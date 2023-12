Québec annonce un financement de 5 millions $ pour prendre soin de la santé mentale des nouveaux parents

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé un financement totalisant 5 millions $ dans le cadre du budget 2023-2024 pour mieux soutenir les nouveaux parents en matière de santé mentale. Cette annonce s'inscrit dans la foulée des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : prendre soin plus que soigner, qui s'est déroulée en février dernier.

Ce financement global de 5 millions $ se répartit selon différents projets en périnatalité, soit :

un rehaussement de 500 000 $ en périnatalité sociale pour les maisons bleues;

100 000 $ récurrents pour le financement d'une ressource supplémentaire à l'organisme Préma-Québec pour le soutien psychosocial des parents;

1,5 million $ récurrent réparti entre les 24 CISSS, CIUSSS, CRSSS, régie régionale du Québec afin de rehausser leurs services de relevailles auprès des nouveaux parents;

1,3 million $ récurrent réparti dans 13 établissements régionaux afin de rehausser les services d'appels téléphoniques et de visites postnatales pour assurer un soutien tout particulier aux parents ayant notamment vécu un deuil périnatal;

400 000 $ répartis entre les établissements offrant des services tertiaires en obstétrique, à raison de 80 000 $ par centre hospitalier universitaire, pour augmenter l'offre de service en travail social visant à soutenir les nouveaux parents, notamment en cas de très grande prématurité;

1,2 million $ récurrent réparti dans 12 établissements pour mettre en œuvre des rencontres prénatales et postnatales de groupe, avec une attention particulière aux territoires où l'offre doit être bonifiée.

Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à former du personnel professionnel et des intervenants et intervenantes afin de renforcer leurs connaissances et leurs habiletés relationnelles pour bien accompagner les parents et futurs parents vivant des situations difficiles. Cette mesure est assortie d'un montant de 412 784 $ découlant d'un accord de contribution Canada-Québec visant à offrir de l'information et des services en matière de santé sexuelle et reproductive.

Citation :

« Socialement, la venue d'un nouveau-né est souvent dépeinte comme une unique source de réjouissance. La réalité est que devenir parent vient avec une charge émotive et de nombreux défis. À ce propos, la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents a été un véritable succès en février dernier et s'est révélée très éclairante sur les enjeux, notamment, de santé mentale chez les nouveaux parents. Les investissements annoncés aujourd'hui nous permettront d'offrir aux familles les meilleures conditions possibles pour vivre la période entourant la naissance d'un enfant avec sérénité et confiance. Aux parents du Québec, je vous dis : on est avec vous. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

La Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : prendre soin plus que soigner qui s'est tenue le 10 février 2023 avait pour objectif de trouver des solutions rassembleuses à des problèmes précis permettant d'aider les parents à faire face aux difficultés qui peuvent apparaître en contexte de périnatalité.

Les thèmes abordés étaient le deuil périnatal, la dépression postnatale et le soutien à la santé mentale, le support psychosocial à la prématurité et la violence conjugale en contexte de périnatalité.

