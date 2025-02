Québec annonce un soutien financier à 20 initiatives de gériatrie sociale

QUÉBEC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer un soutien financier offert à 20 initiatives ciblées de gériatrie sociale dans 10 régions du Québec.

Le soutien et la mise en œuvre d'initiatives de gériatrie sociale sont une mesure du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir (PAG 2024-2029 - La fierté de vieillir). Ces initiatives, d'un investissement total de 6,1 millions $ sur trois ans (2024-2027), s'inscrivent en complémentarité avec les services offerts aux personnes aînées par les établissements de santé et de services sociaux, ainsi que ceux des partenaires communautaires, privés et publics.

Ces initiatives prévoient l'embauche, la formation et l'accompagnement de nouvelles navigatrices et de nouveaux navigateurs. Ces nouvelles ressources réaliseront des activités de repérage, de sensibilisation, d'accompagnement et d'orientation. Elles soutiendront à court terme les personnes aînées dans la recherche de solutions afin de favoriser l'amélioration de leur bien-être et leur participation sociale. Les initiatives sont réalisées avec l'appui de la Fondation AGES et du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile.

L'objectif de la gériatrie sociale est de prévenir la perte d'autonomie des personnes aînées à domicile en formant et en mobilisant les personnes qui sont dans leur quotidien (les proches, les travailleurs et travailleuses à domicile, les intervenants et intervenantes communautaires, etc.). L'approche de la gériatrie sociale repose sur des interventions précoces visant à restaurer et à favoriser l'autonomie des personnes aînées en contexte de fragilisation. En dirigeant ces personnes vers les bons services, en collaboration avec les établissements et les ressources de la communauté, ces initiatives améliorent la connexion ou la reconnexion des personnes aînées avec les ressources pertinentes.

Citations :

« Je suis très heureuse de soutenir le déploiement de ces initiatives de gériatrie sociale à travers nos différentes régions, grâce à ce nouveau financement. C'est un modèle auquel je crois et qui est en accord avec la nouvelle vision du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à en faire davantage en matière de prévention, particulièrement pour les personnes aînées. De plus, ces initiatives de gériatrie sociale s'intègrent dans notre stratégie en vue de continuer de promouvoir un vieillissement positif, actif et en santé dans toutes les régions du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous nous sommes donné le défi, à la Fondation AGES, que le Québec soit prêt en 2031 pour que nous ayons les moyens de préserver l'autonomie des aînés, qui compteront pour 25 % de la population. Avec des équipes de gériatrie sociale implantées dans 20 territoires, nous serons en mesure de renforcer le maintien de l'autonomie et le soutien à domicile de plus de 50 000 aînés dans 10 régions différentes en menant des actions concrètes à domicile et en aidant les personnes à naviguer à travers toutes les ressources qui s'offrent à elles pour maintenir leurs capacités et rester des citoyennes et des citoyens actifs dans leurs communautés. »

Élie Belley-Pelletier, directeur général de la Fondation AGES

Fait saillant :

Le PAG 2024-2029 - La Fierté de vieillir a pour but de soutenir la réalisation de 102 mesures concrètes pour favoriser la participation sociale des personnes aînées dans leur communauté, pour leur permettre d'y vieillir en santé et pour créer des environnements sains, sécuritaires et inclusifs pour elles. Avec un investissement de plus de 23,4 milliards $ et la participation de 34 ministères et organismes gouvernementaux partenaires, il propose 16 cibles pour concrétiser les engagements gouvernementaux et évaluer l'impact des actions menées.

a pour but de soutenir la réalisation de 102 mesures concrètes pour favoriser la participation sociale des personnes aînées dans leur communauté, pour leur permettre d'y vieillir en santé et pour créer des environnements sains, sécuritaires et inclusifs pour elles. Avec un investissement de plus de 23,4 milliards $ et la participation de 34 ministères et organismes gouvernementaux partenaires, il propose 16 cibles pour concrétiser les engagements gouvernementaux et évaluer l'impact des actions menées. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à l'atteinte de la cible prioritaire n o 12 visant 175 000 nouvelles personnes aînées en situation de vulnérabilité repérées grâce à des initiatives de travail de milieu et de gériatrie sociale.

12 visant 175 000 nouvelles personnes aînées en situation de vulnérabilité repérées grâce à des initiatives de travail de milieu et de gériatrie sociale. Les régions visées pour ces initiatives sont le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay - Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, l'Estrie, Montréal (nord, ouest et est de l'île), la Chaudière-Appalaches, Laval , les Laurentides et la Montérégie-Centre.

