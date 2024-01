Québec inaugure une nouvelle unité de stérilisation à l'Hôpital du Suroît

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le député de Beauharnois, Claude Reid, annoncent aujourd'hui l'inauguration de la nouvelle unité de retraitement de dispositifs médicaux (URDM), soit l'unité permettant de stériliser le matériel de l'Hôpital du Suroît situé sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest.

La mise en place de cette nouvelle unité, représentant un investissement de 8,8 millions $, vise à assurer une stérilisation plus efficace des instruments médicaux, nécessaires notamment aux chirurgies. L'agrandissement et la modernisation de l'unité permettront de mieux répondre aux besoins croissants des citoyennes et citoyens de la Montérégie-Ouest, et de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel, tel qu'exprimé dans le Plan santé.

Rappelons que ces travaux ont permis d'augmenter la superficie des locaux de l'unité et d'y installer de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. Ainsi, le personnel peut dorénavant avoir recours à des outils lui permettant d'accomplir certaines tâches plus efficacement, ce qui contribue à améliorer la coordination à l'intérieur de l'hôpital, au bénéfice des patientes et des patients.

« L'inauguration de cette nouvelle unité s'inscrit dans notre ferme volonté de moderniser l'ensemble des infrastructures du Québec, comme indiqué au Plan santé. Ces nouveaux espaces profiteront à la population, mais aussi au personnel, qui bénéficiera d'espaces de travail plus fonctionnels et agréables. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce projet et qui poursuivent le travail sur le terrain avec les autres projets en cours. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureux que nous puissions procéder à l'inauguration de cette nouvelle unité. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'Hôpital du Suroît. Elle contribuera à répondre aux besoins des patients et patientes de la région de la Montérégie-Ouest. Je remercie le ministère de la Santé et des Services sociaux pour sa collaboration. »

Claude Reid, député de Beauharnois, whip adjoint du gouvernement

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039