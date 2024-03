QUÉBEC RENIE SA VOLONTÉ DE VERDIR LE PARC AUTOMOBILE QUÉBÉCOIS PAR LE RETRAIT DES SUBVENTIONS POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) tient à exprimer sa consternation suite à l'annonce de la fin progressive de la subvention provinciale accordée à l'achat d'un véhicule électrique, dans le budget 2024-2025, déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard.

Une transition énergétique réussie, dans le secteur automobile, passe nécessairement par les incitatifs à l'achat proposés aux automobilistes québécois. Bien que le gouvernement ait affirmé sa volonté d'accélérer la transition vers une industrie zéro émission d'ici 2030, il vient néanmoins de prendre l'incompréhensible décision de retirer progressivement le plus important incitatif en place.

Les cibles actuelles en matière de parité entre les véhicules électriques et les véhicules à essence sont encore loin d'être atteintes. Bien qu'il soit évident que les subventions n'aient pas pour vocation d'être éternelles, un tel positionnement découragera certainement les Québécois d'acheter électrique.

Les consommateurs écoresponsables seront ainsi pénalisés de faire le bon choix, alors que leurs portefeuilles sont déjà fortement attaqués.

« En tant qu'industrie, nous nous attendions à la fin progressive des incitatifs pour acheter un véhicule électrique, mais à un horizon bien plus lointain. Alors que les objectifs gouvernementaux qui auraient dû mener à une telle décision sont loin d'être atteints, Québec prend une décision regrettable qui, au-delà de nuire à tout un secteur en pleine mutation vers une économie plus verte, laisse tomber les Québécois » a déclaré Ian P. Sam Yue Chi, président de la CCAQ.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

SOURCE Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Renseignements: Source : Julien Corona, (819) 349-8001, [email protected]