Québec En Alerte - Le système sera testé le 15 novembre

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) procédera à un test de Québec En Alerte le 15 novembre prochain, à 13 h 55. Cette démarche permet au MSP, aux radiodiffuseurs et aux compagnies de télécommunications de vérifier le bon fonctionnement du système et d'y apporter les ajustements nécessaires. C'est aussi une occasion de rappeler à la population l'utilité de cet outil, grâce auquel des vies peuvent être sauvées, et de la sensibiliser au signal sonore émis lors d'une alerte. De plus, le test permet aux personnes de valider la compatibilité de leur appareil mobile avant que ne survienne une véritable situation d'urgence.

Québec En Alerte vise à informer rapidement la population pour l'aider à mieux se protéger lorsque survient un événement qui présente une menace réelle ou imminente pour sa vie ou sa sécurité. Il s'agit des risques associés à une explosion ou à la contamination par des matières dangereuses, aux catastrophes naturelles et climatiques, comme les tornades et les feux de forêt, ou encore à des menaces armées. Le message diffusé indique les comportements à adopter pour réduire les conséquences probables de l'événement. Enfin, le système permet aussi la diffusion des alertes AMBER visant à retrouver le plus vite possible un enfant en danger.

Les messages d'alerte au public sont diffusés en français et en anglais de manière à joindre un maximum de personnes sur le territoire québécois. Il n'est pas possible de se désabonner de ce service en raison de son caractère essentiel. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible et connecté à un réseau LTE au moment où l'alerte est lancée.

Faits saillants :

Le test du système Québec En Alerte s'inscrit dans le cadre des procédures liées à l'utilisation du Système national d'alertes au public (SNAP), une initiative pancanadienne, qui recommandent aux provinces et aux territoires d'effectuer au moins un test annuellement.





Puisque la technologie évolue rapidement, ce test permet au MSP de vérifier, entre autres, l'infrastructure et les processus qui soutiennent le site Web de Québec En Alerte et les liaisons avec ses médias sociaux.





Depuis janvier 2023, le MSP a diffusé neuf alertes via Québec En Alerte, soit trois AMBER, trois menaces armées et trois feux de forêt.





Les radiodiffuseurs, les compagnies de télécommunication et les fournisseurs de services sans fil ont l'obligation, en vertu de décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système et de diffuser les messages d'alerte à la population.





Grâce à Québec En Alerte, le MSP est en mesure de diffuser, à partir du Centre des opérations gouvernementales, des alertes d'urgence partout au Québec ou de cibler une région en particulier. Celles-ci peuvent être émises à la demande d'intervenants d'urgence désignés ou de partenaires gouvernementaux.

