Québec accorde 5 M$ supplémentaires afin de poursuivre les efforts de restauration du territoire nordique

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des sommes additionnelles maximales de 5 millions de dollars à trois organismes, soit 1,3 million de dollars à la Fédération des pourvoiries du Québec, 1,2 million de dollars à la Société Makivik et 2,5 millions de dollars à la Société de développement des Naskapis, dans le cadre de la Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Dans le cadre du budget 2023-2024, le gouvernement a en effet prévu ce soutien financier afin de poursuivre les efforts de restauration du territoire nordique, efforts auxquels participent activement les communautés autochtones, inuites et naskapies.

« Les sommes additionnelles annoncées aujourd'hui sont nécessaires pour poursuivre et compléter le démantèlement, la remise en état et le nettoyage des sites de camps mobiles de chasse dans la région du Nord-du-Québec. Ces efforts de restauration sont le fruit de la mobilisation des communautés locales et de leurs partenaires publics et privés. Je suis convaincu que la restauration et la mise en valeur des ressources de la forêt boréale, ainsi que la vitalité des régions du Québec, peuvent aller de pair, grâce à la collaboration des différents partenaires. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

La Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique, lancée en 2018, était assortie d'une enveloppe de 16,1 millions de dollars sur cinq ans. Des sommes additionnelles maximales de 5 millions de dollars sont octroyées pour l'exercice financier 2023-2024 afin de poursuivre les efforts consentis pour la remise en état des sites temporaires autrefois aménagés pour la chasse.

