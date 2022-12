Québec est le premier État en Amérique du Nord à obtenir le statut d'autorité infranationale à l'UICN et à adhérer à la Liste Verte

MONTRÉAL, le 10 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son changement de statut au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il devient ainsi le premier État en Amérique du Nord, membre de l'UICN, à recevoir le titre d'autorité infranationale, une appellation pouvant désigner un organisme public élu avec un pouvoir décisionnel en matière de conservation de la nature. Par la même occasion, Québec confirme son adhésion à la Liste Verte grâce à une aide financière annuelle de 10 000 $ octroyée au groupe d'experts de la Liste Verte (GELIV) du Québec chargé de sa mise en œuvre jusqu'en 2028.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'un important événement de l'UICN, tenu en marge de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Concrètement, le nouveau statut du Québec lui concède un droit de vote et une reconnaissance additionnelle au sein de l'UICN, ce qui lui permettra de faire rayonner et de partager l'expertise québécoise à sa juste valeur. Considérant le rôle actif qu'il jouait en matière de conservation de la nature, le gouvernement du Québec a demandé à l'UICN de revoir son statut pour passer de celui d'organisme gouvernemental à celui d'autorité infranationale.

De plus, avec le soutien financier annoncé, le Québec fait également partie des deux premiers États en Amérique du Nord, avec la Californie, à officialiser son adhésion à la Liste Verte, un système de certification mondial élaboré par l'UICN visant à promouvoir des aires protégées efficaces, équitables et performantes dans les quelques 160 pays partenaires.

Citations :

« Avec ce nouveau statut et le droit de vote qu'il concède au Québec, nous sommes désormais en mesure de mieux positionner notre vision et les initiatives québécoises de conservation de la nature à l'international. Nous serons également plus à même de contribuer à la définition des normes internationales dans ce domaine et de nous assurer, ainsi, de respecter les plus hauts standards en matière de gestion de nos aires protégées. Car, comme en témoigne notre engagement avec le Plan Nature, le gouvernement du Québec a à cœur de conserver son riche patrimoine naturel! Je remercie l'UICN pour son soutien et GELIV Québec pour son engagement à créer des aires protégées à la hauteur de la valeur et des services que la nature nous rend. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le leadership dont le Québec fait preuve depuis plus de 30 ans en matière de conservation de la biodiversité est désormais reconnu à sa juste valeur au sein de l'UICN. En effet, ce nouveau statut est une reconnaissance pleinement méritée pour le Québec, qui est un contributeur actif et un collaborateur de premier plan au sein de la communauté mondiale. Je suis convaincue que ce nouveau statut pavera la voie à de nouveaux partenariats avec les autres pays et les autorités infranationales signataires de la Liste Verte, dont la Californie, qui est notre alliée de longue date. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Depuis 1979, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en tant qu'organisme gouvernemental, est membre de l'UICN, une organisation internationale non gouvernementale composée de près de 1 400 gouvernements et organisations de la société civile, et de près de 15 000 experts. L'UICN est une autorité sur la scène internationale pour tout ce qui concerne l'état de la nature et des ressources naturelles dans le monde, et les mesures pour les préserver.

Depuis septembre 2021, une catégorie « autorités infranationales » a été ajoutée à la liste des membres de l'UICN. Elle désigne les organismes publics de niveau national, provincial, local, territorial ou régional élus ayant les compétences requises pour adhérer à l'organisation, dont celle d'assurer une utilisation équitable et écologiquement durable de la nature.

Cette démarche a été soutenue par GELIV Québec, un groupe composé d'experts multidisciplinaires de domaines connexes à la conservation de la nature et d'un employé du Ministère. Il est également responsable d'adapter le Standard de la Liste Verte aux réalités du Québec. Une fois cette étape terminée, il sera possible de proposer des candidatures de sites québécois pour la reconnaissance de la Liste Verte.

La Liste Verte s'appuie sur un standard international, dont la mise en œuvre est garantie par un système d'accréditation indépendant et soutenue par des GELIV ayant pour mandat de l'adapter aux spécificités de leur territoire. Une aire protégée ou conservée qui atteint le standard de la Liste Verte est certifiée et reconnue mondialement comme obtenant des résultats continus, tant pour les personnes que pour la nature, et ce, d'une manière juste et efficace. À ce jour, 61 sites sont certifiés dans plus de 60 pays sur tous les continents, et plus de 600 aires protégées sont candidates.

