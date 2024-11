Québec se dotera d'une stratégie pour miser sur la prévention

Nouvelle vision en santé

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion du colloque Une nouvelle vision de la santé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ont annoncé que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) allait mettre sur pied une stratégie, en collaboration avec ses partenaires, pour miser davantage sur la prévention. L'augmentation et le vieillissement de la population exercent actuellement une pression accrue sur les services et le système de santé. C'est pourquoi Québec souhaite agir davantage en amont pour alléger la pression sur les services de santé et sociaux.

Alors que Santé Québec, responsable des opérations, sera officiellement en fonction le 1er décembre, soit dans un mois exactement, le rôle du MSSS sera appelé à évoluer. Celui-ci se concentrera davantage sur les orientations, qui devront accorder une place accrue à la prévention. Le MSSS accentuera donc ses actions afin de favoriser la prévention et la promotion d'une meilleure santé, en misant sur l'adoption de saines habitudes de vie et le dépistage précoce. Le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, lancera des consultations au cours des prochains mois dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie.

Rappelons que plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés ces derniers mois, notamment avec :

le plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, très axé sur le dépistage;

l'élargissement de la couverture de plusieurs vaccins, dont celui du VRS, du zona et du VPH;

l'accès au dépistage du cancer colorectal directement dans les points de service locaux;

l'élargissement du dépistage du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans;

la stratégie gouvernementale La fierté de vieillir.

Citations :

« Comme annoncé dans notre Plan santé, la prévention est une priorité de notre gouvernement. L'objectif est d'améliorer la santé de la population pour diminuer la demande de soins et ainsi favoriser un meilleur accès aux services. Nous avons confiance que ce choix courageux du renforcement de la prévention en santé, qu'aucun gouvernement n'a réellement fait auparavant, transformera en profondeur notre système de santé, et pour longtemps. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Parmi les mesures qui contribueront à mieux prévenir les maladies, je rappelle que plusieurs auront un effet direct sur la santé des personnes aînées. Notre stratégie gouvernementale 2024-2025, intitulée La fierté de vieillir, s'inscrit au nombre des efforts de prévention qui seront mis en place. Oui, les Québécoises et les Québécois vivent de plus en plus vieux, mais ils seront plus actifs, épanouis et en meilleure santé. C'est le pari que nous tenons et j'en suis vraiment très fière. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Cabinet du ministre de la Santé

