Québec lance des consultations en vue d'une Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques

QUÉBEC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la tenue de consultations sur le projet de Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques, dont l'adoption est prévue en 2024. Cette stratégie viserait à encourager la réduction de l'utilisation du plastique et la substitution des produits jetables par des produits plus durables, tout en favorisant la réinsertion des plastiques dans le cycle de production, selon une approche d'économie circulaire.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Avec ce projet de stratégie, le gouvernement souhaite également soutenir le développement de nouveaux débouchés et de nouvelles technologies ayant le potentiel d'améliorer la performance du Québec en matière de recyclage des plastiques.

Le projet de stratégie prévoit la mise en œuvre d'actions concrètes en partenariat avec les acteurs concernés ainsi que le déploiement de nouveaux programmes de soutien et d'accompagnement. Il prévoit également des mesures incitatives et obligatoires qui permettront de diminuer l'empreinte environnementale des plastiques au Québec.

Période de consultation ciblée et forum d'échange sur le projet de stratégie

Les consultations ciblées débutent aujourd'hui par la diffusion d'un document de travail. Les producteurs, conditionneurs et recycleurs, de même que les représentants des secteurs municipal, de la recherche, du commerce de détail, de la restauration, ainsi que différents groupes environnementaux, sont invités à consulter le projet de stratégie et à transmettre leurs commentaires d'ici le 15 décembre 2023.

La période de consultation sera complétée par un forum d'échange auquel seront invités près d'une centaine de partenaires concernés par la gestion des plastiques au Québec. Des consultations auprès des communautés autochtones sont aussi prévues cet automne.

Citation :

« Ce projet de stratégie est un engagement phare de notre gouvernement. Il permettra de mieux protéger l'environnement pour notre bien et celui des générations futures. Nous le savons, la pollution par le plastique, notamment celle de l'eau, est un fléau à l'échelle planétaire. Je suis fier du travail réalisé jusqu'à maintenant, et j'espère que l'ensemble des partenaires concernés participeront activement aux consultations! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons que l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques au Québec s'inscrit dans le plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui prévoit un ensemble d'actions visant notamment à réduire l'utilisation des plastiques et des produits à usage unique ou de courte vie, et à assurer une meilleure gestion de ces matières.

La pollution liée à l'accumulation de contenants, d'emballages et d'autres produits composés de plastique dans l'environnement est un enjeu prioritaire. La dépendance à ceux-ci dans nos usages quotidiens, entre autres, perpétue leur rejet dans l'environnement. Face à ce fléau d'ampleur internationale, le Québec a mis en œuvre différentes actions pour assurer une gestion plus responsable des produits mis en marché sur son territoire.

Depuis 2019, plus de 100 millions de dollars ont été investis par le gouvernement du Québec pour l'amélioration de la gestion des matières résiduelles, dont 20 millions de dollars uniquement pour la lutte contre la pollution par les plastiques jusqu'en 2024. Parmi les actions du gouvernement du Québec, notons la modernisation des systèmes de consigne et de la collecte sélective en cours, qui contribuera à augmenter significativement la récupération, le recyclage et la valorisation des produits en plastique.

Par ailleurs, les démarches en cours au Québec sont arrimées avec celles réalisées aux échelles canadienne et internationale en vue de réduire la pollution par le plastique. L'élaboration d'un protocole de certification des produits à contenu de plastique recyclé est également prévue dans les prochains mois.

