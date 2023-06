Québec fait un pas de plus pour financer les établissements de santé en fonction des besoins des patients

QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le financement accordé aux établissements de santé sera progressivement ajusté pour dorénavant tenir compte des besoins réels et évolutifs des patients et patientes dans leur région respective. Le ministre élargit ainsi le mode de financement axé sur le patient (FAP) aux secteurs de la chirurgie, mais aussi à ceux de l'hémodynamie-électrophysiologie interventionnelle et de l'obstétrique.

Ainsi, le réseau de la santé passera graduellement d'un financement historique fixe, soit basé sur les besoins annuels estimés de chaque établissement, à un financement axé sur les besoins des patients, soit au prorata des soins fournis, ce qui représente une transformation importante pour l'ensemble des professionnels et professionnelles et qui favorise l'accès aux soins. Le FAP est un outil de gestion éprouvé par les équipes médicales et cliniques. Il vise à rendre plus efficient et transparent le coût des soins et services offerts aux patients et patientes tout en mettant en place des incitatifs menant à une gestion plus efficace des ressources.

Rappelons que le financement axé sur le patient a déjà été introduit, au cours des cinq dernières années, dans plusieurs secteurs du réseau de la santé et des services sociaux, notamment en radio-oncologie, en endoscopie digestive-coloscopie et dans de nombreux domaines de l'imagerie médicale, avec des retombées significatives. À titre indicatif, déployé en 2018-2019 dans le secteur des coloscopies-endoscopies digestives, il a permis un gain en productivité de 14 %, permettant d'accélérer le rattrapage des interventions en attente et d'améliorer la qualité des soins grâce à un suivi en continu des données de performance clinique et d'utilisation des ressources.

Citation :

« Ce mode de gestion place les besoins des patients à l'avant-plan. Il permet de fournir concrètement à nos gestionnaires et professionnels de la santé les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés afin d'améliorer l'accès aux soins pour la population. Le financement accordé aux établissements était fixe, et on devait accélérer ce changement pour les Québécoises et Québécois. Le financement axé sur le patient est l'une des meilleures pratiques, de plus en plus utilisée dans les grands réseaux de santé, qui permet de rendre ces derniers plus efficaces par une meilleure visibilité sur l'ensemble des soins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

En parallèle, d'autres services seront graduellement inclus dans la formule du FAP : entre autres, les urgences et la néonatalogie en 2024 et le soutien à domicile en 2025.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le FAP, il est possible de consulter la salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039