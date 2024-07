Québec accorde plus de 1,5 M$ pour soutenir les activités des organismes de bassins versants sur l'ensemble du territoire

QUÉBEC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Reconnaissant l'importance de la gouvernance et de la gestion intégrée des ressources en eau sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 1 530 000 $ au Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) afin qu'il poursuive ses activités de soutien des 40 organismes de bassins versants (OBV). C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Rappelons que, depuis 2001, le ROBVQ est reconnu à titre d'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec pour la mise en place de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec. En plus de veiller à la promotion de la gouvernance et de la gestion intégrée par bassin versant partout au Québec, le Regroupement a aussi pour mission de rassembler, de représenter et de soutenir les OBV, tant dans la planification territoriale des ressources en eau que dans le développement des services et des outils nécessaires à la réalisation de leur mandat. Il est également responsable de promouvoir les principes de la gouvernance et de la gestion intégrée de l'eau auprès de tous les acteurs de l'eau au Québec (municipalités, entreprises, communautés autochtones, associations, citoyennes et citoyens, etc.).

Citations :

« Notre eau est une richesse collective irremplaçable et d'une valeur inestimable! Il est donc primordial de bien gouverner et de gérer nos ressources sur l'ensemble du territoire québécois. C'est pourquoi notre gouvernement appuie activement et financièrement le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, qui est responsable de ce mandat fondamental depuis plus de 20 ans. La subvention de plus de 1,5 million de dollars annoncée aujourd'hui atteste l'importance que nous accordons à la mission du Regroupement et des 40 organismes de bassins versants qui œuvrent à la préservation de notre eau. Cet investissement permettra de les soutenir dans la réalisation de leurs activités, qui sont essentielles pour la pérennité de cette ressource naturelle nationale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Au tournant des années 2000, le Québec faisait office de pionnier en adoptant un nouveau régime de gouvernance et de gestion intégrée de ses ressources en eau par bassin versant. Aujourd'hui, dans un contexte où les défis pour protéger l'intégrité de nos ressources en eau sont transversaux et complexes, il est plus que jamais nécessaire de bien gérer nos ressources et de mobiliser tous les acteurs clés vers des solutions structurantes. Je suis fière que notre gouvernement réaffirme sa confiance et son soutien envers le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, qui joue un rôle primordial dans ce domaine. Je remercie le Regroupement et toutes les personnes qui œuvrent au sein des organismes de bassins versants du Québec. Grâce à votre solide expertise et à votre remarquable collaboration avec les autres acteurs de l'eau, nous sommes en mesure de mieux préserver notre richesse nationale. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

« Le ROBVQ se réjouit de poursuivre sa mission consistant à représenter et à rassembler les OBV dans le but de renforcer leur capacité à orchestrer la gestion intégrée des ressources en eau. En collaboration avec ses partenaires provinciaux, il veille également à ce que leurs priorités soient pleinement intégrées dans la gestion durable des ressources en eau à l'échelle de tout le Québec. »

Mathieu Madison, président du ROBVQ

Fait saillant :

La subvention couvre les exercices financiers 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage, on peut consulter L'eau au Québec : une ressource à protéger.

Pour plus d'information sur le ROBVQ.

Source : Information :



Amélie Moffet Relations avec les médias Attachée de presse Ministère de l'Environnement, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la de la Lutte contre les changements climatiques, Lutte contre les changements climatiques, de la de la Faune et des Parcs Faune et des Parcs et [email protected] ministre responsable de la région Tél. : 418 521-3991 des Laurentides

Tél. : 581 994-0205



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs