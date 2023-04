Québec alloue 1,5 M$ pour documenter les effets des changements climatiques sur le Québec

QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une aide financière de 1 500 000 $ au Fonds de recherche du Québec - Société et culture pour lui permettre d'étudier les effets des risques climatiques transnationaux sur le Québec, en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.

Les changements climatiques exercent une pression croissante sur les populations et l'environnement partout dans le monde. Ils fragilisent la production alimentaire mondiale et les chaînes d'approvisionnement, facilitent la propagation de maladies vectorielles, causent des mouvements migratoires et menacent la stabilité géopolitique. Ces risques se propagent à travers les frontières nationales, directement entre pays voisins ou par un effet de domino jusqu'à des pays éloignés, d'où l'expression « risques transnationaux ».

Par ce financement, le gouvernement souhaite acquérir des connaissances sur ces phénomènes de façon à mieux comprendre leurs implications pour le Québec, leur ampleur et la façon d'y faire face. Le programme de recherche vise notamment à :

Identifier et mobiliser les systèmes et les acteurs concernés par les risques climatiques transnationaux (ex. : assureurs, système agroalimentaire, etc.);

Développer les connaissances sur ces risques;

Mobiliser et développer l'expertise scientifique du Québec en la matière;

Développer des partenariats internationaux.

« Les aléas liés au climat sont nombreux et s'intensifient rapidement, entraînant des effets en cascade sur tous les secteurs et par-delà les frontières des pays. Nous souhaitons que ce programme de recherche nous aide à faire la lumière sur les effets indirects potentiels des changements climatiques dans le monde et d'en démontrer les effets sur le Québec, afin d'identifier les meilleures solutions d'adaptation. La subvention versée au Fonds de recherche du Québec - Société et culture contribuera concrètement à l'avancement des connaissances et à la consolidation de l'expertise sur les risques climatiques transnationaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les changements climatiques font partie des grands défis de société relevés par les Fonds de recherche du Québec, et ce, depuis plusieurs années. Les besoins de recherche et de connaissances restent énormes dans toutes les disciplines, notamment pour développer une économie plus verte et résiliente et limiter les impacts des risques climatiques transnationaux sur la population québécoise. Les travaux que nos chercheurs et chercheuses réaliseront contribueront à envisager l'avenir avec confiance. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Cette subvention s'inscrit dans le cadre de l'action 3.6.1.1 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 : « Élaborer et mettre en œuvre une programmation de recherche en adaptation ».

