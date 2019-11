Que des souvenirs impérissables! - Voici la liste des expériences enrichissantes du Programme Jade de la HSBC - un nouveau guide de voyages exclusifs et triés sur le volet

Plongez jusqu'au Titanic et dînez en compagnie de Léonard de Vinci

VANCOUVER, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Selon une nouvelle recherche effectuée dans le cadre du Programme Jade de la HSBC, 65 % des Canadiens considèrent que pour se sentir «riche», au sens large du terme, la possibilité d'explorer de nouveaux pays et de découvrir de nouvelles cultures est essentielle, alors que seulement 23 % d'entre eux considèrent que la richesse sur le plan monétaire est essentielle. Les Canadiens interrogés ont aussi affirmé que, pour enrichir sa vie, en plus de découvrir de nouvelles cultures et de faire de nouvelles expériences, il est extrêmement ou très important de vivre de nouvelles aventures en famille (67 %) et de sortir des sentiers battus (30 %).

Dans le cadre de cette étude mondiale, près de 1 000 personnes ayant entre un et cinq millions de dollars d'actifs disponibles ont été interrogées dans sept pays, dont le Canada, au sujet de leur attitude relativement au bien-être, au travail, à la culture et à l'environnement.

Ces renseignements, obtenus en partenariat avec une équipe d'experts, dont le groupe mondial de renseignement culturel et de stratégie Crowd DNA et des chefs de file en matière de prévision de tendances, Future Laboratory et TrendWatching, ont permis à l'équipe du Programme Jade de la HSBC de mettre au point une liste d'expériences enrichissantes. Cette liste, offerte aux clients du Programme Jade de la HSBC, comporte 50 expériences triées sur le volet pour favoriser l'enrichissement personnel. Elle est fondée sur quatre thèmes de base :

Des aventures triées sur le volet : Sous ce thème, on propose des activités de voyage exclusives triées sur le volet, qui offrent aventures et transformations uniques.

Sous ce thème, on propose des activités de voyage exclusives triées sur le volet, qui offrent aventures et transformations uniques. Le bien-être ultime : On propose ici un niveau supérieur de bien-être sur les plans mental, physique et spirituel.

On propose ici un niveau supérieur de bien-être sur les plans mental, physique et spirituel. Une vie pleine de sens : On répond par l'entremise de ce thème à la quête d'un objectif supérieur et au désir de laisser un héritage inspirant le respect.

On répond par l'entremise de ce thème à la quête d'un objectif supérieur et au désir de laisser un héritage inspirant le respect. De grands changements : On cherche enfin sous ce thème à nourrir la tendance actuelle qui veut que l'on élargisse nos horizons, fasse preuve de leadership et sorte de notre zone de confort, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

«Qu'il s'agisse d'amélioration personnelle ou d'exploration, de relever des défis ou d'apporter une contribution, ces thèmes sont tous liés au concept d'enrichissement, au sens large», explique Larry Tomei, vice-président à la direction et responsable en chef des services bancaires de détail et gestion de patrimoine, à la Banque HSBC Canada. «Si vous êtes à la recherche d'expériences inégalées pour vos voyages ou votre exploration du monde culturel, et que vous cherchez aussi une banque qui est en mesure de vous offrir des services de qualité, tournez-vous vers le Programme Jade de la HSBC. Nous offrons des services financiers supérieurs et personnalisés, des forfaits voyage sur mesure et des expériences luxueuses qui dépassent de beaucoup les attentes de nos clients les plus exigeants.»

Voici quelques exemples d'expériences de voyage :

Plonger jusqu'à l'épave du Titanic

Pour 61 % des personnes sondées vivant au Canada, la définition de l'enrichissement repose sur l'élargissement de ses horizons et sur les nouvelles découvertes. Pour ceux qui recherchent ce type d'expériences, une plongée en profondeur pour découvrir l'épave la plus célèbre du monde, le Titanic, pourrait constituer une expérience attirante. Il s'agit d'un voyage tellement unique qu'il a été effectué par moins de gens que l'ascension de l'Everest ou même l'exploration spatiale.

Admirer les étoiles dans le désert de Wahiba, à Oman

Si vous êtes à la recherche d'une expérience plus relaxante, la liste comprend un voyage au cœur du désert de Wahiba, à Oman, un endroit unique pour admirer les étoiles. Les voyageurs peuvent séjourner dans une tente bédouine traditionnelle et y écouter un historien et astronome expert raconter des mythes arabes sur les constellations.

Dîner en compagnie de Léonard de Vinci - une visite privée pour admirer le tableau du grand maître, La Cène

Dans le cadre de cette activité, les amateurs de culture peuvent profiter d'une visite privée pour admirer La Cène de Léonard de Vinci et d'un souper exclusif dans l'église Santa Maria delle Grazie de Milan. Selon la recherche effectuée dans le cadre du Programme Jade de la HSBC, la possibilité de voir des œuvres d'art ou des créations qui font la réputation d'un pays constitue le troisième facteur en fonction duquel les gens choisissent leurs destinations de voyage.

Dévaler le Cerro Negro, un volcan actif du Nicaragua

Le désir de faire quelque chose de nouveau est le facteur le plus important qui motive les voyages d'exploration et d'aventure. Or, peu de gens ont déjà dévalé un volcan sur une planche! Sur le Cerro Negro, un volcan actif du Nicaragua, les planchistes peuvent atteindre une vitesse de 80 km/h.

Écouter les véritables histoires de la découverte de l'espace, frontière de l'infini

Vivez une journée de découverte ultime au Kennedy Space Centre, en Floride, un site connu dans le monde entier. Cette expérience immersive offre aux visiteurs, arrivés en hélicoptère, un accès individuel aux personnes incroyables qui ont été les acteurs privilégiés des alunissages et des missions sur Mars.

Séjourner dans un hôtel à énergie positive dans l'Arctique

Le tourisme durable constitue l'un des volets importants de la liste, et le premier hôtel à énergie positive du monde, dans le cercle polaire, ouvrira en 2021. L'hôtel Svart offrira une vue panoramique à 360 degrés sur les glaciers, les fjords et les aurores boréales. Selon ses propriétaires, il utilisera 85 % moins d'énergie qu'un hôtel traditionnel. Grâce à l'énergie solaire qu'il pourra accumuler, il sera autosuffisant.

Selon Toby Chan, responsable en chef du programme Jade pour le Groupe HSBC : «La façon traditionnelle de percevoir l'enrichissement s'est élargie pour englober la croissance personnelle ainsi que la possibilité d'explorer de nouveaux pays et de découvrir de nouvelles cultures.

«La liste des expériences enrichissantes a été conçue pour inspirer les gens : elle les met au défi d'élargir leurs horizons, de se lancer dans des projets qui les passionnent, de s'intéresser aux derniers cours de leadership et aux dernières initiatives en matière de bien-être, ainsi que de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tout en aidant les autres et en laissant un héritage positif.»

Pour obtenir la liste complète des expériences de voyage, veuillez consulter les notes aux rédacteurs ou suivre ce lien vers le site Web de la HSBC.

Notes aux rédacteurs :

Renseignements sur la recherche : Scorpio Partnership a mené ce sondage entre août et septembre 2019. Il y a eu 979 personnes âgées de 25 à 66 ans et ayant entre un et cinq millions de dollars d'actifs disponibles qui y ont répondu. La recherche a été effectuée au Royaume-Uni, au Canada, en France, aux Émirats arabes unis, en Chine continentale, à Singapour et à Hong Kong.

Terminologie : Les termes «consommateurs bien nantis», «personnes bien nanties» et «gens bien nantis» désignent des personnes qui possèdent entre un et cinq millions de dollars d'actifs disponibles.

Jade de la HSBC

Jade de la HSBC est une offre de compte courant qui allie gestion personnalisée de la relation, solutions de gestion de patrimoine de premier plan et divers services pour un style de vie luxueux. Les titulaires profitent aussi de toutes les ressources de la HSBC en matière de services bancaires courants.

Pour en savoir plus sur Jade et découvrir comment en devenir membre, veuillez consulter le site https://www.hsbc.ca/fr-ca/jade.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé à Londres, est la société mère du Groupe HSBC. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de bureaux répartis dans 65 pays et territoires, dans les régions suivantes : Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 728 milliards de dollars US au 30 septembre 2019, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers du monde.

Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 728 G$US au 30 septembre 2019. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

La liste d'expériences enrichissantes

La liste est une source d'inspiration lancée par la HSBC pour favoriser l'enrichissement personnel. Elle comporte 50 expériences triées sur le volet. Créée en partenariat avec une équipe d'experts, dont le groupe mondial de renseignement culturel et de stratégie Crowd DNA, et des chefs de file en matière de prévision de tendances, Future Laboratory et TrendWatching, la liste est fondée sur quatre thèmes de base : des aventures triées sur le volet, le bien-être ultime, de grands changements et une vie pleine de sens.

Ces thèmes sont tous liés au concept d'enrichissement au sens large, qui englobe l'amélioration personnelle, l'exploration, le fait de relever des défis et celui d'apporter une contribution. Pour consulter l'ensemble de la liste et en savoir plus, consultez le site https://hsbcjade.ft.com/.

Pour obtenir la liste complète des expériences de voyage :

