Québec annonce la création d'un 17e conseil régional de l'environnement aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce la création d'un 17e conseil régional de l'environnement (CRE), aux Îles-de-la-Madeleine, par l'organisme Attention FragÎles. Cet organisme à but non lucratif, qui œuvre depuis bientôt 35 ans, a comme mission de protéger l'environnement des Îles-de-la-Madeleine pour améliorer la qualité de vie des insulaires.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec est fier d'annoncer un soutien financier de 3 750 000 $ au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) ainsi qu'aux conseils régionaux de l'environnement, pour l'année financière 2023-2024.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien à la mission des conseils régionaux de l'environnement et du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Ce dernier vise, d'une part, à répondre aux besoins de concertation de l'ensemble des intervenants du milieu en matière d'environnement et de développement durable et, d'autre part, à appuyer le dynamisme des régions et à encourager l'implication des intervenants du milieu.

Le gouvernement du Québec remettra donc 200 000 $ à chacun des 17 CRE ainsi que 350 000 $ au RNCREQ pour :

Contribuer au développement d'une vision régionale et favoriser la concertation de l'ensemble des intervenants régionaux en matière d'environnement et de développement durable;

Obtenir des conseils et des avis de l'ensemble des CRE;

Avoir un portrait des principaux enjeux environnementaux en région;

Soutenir la réalisation de projets et d'outils.

Ce financement permettra d'ailleurs au CRE des Îles-de-la-Madeleine de réaliser sa mission d'importance en matière d'environnement sur son territoire.

Citations :

« Les organismes environnementaux jouent un rôle plus qu'important dans notre société, surtout dans un contexte où les effets déjà bien réels de la crise climatique se font ressentir un peu partout sur le territoire québécois. Je suis fier qu'Attention FragÎles se joigne à notre programme à titre de 17e conseil régional de l'environnement afin d'agir concrètement pour le bien des Madeliniennes et des Madelinots. De plus, avec le renouvellement du soutien financier, notre gouvernement souhaite réitérer sa confiance envers les acteurs régionaux en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les Îles-de-la-Madeleine seront bien représentées dans leur lutte contre les changements climatiques. En effet, en ayant des représentants sur le terrain, notre gouvernement sera encore plus au fait des enjeux, notamment en ce qui concerne l'érosion des côtes, qui augmente chaque année et qui vient réduire les contours de l'archipel, ou pour ce qui est des risques d'ouragans grandissants. Les Îles-de-la-Madeleine constituent un lieu touristique, mais c'est avant tout l'endroit où plus de 12 000 personnes se sentent à la maison. Avec Attention FragÎles, j'ai la ferme conviction que les Îles-de-la-Madeleine seront entre de bonnes mains, pour encore longtemps. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La création du Conseil régional de l'environnement des Îles-de-la-Madeleine n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une démarche sérieuse et entreprise par le milieu. Les travaux se sont accélérés dans les derniers mois, et le Regroupement national a participé à la démarche autant auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs qu'auprès de l'organisme demandeur, Attention FragÎles. Nous sommes très heureux de l'aboutissement de ces efforts, et nous accueillons à bras ouverts ce nouveau CRE! »

André Lavoie, président du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

« Attention FragÎles remercie le ministre Benoît Charette pour la reconnaissance officielle et le soutien financier à sa mission qui lui sont accordés et qui se concrétisent par l'annonce d'aujourd'hui. Nous tenons à remercier M. le ministre pour son écoute et sa reconnaissance du caractère spécifique de notre territoire et de son environnement particulier en désignant notre organisme comme CRE pour la région insulaire des Îles-de-la-Madeleine. Nous sommes heureux et fiers de cette annonce, un signe encourageant pour l'avenir qui appuie le rôle essentiel en matière de protection de l'environnement et de concertation que notre organisme joue déjà depuis 35 ans. Nous poursuivons notre travail avec l'ensemble des acteurs de notre communauté afin que les Îles demeurent un endroit où l'environnement et le développement durable sont au cœur des priorités pour le maintien de la qualité de vie des générations actuelles et futures. »

Odile Dion-Achim, présidente d'Attention FragÎles

Faits saillants :

Depuis 1995, le gouvernement du Québec appuie et finance le développement des CRE et du RNCREQ.

Le financement accordé servira principalement aux dépenses de fonctionnement des organismes.

Le RNCREQ ainsi que les différents CRE regroupent un nombre croissant de membres issus de divers horizons et poursuivent des objectifs communs. Cette structure vise à dégager une vision régionale concertée des problématiques environnementales et de développement durable.

Attention FragÎles est actif aux Îles-de-la-Madeleine pour soutenir et développer l'action communautaire en matière d'environnement dans la région.

