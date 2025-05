Une opération brillante pour un moment historique - La région de Québec fait sa place parmi les étoiles - littéralement

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Pour célébrer la toute première sélection du Guide MICHELIN Québec, Destination Québec cité a nommé sept étoiles symboliques dans le ciel, une pour chaque étoile attribuée à des établissements de la région. Elles rendent hommage aux six restaurants récompensés : Tanière³ (deux étoiles), ARVI, Kebec Club Privé, Laurie Raphaël, Légende et Alentours (une étoile chacun). Ce geste contribue à l'ambition de faire rayonner la gastronomie de Québec aussi loin que possible -- même au-delà des frontières terrestres.

« Le dévoilement du Guide MICHELIN a été un moment fort en émotion pour toute l'industrie. Nous savions que notre gastronomie était de calibre international -- cette reconnaissance le confirme haut et fort. Nous voulions souligner cette étape de façon marquante, à la hauteur de ce que ça représente. En accrochant ces étoiles dans le ciel, nous posons un geste symbolique pour honorer toute une communauté qui fait briller notre cuisine, une assiette à la fois, » mentionne Lucie Charland, présidente du conseil d'administration de Destination Québec cité.

Un clin d'œil céleste pour une reconnaissance bien réelle

Cette initiative vise à mettre en lumière non seulement les restaurants étoilés, mais l'ensemble de la communauté culinaire qui porte la gastronomie de la région : des producteurs aux artisans, des brigades aux restaurateurs. Une constellation vivante, évolutive, ouverte à toutes celles et ceux qui contribuent à faire rayonner la gastronomie issue de Québec.

Les étoiles ont été placées dans la constellation de la Grande Ourse (Ursa Major), bien connue du grand public et visible toute l'année depuis Québec -- une référence subtile à la cuisine, puisqu'on la surnomme aussi la Grande Casserole. Cette présence dans le ciel traverse les saisons, les frontières et le temps, à l'image d'un écosystème enraciné dans son territoire et résolument tourné vers l'avenir.

Une stratégie pour faire parler de Québec autrement

Québec devient ainsi la première destination Michelin à inscrire symboliquement ses étoiles dans le ciel, ajoutant une touche d'éternité à une reconnaissance déjà historique. Avec ce geste poétique -- et un brin audacieux -- Destination Québec cité poursuit sa mission de faire rayonner la région comme une destination gastronomique incontournable.

Et ce rayonnement est tangible : en 2024, les visiteurs ont dépensé plus de 676 millions de dollars en nourriture et boissons dans la région, une hausse de 36 % par rapport à 2019. La gastronomie est au cœur de l'expérience touristique et représente un pilier identitaire et un moteur d'attractivité majeur pour Québec.

La prochaine étape? Convaincre la NASA de reconnaître officiellement ces étoiles.

(Rien de moins.)

SOURCE Destination Québec cité

