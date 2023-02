Québec investit 3 M$ pour tester le premier train de passagers à hydrogène vert en Amérique du Nord

Québec, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Démontrant sa volonté de faire du Québec un leader international de l'économie verte, le premier ministre François Legault a annoncé l'arrivée du premier train de passagers zéro émission alimenté par de l'hydrogène vert en Amérique du Nord. Le projet pilote se déroulera sur le Chemin de fer de Charlevoix à compter de juin 2023.

Il en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon. Mentionnons que M. Michael Keroullé, président Alstom Amériques, M. Claude Choquette, président de Groupe Le Massif et de Chemin de fer de Charlevoix, M. Philippe Tanguy, directeur de la stratégie chez HTEC Québec, ainsi que M. Luc Harnois, vice-président exécutif, d'Harnois Énergies, étaient présents pour l'occasion.

Le projet est évalué à près de 8 M$, et le gouvernement du Québec y contribue à hauteur de 3 M$ en vertu du programme Technoclimat, qui soutient la mise en place de vitrines technologiques.

Alstom mettra en service un train de modèle Coradia iLint sur le réseau ferré du Train de Charlevoix pour une période d'essai de trois à quatre mois au cours de la saison touristique estivale de 2023. L'entreprise Harnois Énergies se chargera de la production et du transport de l'hydrogène vert, alors que HTEC Québec assurera un apport technologique au projet en ce qui a trait au stockage et au ravitaillement du train en hydrogène.

Alstom souhaite ainsi démontrer la faisabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène vert dans le contexte québécois, afin d'accélérer la transition ferroviaire verte.

En service commercial en Allemagne, depuis 2018, et comptant plus de 200 000 kilomètres parcourus avec passagers à son actif, le Coradia iLint est alimenté par une pile à hydrogène, ce qui fait qu'il émet uniquement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée. Il affiche une performance et une autonomie équivalentes à celles d'un train fonctionnant au diesel, tout en offrant un environnement moins bruyant aux passagers. Conçu spécialement pour les lignes non électrifiées, ce train présente une combinaison d'éléments innovants qui permettent une exploitation propre et durable, en toute sécurité.

Citations :

« Le Québec se positionne comme un pôle d'expertise en transport durable sur le continent. Des innovations porteuses comme celles d'Alstom vont non seulement nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, mais elles vont aussi pouvoir s'exporter ailleurs dans le monde. Je suis convaincu que notre nation a tout ce qu'il faut pour devenir un des leaders internationaux de l'économie verte. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cette annonce est une autre illustration de la volonté du Québec de s'engager dans l'exploration de nouvelles avenues vertes pour les transports lourds. Ce projet s'inscrit dans notre Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques et dans notre Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui misent notamment sur l'hydrogène vert pour décarboner l'économie québécoise lorsque l'électrification n'est pas possible. Le projet de démonstration d'Alstom ouvrira une avenue prometteuse en matière de réduction des émissions de GES et il contribuera à la mise au point d'innovations technologiques qui pourront être mises en marché et étendues à d'autres acteurs de l'exploitation ferroviaire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Innover est essentiel pour accélérer la transition énergétique, et le Québec est un terrain fertile pour tester ces innovations. C'est exactement ce qu'Alstom a compris en installant son centre d'innovation au Québec, au printemps, et en projetant de tester un premier train à hydrogène en Amérique du Nord l'été prochain. À terme, les innovations technologiques qui émergeront de ce dernier projet vont contribuer à décarboner le secteur ferroviaire et les transports lourds et permettront des avancées dans notre écosystème en hydrogène. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Dès 2018, Alstom a été le premier acteur au monde à mettre un train hydrogène en service commercial en Europe, et nous visons à l'être aussi dans les Amériques. Avec seulement 1 % des réseaux électrifiés dans notre région, cette technologie offrira une option de rechange au diesel. Ce projet démontrera nos capacités à fournir les solutions de mobilité plus durables à nos clients, les agences et opérateurs, ainsi qu'aux passagers. Il offrira également une vitrine extraordinaire pour l'écosystème d'hydrogène vert du Québec, qui est en plein essor. »

Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques

« Nous sommes heureux de mettre nos infrastructures à profit pour ce projet porteur. Non seulement l'initiative s'inscrit parfaitement dans notre plan de responsabilité sociale, qui comprend tout un volet sur la mobilité durable, mais il engendre également un rayonnement important pour la MRC de Charlevoix, un élément au cœur de notre vision organisationnelle. »

Claude Choquette, président de Groupe Le Massif et du Chemin de fer de Charlevoix

« Harnois Énergies est fière d'être partenaire de ce projet porteur, puisqu'elle croit qu'il est important que des entreprises québécoises s'investissent dans la diversification des énergies. Il s'agit d'une belle occasion qui s'inscrit directement dans notre philosophie d'entreprise : offrir la bonne énergie pour le bon véhicule, soit la cohabitation des types d'énergies et de véhicules pour répondre adéquatement aux besoins des consommateurs. »

Luc Harnois, vice-président exécutif, d'Harnois Énergies

Faits saillants :

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat est géré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il soutient financièrement des projets de démonstration technologique, au Québec, en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES, soit pour une innovation précommerciale, soit pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore offerte sur le marché québécois.

Le programme Technoclimat s'inscrit dans la mesure 96 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec, mis à niveau en 2026, et dans la mesure 2.3.1 du plan de mise en œuvre 2022-2027 du PEV 2030, qui visent respectivement à poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique et à appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES.

dans la mesure 2.3.1 du plan de mise en œuvre 2022-2027 du PEV 2030, qui visent respectivement à poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique et à appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES. Depuis 2013, 91 initiatives ont bénéficié d'une aide financière du programme Technoclimat, totalisant à ce jour des subventions accordées de 167 millions de dollars.

Depuis janvier 2021, une enveloppe de 15 millions de dollars, consacrée à l'innovation pour la filière de l'hydrogène, a été ajoutée au programme Technoclimat pour soutenir des projets québécois de démonstration technologique dans cette filière émergente.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur l'offre du gouvernement en matière de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques, dont le programme Technoclimat, consultez le site thématique Transition énergétique.

Pour de l'information sur le PEV 2030.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse ,Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement,de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991