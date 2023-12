LE GOUVERNEMENT DE LA CAQ S'APPROPRIE LES TAXES ORANGES AUTREFOIS DÉNONCÉES

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec exprime sa consternation à la suite du dépôt d'amendements au projet de loi sur la fiscalité municipale permettant aux villes d'imposer une taxe supplémentaire sur l'immatriculation des véhicules de promenades selon le type de véhicule.

Le gouvernement augmenterait ainsi le fardeau fiscal des Québécois en sous-traitant cette responsabilité aux villes, aux municipalités et aux MRC offrant des services de transport collectif ou adapté. De plus, le gouvernement ne prévoit pas de plafond pour cette nouvelle taxe permettant ainsi aux municipalités de pénaliser les Québécois pour leur choix de consommation, découlant de leurs besoins, sans aucun contrôle.

Il s'agit ici d'un autre recul du gouvernement Legault qui promettait, rappelons-le, lors de la campagne électorale de ne pas alourdir le fardeau fiscal des automobilistes en réponse à la proposition de Québec Solidaire.

« Le gouvernement alourdit le fardeau fiscal des Québécois en catimini. Il devrait avoir le courage de reconnaître que les taxes orange de Québec solidaire l'ont plutôt inspiré et qu'il a encore reculé sur des propositions et des promesses phares de son parti politique durant la campagne électorale. Le gouvernement devrait reconnaître qu'il va piger dans la poche des contribuables pour s'acheter la paix avec les municipalités » a déclaré M. Ian P. Sam Yue Chi, Président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Rappelons que le régime de taxation actuel prévoit déjà des droits et taxes plus élevées pour les véhicules de forte cylindrée.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

