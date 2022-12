Québec a tout pour séduire - L'opération « The White Lotus » est lancée

QUÉBEC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En réponse à l'engouement généré par la série « The White Lotus », et à sa finale des plus incroyables, Destination Québec cité tente une opération charme auprès des producteurs de la série afin d'être LE LIEU de tournage de l'une des prochaines saisons.

Opération charme auprès des producteurs de la série "The White Lotus" (Groupe CNW/Destination Québec cité)

Inspirées par les retombées générées par l'émission « Goblin », alors que la relation d'amour perdure encore à ce jour entre les Coréens et Québec, ainsi que par un récent article du Daily Hives qui portait sur les retombées de la série « The White Lotus » observées dans les tendances de recherche Google, Destination Québec cité et son agence publicitaire LG2 ont développé un document de présentation visant à démontrer aux producteurs télévisuels que la ville de Québec et le Fairmont Le Château Frontenac sont des lieux de tournages idylliques.

« Nous trouvions que l'opportunité y était pour attirer l'attention sur notre destination et la faire rayonner auprès de potentiels producteurs. Québec est tout simplement magique. Magnifique. Historique. Elle est un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO et elle compte en ses lieux l'hôtel le plus photographié au monde. Qu'avons-nous à dire de plus ? » souligne Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

Il ajoute : « Les émissions comme The White Lotus peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination. Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve, et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit. Nous en sommes le meilleur exemple alors que la série Goblin, qui a été tournée à l'automne 2016, génère encore des retombées pour la destination. Nous invitons aujourd'hui tous les Québécois à partager notre vision et notre enthousiasme à participer à cette série en partageant notre document au sein de leurs réseaux en utilisant le mot-clic #quebeccite ».

Rappelons que jusqu'à présent les retombées de « Goblin » en Corée du Sud sont estimées à plus de 2,9 milliards d'épisodes vus. C'est sans compter la portée qu'elle a eue au-delà du pays. Grâce à la portée de « Goblin », la destination a accueilli, depuis, plusieurs tournages dans la destination dont le plus récent, de la chaîne KBS, en novembre dernier, qui a rejoint jusqu'à présent plus de 3 millions de personnes.

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 805 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf , de La Jacques-Cartier , de l' Île-d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré .

Pour plus de détails : https://www.quebec-cite.com/fr

