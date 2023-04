Québec accorde 2,4 M$ à la MRC de La Haute-Côte-Nord pour mettre en place une plateforme de compostage

QUÉBEC, le 19 mars 2023 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, est fier d'annoncer l'octroi d'une subvention de 2,4 M$ à la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Côte-Nord pour la construction d'une plateforme de compostage, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Le projet permettra de détourner de l'élimination 1 000 tonnes de matières organiques annuellement et desservira plus de 10 500 habitants. La réduction des émissions de gaz à effet de serre estimée chaque année grâce à cette initiative est de l'ordre de 517,5 tonnes en équivalent CO 2 (t éq. CO 2 ), ce qui équivaut aux émissions de 150 véhicules légers.

Cette plateforme de compostage apporte une solution au défi de taille que représente la gestion des matières résiduelles pour la MCR de La Haute-Côte-Nord. Celle-ci doit en effet composer avec un faible taux de population, un manque de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine et l'éloignement avec les lieux de traitement existants, ce qui engendre d'énormes coûts d'exploitation.

La nouvelle infrastructure contribuera à atteindre l'objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), qui prévoit que seul le résidu ultime soit éliminé au Québec, en plus de répondre aux objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique.

Citations :

« La construction d'une plateforme de compostage sur le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord est un projet concret pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et améliorer la vie des citoyens. L'aide de notre gouvernement permettra à la région de récupérer plus efficacement ses matières résiduelles et de contribuer, ainsi, à l'atteinte de notre objectif collectif visant à valoriser 70 % de nos matières organiques d'ici 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette subvention démontre l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement d'infrastructures nécessaires à la récupération des matières organiques. Je me réjouis que, grâce à celle-ci et au leadership de la MRC de La Haute-Côte-Nord, une plateforme de compostage puisse voir le jour sur son territoire. Cela permettra à la région d'améliorer ses performances en environnement, et je félicite la MRC et ses partenaires pour leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur cette importante contribution financière du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce soutien est essentiel à la concrétisation de notre projet de collecte et de traitement des matières organiques. Le traitement des matières organiques sur notre territoire par la MRC de La Haute-Côte-Nord permettra d'optimiser nos pratiques de gestion des matières résiduelles, d'élargir les services aux citoyens, de créer de la richesse régionale tout en diminuant considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. »

Micheline Anctil, préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord

Faits saillants :

Le projet s'inscrit dans l'action 1.9.2.2 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) visant à valoriser la matière organique collectée en appuyant la construction d'installations de compostage et de biométhanisation. En plus du projet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, une enveloppe de 50 M$ est prévue pour financer cette action dans le cadre du PEV 2030.

Les matières organiques constituent environ 55 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Prenez aussi connaissance de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan pour une économie verte 2030.

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 Bénédicte Trottier Lavoie

Attachée de presse

Cabinet de la ministre de l'Emploi et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 514 686-7100



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs