Québec solidaire apporte son soutien à un groupe d'enfants et de jeunes immigrants à statut précaire

MONTRÉAL, le 25 mars 2023 /CNW/ - Lors d'un événement à Parc-Extension, les députés de Québec solidaire, Andrés Fontecilla et Guillaume Cliche-Rivard, se sont joints au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) afin de soutenir un groupe d'enfants et de jeunes immigrants à statut précaire d'immigration.

Les députés solidaires demandent au gouvernement québécois la mise en place d'un programme juste et équitable de régularisation des personnes immigrantes sans statut qui contribuerait à améliorer significativement les conditions de vie des jeunes et de leurs familles.

« Je suis très fier d'être ici aujourd'hui, dans ma circonscription, afin de donner une voix à ces jeunes qui font déjà partie intégrante de notre société. Ces jeunes sont scolarisés au Québec, ont un grand sentiment d'appartenance à notre société et méritent de pouvoir atteindre leur plein potentiel ici. En régularisant leur statut d'immigration ainsi que celui de leurs familles, c'est toute la société québécoise qui en sortirait gagnante », a déclaré M. Fontecilla.

Lors de cet événement, des jeunes ont témoigné de leurs craintes de devoir quitter le Québec, s'ils n'ont pas accès à un statut migratoire permanent.

« J'adore l'école, mes collègues et ma vie ici. Je suis athlète et j'ai gagné des compétitions au Québec. J'ai des opportunités ici. Mais maintenant, je finis le secondaire et je crains de ne pas pouvoir continuer mes études et aller au CÉGEP. J'ai peur que ma famille et moi soyons déportés alors que toute ma vie est ici », a dit Hardeep (nom fictif), 19 ans.

« Nous avons tout sacrifié. Nous avons sacrifié même notre langue maternelle et nous parlons maintenant le français. Nous aimons le Québec et nous rêvons d'un futur ici. Sans peur et sans honte. Nous voulons tout simplement être comme nos collègues. Pouvoir étudier et travailler plus tard. Nos parents ont peur. Nous avons peur. Peur de devoir quitter notre nouveau pays », a affirmé Amandeep (nom fictif), 17 ans.

Des représentants du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) s'inquiètent également de leur sort.

« Malheureusement, les enfants et les jeunes immigrants sans statut ou à statut précaire sont invisibles. Il leur est interdit d'avoir les mêmes rêves et les mêmes aspirations que leurs collègues de classe. Ils vivent dans les limbes, en attendant une déportation ou sans savoir s'ils pourront continuer leurs études. Si l'on croit véritablement à la justice et à l'égalité, nous devons tout faire pour régulariser leur statut d'immigration et celui de leurs familles », a déclaré Mostafa Henaway, représentant du CTI.

Un programme de régularisation des statuts des personnes immigrantes demandé au Québec

Québec solidaire propose un programme de régularisation des personnes immigrantes sans statut afin de les sortir de la marginalité et de leur permettre de contribuer pleinement à la société québécoise.

Le programme solidaire permettrait, entre autres, aux familles qui ont au moins un enfant d'avoir accès à un Certificat de sélection du Québec, puis à la résidence permanente, via un programme conjoint avec le gouvernement fédéral.

« En société, il est évidemment important de placer l'intérêt supérieur de nos enfants au centre de nos décisions. En demandant la mise en place rapide d'un programme de régularisation de statut pour ces unités familiales, nous espérons que ces jeunes pourront éviter l'expulsion et qu'ils pourront se concentrer sur leur plein développement plutôt que d'avoir à constamment craindre le pire », a ajouté M. Cliche-Rivard.

