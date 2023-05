Québec investit plus de 5,6 M$ pour contrer le crime organisé à Montréal

Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE)

QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 5,67 M$ pour la mise en place d'une équipe d'intervention exclusivement consacrée à la lutte contre le crime organisé dans la région de Montréal. Elle sera composée de 10 policiers de la Sûreté du Québec (SQ), qui travailleront en étroite collaboration avec les forces policières de Montréal, de Laval et de Longueuil, notamment. Cette équipe aura pour mandat d'assurer une présence dans les lieux fréquentés par les membres du crime organisé, notamment pour augmenter le sentiment de sécurité des commerçants et des citoyens qui fréquentent ces endroits.

Grâce à cette nouvelle équipe spécialisée, les autres unités d'intervention sur la Rive-Nord et la Rive-Sud, dans la région de Montréal pourront davantage se consacrer à leurs mandats courants, tout en participant au besoin à des opérations liées à la Stratégie CENTAURE.

Citation :

« Contrer la violence armée est une priorité pour moi et pour notre gouvernement. Nous voulons rehausser le sentiment de sécurité de la population, et c'est pourquoi nous renforçons la présence policière sur le terrain, dans les endroits critiques. Je suis persuadé que la collaboration accrue et l'intensification des opérations ciblant les individus liés aux gangs de rue amélioreront la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Montréal, de Laval et de Longueuil, qui souhaitent fréquenter les lieux publics en toute quiétude. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à la mise en place de cette équipe, la présence policière additionnelle contribuera au maintien de la pression sur les individus impliqués dans les violences armées et permettra la collecte de renseignements en vue de les prévenir. Le déploiement de ces actions policières concertées mobilisant plusieurs corps de police est l'expression d'une volonté commune de mettre un frein à la violence armée et de rétablir le sentiment de sécurité dans nos communautés touchées. »

Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

Faits saillants :

La nouvelle équipe d'intervention en crime organisé à Montréal est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.

Ce financement permettra notamment l'embauche de 10 ressources policières additionnelles, qui composeront cette nouvelle équipe.

Dans le cadre de son mandat consistant à effectuer des opérations de visibilité et d'intervention dans des lieux fréquentés par les membres de groupes criminels, cette équipe vise les objectifs suivants :

Organiser et déployer, sur le territoire de Montréal, une présence policière accrue dans ces endroits ciblés;



Dissuader les membres de groupes criminels de perpétrer des actes de violence, y compris l'usage d'armes à feu dans l'espace public, en assurant une présence régulière dans les endroits qu'ils fréquentent;



Localiser et identifier les individus liés au trafic de stupéfiants et d'armes à feu pour colliger le renseignement et prévenir des crimes;



Observer, détecter et identifier des acteurs du crime organisé;



Développer des sources d'information.

Déjà, au cours des dernières années, les principaux corps de police municipaux de la province ont mis en place des équipes d'intervention en matière de crime organisé : Éclipse du SPVM, Équinoxe du Service de police de Laval , Brigade d'intervention multidisciplinaire du Service de police de l'agglomération de Longueuil et celles de la SQ sur la Rive-Nord et la Rive-Sud (Montréal), ainsi que dans la région de Québec.

, Brigade d'intervention multidisciplinaire du Service de police de l'agglomération de et celles de la SQ sur la Rive-Nord et la Rive-Sud (Montréal), ainsi que dans la région de Québec. Une nouvelle ère de collaboration étroite s'amorce, avec un accent particulier sur la concertation entre les différents corps de police de la SQ et de la grande région de Montréal.

