documents relatifs à l'assemblée. Les actionnaires inscrits peuvent aussi voter par la poste, mais étant donné que les services postaux canadiens pourraient être perturbés, ils sont fortement encouragés à voter en ligne, par téléphone, par télécopieur ou par courriel. Les actionnaires inscrits peuvent également voter lors de l'assemblée. Les renseignements sur la façon de voter lors de l'assemblée se trouvent dans les documents relatifs à l'assemblée.

Procédure de vote pour les actionnaires non inscrits

Les actionnaires non inscrits, c'est‑à‑dire les actionnaires qui détiennent leurs actions par un intermédiaire, tel un courtier ou une institution financière, sont invités à voter en personne à l'assemblée ou en remplissant le formulaire d'instructions de vote, conformément aux instructions fournies dans les documents relatifs à l'assemblée.

Québecor encourage les actionnaires à consulter les documents relatifs à l'assemblée et à exercer leur droit de vote.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

SOURCE Québecor

Renseignements : Québecor, [email protected]