Québec lance l'appel de candidatures pour le programme de bourses en gouvernance de sociétés

QUÉBEC, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, annonce aujourd'hui le lancement du troisième appel de candidatures pour le programme de bourses en gouvernance de sociétés, créé à l'intention des membres des minorités visibles et ethniques. Cet appel de candidatures se terminera le 3 octobre 2024.

Ce programme triennal, annoncé en 2022, fait partie de l'engagement du gouvernement du Québec de donner suite aux recommandations du Groupe d'action contre le racisme (GACR), tout en visant à bonifier le bassin de membres de minorités visibles et ethniques étant formés à la gouvernance de sociétés d'État et ainsi favoriser leur représentativité au sein des conseils d'administration de ces mêmes organisations. À terme, le programme aura donc permis à douze personnes d'obtenir la seule certification universitaire au Québec en gouvernance de sociétés.

Pour être admissibles, les personnes candidates doivent remplir plusieurs critères, notamment détenir un diplôme universitaire et avoir au moins 36 ans au 31 décembre 2026. Les quatre administratrices et administrateurs sélectionnés à partir de cet appel de candidatures accèderont au programme prisé de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval, et seront ainsi en voie d'obtenir le titre d'administratrice de sociétés certifiée et d'administrateur de sociétés certifié.

Les personnes âgées de 35 ans et moins, en date du 31 décembre 2026 peuvent bénéficier quant à elles, par l'entremise du Plan d'action jeunesse, de l'une des huit bourses gouvernementales offertes annuellement pour ce même programme de formation universitaire. Le comité de sélection du Plan assure la présence, parmi les huit candidatures retenues, de membres issus de la diversité.

Citation

« Notre gouvernement appuie la présence des minorités visibles et ethniques au sein des conseils d'administration de nos sociétés d'État. Ce nouvel appel de candidatures permettra d'offrir une certification très prisée aux administrateurs d'État de demain. Notre objectif est d'atteindre, notamment dans les lieux de décision, une meilleure représentativité et de favoriser une plus grande participation des Québécoises et des Québécois de toutes les origines à la société québécoise. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Liens connexes :

Programme de bourses en gouvernance de sociétés

Groupe d'action contre le racisme (GACR)

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]