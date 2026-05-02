Avis aux médias - RAPPEL - Etienne Grandmont et des experts se mobilisent pour la conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain

QUÉBEC, le 2 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Transports et député de Taschereau, Etienne Grandmont coorganise une marche exploratoire avec Johanne Elsener, présidente de Santé Urbanité, le samedi 2 mai à partir de 10h, le long de l'autoroute Laurentienne afin de discuter des bénéfices de sa conversion en boulevard urbain. Des prises de paroles auront lieu après la marche à partir de 11h30.

Les organismes suivants seront également présents à cet évènement :

Conseil de quartier Saint-Sauveur

Conseil de quartier Saint-Roch

Accès transports viables

Conseil de quartier Lairet

Table citoyenne Littoral Est

Engrenage Saint-Roch

Mouvement pour une ville zéro-déchet

Accès Saint-Laurent Beauport

Rendez-vous Limoilou

M. Grandmont sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 2 mai 2026

Heure: 10h

Lieu: Départ au stationnement du stade Canac, 100 Rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, QC G1K 8B3

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements sur place : Clovis Brochu, Attaché politique, 581 578 8759 ou [email protected]