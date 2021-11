Québec lance une nouvelle campagne pour lutter contre le racisme et mettre fin aux préjugés

QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe de jeunes noirs rassemblés dans un parc à la tombée de la nuit, un homme tatoué originaire d'Amérique du Sud qui court dans la rue, cinq personnes arabes rassemblées dans un appartement, on appelle ça des Québécoises et des Québécois. C'est sous cette approche, mettant en scène des moments de la vie quotidienne, que le gouvernement du Québec lance la toute première campagne publicitaire pour combattre le racisme et mettre fin aux préjugés.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, a dévoilé, aujourd'hui, cette nouvelle campagne de sensibilisation qui répond à l'une des recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme, intitulé Le racisme au Québec : tolérance zéro, publié en décembre 2020.

Citation :

« Le gouvernement du Québec s'est engagé, il y a moins d'un an, à mettre en place une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre le racisme et les préjugés et c'est ce que nous réalisons aujourd'hui. Nous avons le devoir de veiller à ce que toute personne vivant au Québec s'y sente chez elle. Le Québec est une société accueillante et inclusive et, en aucun cas, nous ne pouvons tolérer qu'une personne subisse des préjudices en raison de ses origines ethniques. Toute la population doit se mobiliser dès maintenant afin de mettre fin aux préjugés. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Fait saillant :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 777-3777; Renseignements : Antoine Tousignant Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]