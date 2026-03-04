Québec ouvre la voie à AquaBoreal pour la production de saumon en aquaculture terrestre

AquaBoreal franchit une étape réglementaire déterminante

BAIE-TRINITÉ, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - AquaBoreal franchit une étape majeure avec le dépôt officiel hier du décret ministériel autorisant la réalisation de son projet d'aquaculture terrestre au Québec. Cette avancée réglementaire majeure confirme la pleine conformité du projet aux exigences environnementales en vigueur et atteste de la rigueur et de la profondeur du processus d'évaluation auquel il a été soumis, afin de répondre en tous points aux attentes du gouvernement du Québec.

Donald Martel et Léopold Landry (Groupe CNW/AquaBoréal)

Cette autorisation marque un jalon essentiel vers la concrétisation du projet et permet à l'entreprise d'entamer les démarches menant à l'obtention des permis de construction.

Depuis plus de quatre ans, AquaBoreal a investi des ressources financières et scientifiques considérables afin de réaliser des études environnementales complètes et indépendantes. Ces travaux ont mobilisé des experts reconnus et reposent sur des données scientifiques robustes, dans un souci constant de transparence, de performance environnementale et d'acceptabilité sociale.

Mégawatts, permis et financement : des conditions clés réunies

AquaBoreal franchit une étape déterminante dans la concrétisation de son projet et dispose désormais des trois leviers essentiels à sa réalisation.

L'entreprise bénéficie d'abord d'une préautorisation pour le bloc d'électricité, assortie d'exigences clairement établies, ainsi que de l'ensemble des autorisations réglementaires requises. Elle a également obtenu le décret ministériel nécessaire à la délivrance de ses permis de construction. Enfin, le projet jouit d'une accessibilité sociale favorable, un facteur clé pour toute initiative d'envergure.

Forte de ces avancées structurantes, AquaBoreal est maintenant en position de poursuivre activement le montage financier de son projet, en collaboration avec ses investisseurs et partenaires stratégiques.

« Le dépôt du décret ministériel marque une étape déterminante pour AquaBoreal, mais aussi pour l'ensemble du Québec, qui aspire à renforcer son autonomie en approvisionnement de saumon. Cette avancée confirme la solidité et la crédibilité de notre démarche. Nous sommes fiers de contribuer, par notre projet, aux ambitions d'autonomie alimentaire des gouvernements du Québec et du Canada, en développant ici même une production durable, responsable et ancrée dans les plus hauts standards environnementaux », a déclaré Léopold Landry, président d'AquaBoreal.

« AquaBoréal est un projet porteur que je suis de près depuis longtemps, notamment à travers les dossiers des zones d'innovation du Québec. Aujourd'hui, comme ministre, je continue de suivre son évolution avec beaucoup d'intérêt, dans l'espoir qu'un jour nous puissions consommer du saumon élevé ici même, au Québec. Cette annonce marque une étape importante pour l'entreprise dans la poursuite de son développement. Comme gouvernement, nous sommes fiers d'appuyer des initiatives structurantes qui contribuent à renforcer notre autonomie alimentaire. » - Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

À propos d'AquaBoreal

AquaBoreal est une entreprise québécoise qui développe un projet d'aquaculture terrestre de nouvelle génération, fondé sur l'innovation, la performance environnementale et la responsabilité sociale.

Implantée à Baie-Trinité, l'entreprise élèvera l'un des saumons les plus verts au monde, sans antibiotiques, à partir d'une eau d'une qualité exceptionnelle puisée dans le Golfe du Saint-Laurent. Grâce à des systèmes de recirculation en aquaculture (RAS) à la fine pointe, à une gestion rigoureuse et circulaire des ressources ainsi qu'à une intégration énergétique optimisée, AquaBoreal vise à réduire significativement son empreinte environnementale tout en assurant une production stable, traçable et durable.

La première phase du projet prévoit une capacité annuelle de 10 000 tonnes de saumon, destinées prioritairement au marché québécois et canadien, contribuant ainsi à renforcer l'autonomie alimentaire du Québec et à réduire la dépendance canadienne aux importations.

Aligné avec les orientations du Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec, le projet d'AquaBoreal repose sur un ancrage territorial fort et sur une collaboration étroite avec les partenaires régionaux. Il s'inscrit comme un levier structurant de développement économique durable pour la Côte-Nord, générant des retombées locales durables et des emplois spécialisés.

SOURCE AquaBoréal

Source: Agro Québec, [email protected], (514) 820-6532