Québec annonce la gratuité du vaccin contre le zona pour les personnes vulnérables

QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre déléguée aux Aînés et à la Santé, Sonia Bélanger, annoncent la bonification du Programme québécois d'immunisation avec l'ajout de la vaccination gratuite contre le zona à l'intention des Québécoises et Québécois âgés de 80 ans et plus et pour les personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus. L'objectif du programme est de réduire le nombre de cas de zona et les complications qui y sont associées. C'est un pas de plus en matière de prévention, l'un des éléments clés du Plan santé présenté il y a un an par le ministre Dubé.

Comme pour tous les programmes en immunisation, cet ajout découle de recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec. Ce vaccin sera offert dès mai prochain dans les centres de vaccination du réseau de la santé ainsi que dans plusieurs pharmacies. Une tournée des CHSLD par les équipes de vaccination est également prévue.

Il s'agit d'une première étape afin de rejoindre d'abord les personnes vulnérables. Le programme pourra être bonifié au cours des prochaines années afin d'élargir les tranches d'âge qui pourront bénéficier de la gratuité du vaccin contre le zona.

Au Québec, on dénombre chaque année environ 27 000 cas de zona, 600 hospitalisations et 10 décès causés par la maladie, dont environ 80 % surviennent chez des personnes âgées de 80 ans et plus. En 2018, le coût moyen du zona, pour le système de santé québécois, était estimé à 25 millions de dollars annuellement.

Citations :

« Le zona est un problème de santé majeur qui touche chaque année des dizaines de milliers de personnes, avec des complications parfois très graves et des douleurs qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, voire des années. L'offre d'un vaccin gratuit, aux personnes qui sont plus à risque, est une très bonne nouvelle. Elle témoigne aussi des orientations de notre gouvernement d'augmenter ses interventions en matière de prévention pour soulager la population. J'invite les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus à se prévaloir de leurs doses, dès que possible, pour réduire les risques d'infection et de complications. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très heureuse de la bonification du programme québécois d'immunisation pour le vaccin contre le zona. Cette maladie touche malheureusement de nombreux aînés. Agir en prévention est la meilleure façon de faire une différence. Avec ce programme, nous nous donnons les moyens d'influencer positivement la trajectoire de vie des personnes ciblées et de leur offrir une meilleure immunité contre cette maladie. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble du personnel soignant ainsi que les partenaires impliqués dans cette opération qui permettront aux aînés de pouvoir se protéger contre le zona. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Le vaccin contre le zona sera offert dans les centres de vaccination et en pharmacie dès mai 2023. La prise de rendez-vous sera possible dans quelques semaines, sur Clic Santé ou au 1 877 644-4545.





Le vaccin utilisé dans le cadre de ce programme comprend deux doses du vaccin inactivé contre le zona. Son efficacité à prévenir le zona est d'environ 90 %, et ce, dans tous les groupes d'âge, avec une protection à long terme d'environ 10 ans.





Le Programme québécois d'immunisation (PQI) comprend divers programmes de vaccination visant la prévention de certaines maladies. Les vaccins offerts par le PQI sont gratuits pour les personnes admissibles.





Notons que ce vaccin peut également être administré à toute personne âgée de 50 ans ou plus qui souhaite réduire son risque de développer la maladie. Toutefois, ces personnes doivent payer pour recevoir le vaccin. Comme les frais peuvent varier, elles peuvent contacter leur clinique médicale ou leur pharmacie pour en connaître le coût.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039