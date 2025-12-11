AquaBoréal s'inscrit au Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec

Un appui financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour propulser un projet phare d'aquaculture nordique.

BAIE-TRINITÉ, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - AquaBoréal franchit une étape déterminante de son développement. L'entreprise québécoise bénéficiera d'un soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d'action nordique 2023-2028, pour développer la production, la transformation et la mise en marché des produits bioalimentaires nordiques dans le cadre du Plan d'action nordique 2023‑2028.

Cet appui financier, d'un montant maximal de 500 000 dollars consenti dans le cadre de l'Entente financière entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN) 2023-2028, permettra d'accélérer la mise en œuvre de son ambitieux projet aquacole, basé à Baie-Trinité, visant la production annuelle de 10 000 tonnes de saumon de table entièrement dédiée au marché québécois. Baie-Trinité figure parmi les meilleurs sites d'élevage au monde grâce à la qualité exceptionnelle de son eau salée provenant du golfe du Saint-Laurent, un atout naturel déterminant pour l'entreprise.

Ce financement favorisera l'avancement des phases de production et de transformation du projet, tout en renforçant un objectif partagé : diversifier l'économie bioalimentaire nordique et accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

Investir dans la vitalité des territoires nordiques

Avec plus de 2,57 milliards d'investissements, le Plan d'action nordique 2023-2028, coordonné par la SPN, vise à assurer la vitalité des régions nordiques du Québec. L'orientation 2 de ce plan mise sur les forces économiques nordiques, notamment les activités bioalimentaires nordiques, en favorisant le développement de la production, la transformation et la commercialisation des produits nordiques de façon durable.

Le projet d'AquaBoréal, situé au nord du 49e parallèle, répond pleinement aux objectifs de cette mesure financière :

Développer la production aquacole durable dans une région côtière nordique.

Assurer la transformation et la mise en marché de produits bioalimentaires de qualité.

Favoriser le transfert de connaissances et l'adoption de pratiques durables en aquaculture.

Participer au développement économique local et à l'attractivité du territoire.

Citations

« Le Québec a tout ce qu'il faut pour se distinguer dans le secteur des pêches et de l'aquaculture. En soutenant un projet comme celui d'AquaBoréal, on mise clairement sur la diversification de nos produits marins et sur l'innovation d'une production locale. C'est une façon concrète de renforcer notre autonomie alimentaire, tout en créant de la valeur dans nos régions nordiques. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, pêcheurs, aquaculteurs, transformateurs et partenaires, on peut faire rayonner davantage nos produits et offrir aux Québécois un saumon d'ici dont ils seront fiers. », ajoute le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel.

« Le soutien d'AquaBoréal, dans le cadre de notre Plan d'action nordique 2023‑2028, illustre notre volonté de soutenir des projets innovants qui contribuent à la vitalité économique du territoire qui s'étend au nord du 49e parallèle. Favoriser la mise en œuvre d'un projet aquacole ambitieux à Baie‑Trinité, un site exceptionnel pour l'élevage de saumon, est un exemple concret de cette vision. Ce projet répond à notre objectif commun : diversifier l'économie bioalimentaire nordique et renforcer l'autonomie alimentaire du Québec. »

- Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Nous sommes heureux de contribuer au Plan d'action nordique 2023-2028 et saluons la contribution financière du gouvernement du Québec. Cet appui représente une étape structurante pour réaliser notre vision d'une aquaculture durable et locale, et contribuer ainsi à la vitalité économique et alimentaire des régions nordiques. Beaucoup de travail reste à faire pour réaliser le projet, mais cet appui constitue un pas de plus vers l'autosuffisance en saumons du Québec », déclare Léopold Landry, président d'AquaBoréal.

Faits saillants

Le projet d'AquaBoréal s'inscrit dans le Plan d'action nordique 2023-2028 dans le cadre de l'action 2.1.7 « Développer la production, la transformation et la mise en marché des produits bioalimentaires nordiques ».

À propos d'AquaBoréal

Fondée en 2021 et basée à Baie-Trinité (Québec), AquaBoréal utilisera un modèle d'aquaculture terrestre circulaire proposant la technologie RAS à partir de l'eau salée du golfe Saint-Laurent, un concept unique à l'échelle mondiale. Soutenu par une énergie propre d'Hydro-Québec et par une communauté mobilisée, le projet vise à produire du saumon durable à faible empreinte écologique, contribuant à l'autonomie alimentaire, à la création d'emplois régionaux et à la transition écologique mondiale. L'entreprise a complété avec succès, en septembre 2025, le processus d'audiences publiques du BAPE.

SOURCE AquaBoréal

Contact média : Agro Québec, [email protected], 514 820-6532