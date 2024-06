Québec injecte près de 164 M$ pour améliorer la sécurité dans les communautés autochtones

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de plus de 146 M$ sur cinq ans aux corps de police autochtones en vue d'assurer leur stabilisation et leur renforcement. À cela s'ajoute une somme de 17,8 M$, visant à renouveler et à rénover certaines infrastructures policières. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, lors de son allocution d'ouverture du 15e Congrès annuel des directeurs de police autochtone, organisé par l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec.

Cet investissement représente la part du Québec dans le financement Canada-Québec relatif à la prestation de services policiers dans les communautés autochtones. Les équipes du ministère de la Sécurité publique, de Sécurité publique Canada, des corps de police autochtones et des conseils de bande sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour conclure les ententes de financement des différents corps de police autochtones d'ici la fin de l'année. En ajoutant la contribution du gouvernement fédéral, c'est une somme totalisant plus de 300 M$ qui pourrait être octroyée aux corps de police autochtones d'ici 2029.

Avec la pérennisation de leurs activités et le renforcement de leurs équipes, les corps policiers autochtones seront mieux outillés pour aider et sécuriser les communautés qu'ils servent.

Citations :

« La qualité des services offerts par les corps de police autochtones et l'amélioration de la sécurité de leurs communautés sont extrêmement importantes pour notre gouvernement. Nous sommes conscients des enjeux particuliers auxquels ils font face, c'est pourquoi nous avons mis l'épaule à la roue pour les doter de leviers financiers supplémentaires, qui permettront d'offrir à leurs policiers et policières un environnement de travail stimulant et mieux adapté à leur réalité et à leurs besoins spécifiques. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Quelle belle nouvelle pour les Premières Nations et les Inuit! Aider financièrement les corps de police autochtones signifie améliorer directement la qualité de vie des Autochtones dans les communautés. Je le vois et je l'entends souvent sur le terrain, les communautés font face à des défis importants pour lesquels ils doivent pouvoir s'appuyer sur un corps de police compétent, compréhensif et culturellement adapté à leurs réalités. J'ai espoir qu'ensemble, nous pourrons améliorer la sécurité et le sentiment de sûreté dans les communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Le Colloque des directeurs de police autochtone se déroule du 11 au 13 juin, au Centre des congrès de Lévis, et se conclura par une cérémonie de reconnaissance pour les policiers et policières qui ont atteint 15, 20 et 30 ans de service.

Lien connexe :

Budget 2024-2025 -- Plan budgétaire (gouv.qc.ca)

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook: www.facebook.com/securitepublique/

X : twitter.com/secpubliqueqc

Instragram : instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias : Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, [email protected], 819-444-7064