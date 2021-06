Québec accorde plus de 5,3 M$ au projet de lieu culturel de la compagnie Les Sages Fous

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse de confirmer une aide financière totale de 5,3 M$ à la troupe de théâtre Les Sages Fous, pour lui permettre d'effectuer des travaux de construction, de rénovation, de restauration et de conservation du bâtiment patrimonial qui comprend l'église Saint-James et le couvent des Récollets de Trois-Rivières.

Les sommes accordées permettront, entre autres, de transformer l'église en salle de création et de diffusion, et d'aménager dans le couvent des loges, une résidence d'artistes, les bureaux de l'organisme ainsi qu'une salle multifonctionnelle qui accueillera des conférences, des rencontres et des spectacles. Une scène extérieure sera également construite et comportera une scénographie lumineuse. Réalisés dans le cadre du projet Fabrique de théâtre insolite, les travaux seront soutenus par le biais du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Par cette aide, le gouvernement du Québec veut non seulement conserver et mettre en valeur ce complexe patrimonial exceptionnel, mais également contribuer à la vitalité culturelle de Trois-Rivières par l'aménagement d'un lieu de création et d'une salle de spectacles unique.

Établie à cet endroit même depuis 2007, la compagnie Les Sages Fous crée et présente des spectacles visuels théâtraux uniques avec des marionnettes, des objets et des humains. Grâce à l'aide accordée par le gouvernement du Québec, elle disposera de l'espace nécessaire pour soutenir la croissance de ses activités à l'échelle locale et internationale.

Citations

« En investissant plus de 5,3 M$ dans le lieu culturel des Sages Fous, notre gouvernement contribue non seulement à la protection et à la mise en valeur d'un bâtiment patrimonial, mais également à la relance culturelle, économique et touristique de Trois-Rivières. Je félicite Les Sages Fous pour ce projet de transformation, qui marque la renaissance de magnifiques bâtiments en des lieux culturels modernes, conviviaux et attrayants. Ceux-ci continueront ainsi à témoigner d'une histoire riche et dont nous sommes fiers, tout en conservant leurs caractéristiques architecturales. Je suis convaincue que ce projet aura des retombées positives pour toute la région. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La troupe Les Sages Fous bénéficiera de cet investissement important qui lui servira à maintenir et à développer un pôle de création unique dans le vieux Trois-Rivières. Créatrice de spectacles audacieux qui ont émerveillé les foules dans plus de 28 pays et 200 festivals de théâtre, cette compagnie démontre un engagement entier dans le rayonnement de la Mauricie, et nous devons en être très fiers. Je souhaite le meilleur des succès à ce projet porteur pour la vitalité culturelle régionale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Maude Méthot Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 438 526-8750; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388