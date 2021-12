Québec lance le prix Ulrick-Chérubin pour souligner des histoires à succès en intégration des personnes immigrantes

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, annoncent aujourd'hui le lancement du prix Ulrick-Chérubin.

Ce prix vise à souligner l'apport des municipalités et des organismes à but non lucratif (OBNL) dans la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil, de francisation et d'intégration des personnes immigrantes, partout sur le territoire québécois. Ce prix met l'accent sur le rôle primordial que jouent les acteurs impliqués qui œuvrent au sein des municipalités du Québec pour l'attraction et l'intégration en français des personnes immigrantes.

En effet, la mobilisation de ces acteurs locaux est indispensable à la mise en œuvre d'actions visant à favoriser la pleine participation à la vie collective des personnes immigrantes et à créer des milieux de vie où elles peuvent développer leur plein potentiel et s'épanouir. Cette mobilisation vient renforcer les mesures prises par notre gouvernement pour faciliter l'intégration en français, notamment la bonification des allocations aux personnes immigrantes pour la participation aux cours de français et la campagne de promotion des services de francisation auprès des personnes immigrantes ayant pour slogan Fiers de parler français. L'engagement collectif auquel contribuent les municipalités et OBNL favorise l'établissement durable et renforce les liens de confiance et de solidarité entre les Québécoises et Québécois de toutes les origines. Ce prix permettra ainsi de souligner ces nombreux efforts communs.

Ulrick Chérubin aimait échanger, s'investir, servir et bâtir des ponts entre les personnes. Ce sont ici les valeurs centrales de cette nouvelle initiative honorant les municipalités et les OBNL. Donner son nom au nouveau prix est une façon de lui rendre hommage et de souligner l'apport de cette personnalité qui s'est distinguée au sein de la société québécoise. Par ses actions et le rôle qu'il incarnait dans la communauté, il est un modèle d'intégration et d'enracinement.

À propos d'Ulrick Chérubin (1943-2014)

Originaire de Jacmel en Haïti, Ulrick Chérubin arrive en Abitibi en 1973 avec sa femme et leur enfant de cinq mois. Ils devaient y rester que deux ans, ils y resteront toute leur vie, touchés par l'accueil et l'hospitalité de la population abitibienne, avec laquelle Ulrick et sa famille tissent des liens très forts. Élu conseiller municipal de la ville d'Amos en 1994, il s'occupe du dossier des groupes communautaires et s'implique dans de nombreuses activités lui permettant de faire avancer des projets structurants pour la ville. Fort de ses succès, en 2002, il brigue la mairie et remporte l'élection, devenant alors l'un des premiers maires noirs du Québec. Apprécié de ses concitoyennes et concitoyens et de ses électrices et électeurs, il sera élu quatre fois à ce poste qu'il occupera jusqu'à son décès en 2014.

M. Chérubin, qui était aussi enseignant, croyait profondément à l'importance de l'éducation. C'est pourquoi il a participé activement au développement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et notamment à la création du laboratoire d'hydrogéologie du campus de l'UQAT à Amos. Il fut aussi président de la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue de 2009 à 2013 et lauréat de nombreux prix, notamment du prix du Patriote de l'année en 2012 et en fier représentant de sa région, du Grand Prix du tourisme québécois, remis à l'Abitibi-Témiscamingue en 2014.

« Je ne connais que deux villes au monde : Jacmel et Amos. »

Ulrick Chérubin, enseignant et maire d'Amos de 2002 à 2014

Soumettre une candidature

Pour soumettre une candidature et obtenir de l'information relative au prix Ulrick-Chérubin, veuillez consulter la page Web : https://prixulrickcherubin.ca/

Les candidatures au prix Ulrick-Chérubin doivent être déposées d'ici le 25 mars 2022.

La municipalité et l'OBNL, récipiendaires du prix, seront sélectionnés par un jury composé de différentes personnes représentantes du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et de la FQM. Ce jury sera présidé par l'écrivaine québécoise d'origine vietnamienne Kim Thúy.

Citations

« L'intégration en français des personnes immigrantes à la société québécoise est un engagement collectif et le prix Ulrick-Chérubin permet de reconnaître la contribution des acteurs municipaux et communautaires qui œuvrent à cette importante mission. En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, ce nouveau prix permettra de souligner les histoires à succès en matière d'intégration en français des personnes immigrantes et de concerter nos efforts autour de la priorité de notre gouvernement de mieux accueillir, franciser et intégrer ces personnes partout au Québec. Ainsi, la nation québécoise pourra compter sur un réseau de partenaires dynamiques et engagés à renforcer les liens entre les Québécoises et Québécois de toutes les origines. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons, l'immigration est un enjeu majeur pour les régions du Québec. L'accueil et l'intégration des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants représentent la clé pour assurer la pérennité de nos collectivités. Le prix Ulrick-Chérubin permettra de faire la promotion d'initiatives audacieuses et créatives auprès des municipalités qui pourront s'en inspirer pour devenir des lieux encore plus accueillants. »

M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

« C'est avec beaucoup de fierté et aussi d'humilité que nous acceptons l'immense honneur que représente la création du prix Ulrick-Chérubin. Nous remercions le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et la Fédération québécoise des municipalités grâce à qui, le nom d'Ulrick Chérubin sera associé à l'excellence en ce qui concerne les bonnes pratiques d'accueil, d'intégration et d'inclusion des personnes immigrantes auprès des municipalités et des organismes à but non lucratif. L'inclusion et l'intégration des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants dans les différentes sphères de la vie communautaire est un gage de succès pour mieux vivre ensemble. Encore une fois, nous sommes très honorés de cette association et bonne chance aux municipalités et OBNL mis en nomination à la première édition de ce prix ! »

Immacula Morisset-Chérubin et Ulrick Chérubin fils

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements relatifs au prix, veuillez consulter la page suivante : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/ulrick-cherubin

