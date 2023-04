Québec accorde plus de 25,5 M$ à la Ville de Victoriaville pour lutter contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), le gouvernement du Québec accorde 25 573 000 $ à la Ville de Victoriaville pour la soutenir dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. Grâce au financement de son Plan climat, Victoriaville pourra réduire ses émissions annuelles de GES de 693 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent, en termes d'émissions, d'environ 700 voyages aller-retour Montréal-Paris en avion.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie du whip en chef du gouvernement et député d'Arthabaska, M. Eric Lefebvre, et du maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif.

Ce nouvel appui du gouvernement permettra à la Ville d'intensifier ses actions sur trois grands fronts de son Plan climat :

Décarboner le parc immobilier municipal par le retrait du mazout, du propane et du gaz naturel au profit d'énergies renouvelables. Le projet vise 13 bâtiments, notamment le garage municipal et la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, qui seront convertis à l'électricité; Développer la mobilité durable par un soutien à la mise en place d'un système d'autopartage et à l'installation de 86 bornes de recharge publiques pour contribuer à répondre aux besoins des Victoriavillois en ce qui a trait à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; S'adapter aux impacts des changements climatiques par l'aménagement d'infrastructures vertes ayant pour but de réduire les risques liés à la chaleur et aux inondations locales découlant de la gestion des eaux de pluie. Entre autres mesures, 2 000 arbres seront plantés.

L'aide financière accordée à la Ville de Victoriaville découle de la mesure « Accélérer la transition climatique locale » du Plan pour une économie verte 2030, qui bénéficie d'une enveloppe de 210,3 M$. Les villes de Montréal, Québec, Gatineau et Laval ont déjà fait l'objet d'un semblable soutien financier. D'autres villes s'ajouteront à la liste des bénéficiaires dans les prochaines années.

Citations :

« Les municipalités sont de précieuses alliées du gouvernement du Québec pour l'atteinte des objectifs climatiques qu'il s'est donnés dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Ce nouveau soutien viendra donner à Victoriaville une nouvelle impulsion dans la mise en œuvre de mesures clés de son Plan climat. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« En s'engageant dans une démarche d'adaptation aux changements climatiques et de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Victoriaville continue à se démarquer comme modèle face aux défis que présentent les changements climatiques. Je salue ce nouveau soutien financier de notre gouvernement, qui permettra à la Ville de poursuivre le déploiement de son Plan climat, au bénéfice de sa population. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très fier de l'annonce que notre gouvernement fait aujourd'hui, reconnaissant du même coup Victoriaville comme leader du développement durable. L'aide financière accordée permettra à la municipalité de demeurer parmi les villes les plus engagées dans ce domaine. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement mon collègue et ministre Benoit Charette d'avoir retenu Victoriaville, lui permettant de poursuivre le déploiement de son Plan climat, au bénéfice de la population. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Victoriaville a l'ambition de devenir la leader du monde municipal en matière de développement durable. Cet appui de taille du gouvernement du Québec vient confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes très reconnaissants de cette aide financièrement importante qui contribuera à ce qu'on atteigne rapidement nos ambitieux objectifs environnementaux. »

Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Faits saillants :

Victoriaville a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 27 % d'ici 2035 pour le volet institutionnel et de 47 % d'ici 2040 pour le volet de la collectivité. La Ville est aussi engagée dans une démarche d'adaptation aux changements climatiques. Les mesures de son Plan climat, lancé en 2022, tracent la voie vers cet objectif, pour faire de Victoriaville une ville résiliente, inclusive et carboneutre.

a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 27 % d'ici 2035 pour le volet institutionnel et de 47 % d'ici 2040 pour le volet de la collectivité. La Ville est aussi engagée dans une démarche d'adaptation aux changements climatiques. Les mesures de son Plan climat, lancé en 2022, tracent la voie vers cet objectif, pour faire de une ville résiliente, inclusive et carboneutre. Lancé en novembre 2020, le Plan pour une économie verte 2030 vise à réduire les émissions de GES du Québec de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Il place aussi le Québec sur la trajectoire de la carboneutralité pour 2050.

Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec

Plan climat de la Ville de Victoriaville

