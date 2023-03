Québec solidaire demande de bonifier urgemment la compensation financière quotidienne des RTF à l'adulte

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - La députée de Sherbrooke et responsable solidaire en matière de Services sociaux, Christine Labrie, dépose aujourd'hui une pétition pour réclamer bonification urgente de la compensation financière quotidienne des ressources de type familial (RTF) à l'adulte afin qu'elles puissent faire face au présent contexte inflationniste, notamment pour la hausse du coût des aliments et des biens essentiels.

Pour Christine Labrie: « Ça n'a pas de bon sens que les ressources soient contraintes de diminuer la fréquence d'utilisation ou la qualité des produits d'hygiène, de la nourriture ou du matériel de soins! Ça a un impact réel sur la santé des gens. »

« Les ressources membres du RESSAQ lancent un nouveau cri du cœur! Elles travaillent sans relâche et font preuve de résilience et de créativité pour pallier la hausse des coûts du panier d'épicerie et des biens essentiels. Les RTF méritent d'avoir une compensation adéquate et équitable, au même titre que les RI. » a déclaré M. Hugo Légaré, président du RESSAQ.

Rappelons qu'à la signature de la dernière entente collective en février 2022, la compensation financière des RTF n'a été augmentée que de 0,28$ par jour par usager, et que leur compensation financière quotidienne est moins élevée que celle donnée aux ressources intermédiaires (RI).

RTF : 28,97 $/jour/personne

40% (11,58$) sont affectés à : épicerie, fournitures d'hygiène, essence



60 % qui couvre un frais fixe (hypothèque, taxes, assurances, hydro).

RI : 38,80 $/jour/personne

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF et anciennes RI-MA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

