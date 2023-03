Québec annonce la modernisation et le réaménagement des locaux des soins intensifs de l'Hôpital de Papineau

PAPINEAU, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer le début de la planification du réaménagement des locaux des soins intensifs de l'Hôpital de Papineau.

Ce projet vise à moderniser les installations et les équipements des soins intensifs de l'Hôpital de Papineau pour mieux répondre aux besoins de la clientèle de l'Outaouais. Les travaux prévus dans le cadre de ce projet de réaménagement consistent notamment à déménager l'unité des soins intensifs et l'unité de médecine de jour afin d'améliorer la fluidité entre les différents secteurs de l'établissement en maintenant la capacité actuelle de six lits.

Offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population, ainsi que des environnements de travail attrayants, est l'un des éléments clés du Plan Santé du ministre Dubé. Ce projet est un geste de plus du gouvernement afin d'exécuter les différentes mesures du Plan Santé. D'une part, il permet d'améliorer la qualité de l'expérience patient, et ce, au bénéfice des citoyennes et des citoyens de l'Outaouais. D'autre part, il contribue à améliorer l'attraction et la rétention du personnel dans la région.

Citation :

« Ce projet de réaménagement reflète les efforts que nous déployons en continu sur le terrain pour adapter nos infrastructures sanitaires. Notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population de la région. Continuer de mettre en place des milieux de soins mieux adaptés à ceux-ci, c'est l'une des mesures phares de notre Plan Santé. Nous souhaitons ainsi améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients, et ce, en plus d'offrir des environnements de travail plus stimulants pour le personnel. Nous le faisons pour rendre notre réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le projet de réaménagement de l'Hôpital de Papineau est attendu dans la région. Les locaux actuels ainsi que leur disposition ne nous permettent pas d'atteindre les standards requis. Je suis vraiment heureux de l'accompagnement de mon collègue le ministre de la Santé pour entamer ce processus de réaménagement. Il reste encore quelques étapes à franchir, mais déjà, on sait que tout sera mis en place pour offrir de meilleures conditions au personnel et à la population de Papineau et des alentours. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Le coût total du projet de réaménagement est estimé à 5,35 millions $. Le ministère de la Santé et des Services sociaux finance le projet à hauteur de 3,95 millions $, alors que la Fondation Papineau y contribue à hauteur de 600 000 $ et le Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) de l'établissement, de 800 000 $.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039