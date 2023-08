Québec investit 9 M$ pour un meilleur accès à la justice en milieu autochtone

QUÉBEC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent un important investissement de 9 M$ afin d'appuyer des projets de justice en milieu autochtone.

Les projets subventionnés visent à améliorer l'accès à la justice, à soutenir les victimes, à travailler en prévention auprès des personnes ayant des problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues ou ayant des problèmes de santé mentale, à financer des projets de justice communautaire et à améliorer les services de consultation juridique Rebâtir de la Commission des services juridiques.

Une part importante du financement sera consacrée à l'amélioration des services judiciaires dans le Nord-du-Québec. En effet, plus de 4 M$ sont accordés à la Société Makivik pour les infrastructures, la création de comités de justice, la formation et l'accompagnement.

Ces nouvelles sommes portent à près de 13,7 M$ le total de l'aide financière octroyée par le ministère de la Justice à Makivvik depuis 2019.

Ces sommes permettent notamment de répondre à de nombreuses recommandations de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP), du Rapport sur la situation de la cour itinérante au Nunavik (rapport Latraverse) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Citations

« Il est important pour le gouvernement de soutenir des organismes qui contribuent à rendre la justice plus accessible auprès des communautés autochtones. Ces aides permettent aux communautés de bénéficier de services mieux adaptés à leurs besoins et qui reflètent davantage leurs réalités. Nous souhaitons d'ailleurs remercier les différents acteurs locaux qui œuvrent à la réalisation de ces initiatives. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« C'est primordial de soutenir les initiatives locales, qui changent réellement la donne dans ces communautés. L'accessibilité à la justice doit être à la portée de toute la population. Cet investissement massif permettra d'assurer un accompagnement et des services pensés pour les communautés autochtones et en collaboration avec elles. Le travail n'est pas terminé, nous continuons de trouver des solutions ensemble. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Makivvik est satisfaite de la bonne collaboration offerte par le ministère de la Justice. Ces investissements additionnels sont grandement appréciés et permettront une amélioration des services offerts au Nunavik, le tout en collaboration avec les acteurs du milieu. Makivvik vise à mettre en œuvre des solutions qui répondent aux besoins des communautés, et le soutien financier bonifié constitue un pas important dans la bonne direction. Nous avons confiance que nous atteindrons nos objectifs en poursuivant la collaboration dans le domaine de la justice afin de toujours mieux servir les communautés. »

Pita Aatami, président de la Société Makivik

Nom de l'organisme Description du projet Sommes octroyées en 2022-2023 (certaines ententes couvrent plusieurs exercices financiers) 1. Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon Mise en place d'un comité de justice communautaire. Les activités de ce comité s'inscrivent principalement dans le cadre de programmes de mesures de rechange pour jeunes et adultes, au sein de programmes en relation avec le processus judiciaire reliés à la santé mentale et à la dépendance ainsi que de suivis d'ordonnances rendues par le tribunal. Le comité de justice sera également actif en matière de médiation citoyenne, de prévention et, à l'occasion, en protection de la jeunesse.



CERP : 43 150 500 $ 2. Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam Mise en place d'un comité de justice communautaire. Les activités de ce comité s'inscrivent principalement dans le cadre de programmes de mesures de rechange pour jeunes et adultes, au sein de programmes en relation avec le processus judiciaire reliés à la santé mentale et à la dépendance ainsi que de suivis d'ordonnances rendues par le tribunal. Le comité de justice sera également actif en matière de médiation citoyenne et de prévention.



Mise en place d'un poste d'intervenant auprès des victimes, qui offrira des services auprès des personnes victimes, possiblement en collaboration avec un CAVAC.



CERP : 43 75 000 $ 40 000 $ 3. Centre Mamik Lac-Saint-Jean Comité de justice : Développement de services de type justice communautaire en milieu urbain.

CERP : 42 42 500 $ 4. Conseil de la nation de Kahnawake Mise en place d'un poste d'intervenant auprès des victimes, qui offrira des services auprès des personnes victimes, possiblement en collaboration avec un CAVAC.



ENFFADA : 10 et 16.29 35 000 $ 5. Centre de justice des premiers peuples de Montréal Mise en place d'un poste d'intervenant auprès des victimes, qui offrira des services auprès des personnes victimes, possiblement en collaboration avec un CAVAC.



ENFFADA : 10 et 16.29 255 000 $ 6. Conseil des Mohawks d'Akwesasne Mise en place d'un poste d'intervenant auprès des victimes, qui offrira des services auprès des personnes victimes, possiblement en collaboration avec un CAVAC.



ENFFADA : 10 et 16.29 206 250 $ 7. CSJ Financement dans le cadre du service de consultation juridique Rebâtir de la Commission des services juridiques

. ENFFADA : 5.6 iv et 5.13 1 000 000 $ 8. Société Makivik Comité de justice communautaire.

CERP : 43

Rapport Latraverse : 15



Infrastructures.

Rapport Latraverse : 6, 8, 12, 38, 44, 50



Conseillers en matière d'initiatives de justice.

Rapport Latraverse : 15



Formation.

Rapport Latraverse : 27, 35, 54



Conseillers parajudiciaires au sein des villages nordiques.

CERP : 123

Rapport Latraverse : 5 1 000 000 $ 1 000 000 $ 235 000 $ 1 000 000 $ 930 000 $ 9. Centre d'amitié autochtone de La Tuque inc. Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 132 000 $ 10. La nation naskapie de Kawawachikamach Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 173 938 $ 11. Waseskun Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 445 218 $ 12. Mashteuiatsh Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 395 733 $ 13. Kitcisakik Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 583 910 $ 14. Société Makivik Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone.



CERP : 42

ENFFADA : 2, 3.3 1 095 083 $ 15. Femmes autochtones Québec inc. Services d'accompagnement psychosocial auprès de femmes victimes.



ENFFADA 5.6 iv et 5.13 300 000 $ TOTAL

9 095 132 $

