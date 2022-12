Québec accélère le pas en faveur des espèces fauniques menacées ou vulnérables

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec marque son engagement d'en faire plus pour la protection de la faune en annonçant une modification réglementaire visant à désigner 27 nouvelles espèces fauniques en situation précaire, soit 16 comme espèces menacées et 11 comme espèces vulnérables, afin de les protéger adéquatement et d'assurer leur survie. Trois nouveaux membres seront également nommés rapidement au sein du Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec, ce qui permettra une mise à jour et une bonification de la liste en vue de nouvelles désignations.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a fait cette annonce aujourd'hui dans le cadre du Sommet jeunesse COP15 organisé par le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité en marge de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre.

Les 27 nouvelles espèces fauniques ont été identifiées en tenant compte, notamment, des nouvelles connaissances sur ces espèces et leurs habitats, de leur priorité de conservation, et à la suite d'une évaluation scientifique réalisée par le Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec. Le statut de la rainette faux-grillon de l'Ouest, quant à lui, sera modifié.

Ainsi, ces espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables s'ajouteront, à terme, aux 11 nouvelles espèces floristiques annoncées par le gouvernement du Québec en juin 2022, qui ont été officiellement désignées la semaine dernière.

En désignant ces 27 nouvelles espèces fauniques, le gouvernement du Québec s'assurera :

De stimuler les initiatives de conservation qui permettront la préservation de ces espèces et qui préviendront la dégradation de leurs habitats;

De faciliter l'adoption et la mise en œuvre de plans de rétablissement à l'aide de programmes de financement et de projets d'acquisition de connaissances ou de recherche;

D'amorcer, au besoin, la protection légale de certains habitats d'espèces menacées ou vulnérables;

D'informer les promoteurs de projets de l'état de précarité de ces espèces et des mesures à prendre pour réduire les impacts de nos activités sur les populations et leurs habitats.

À noter que la dernière désignation d'espèces fauniques remontait à 2009. Avec cette nouvelle désignation, le total des espèces fauniques et floristiques protégées au Québec pourrait atteindre 146.

Afin de mieux protéger les espèces désignées, rappelons que le gouvernement a récemment octroyé trois millions de dollars à la Fondation de la faune du Québec pour notamment soutenir des projets novateurs visant le rétablissement des espèces en situation précaire et la protection de leurs habitats sur tout le territoire québécois. Le lancement de l'appel à projets de la Fondation de la faune du Québec devrait d'ailleurs se faire très prochainement.

Citation :

« Le Québec pose un geste important avec cette intention en faveur de la faune et de la protection de la biodiversité. Il faut accélérer la désignation de nouvelles espèces, c'est pourquoi j'annonce également notre intention de pourvoir rapidement les trois postes vacants au sein du Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec. Par cette annonce, le Québec réaffirme son leadership en matière de protection des espèces en situation précaire sur son territoire, en plus de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de biodiversité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le changement de statut de la rainette faux-grillon de l'Ouest, d'espèce vulnérable à celui d'espèce menacée, est proposé par la modification du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats.

Le règlement sera soumis à une consultation de 45 jours qui s'amorcera le 21 décembre 2022 et portera sur le projet de modification du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats.

portera sur le projet de modification du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats. Rappelons que la subvention accordée à la Fondation de la faune du Québec en avril dernier s'inscrit dans la continuité de l'engagement budgétaire 2021-2022 visant à investir 12,2 millions de dollars dans la protection du capital faunique. Cette nouvelle subvention vise donc à poursuivre et à intensifier les efforts du Québec en matière de conservation du capital faunique québécois.

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient, depuis 1987, plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

