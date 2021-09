MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Québecor dévoile aujourd'hui QUB, l'un de ses projets numériques les plus ambitieux créés à ce jour. Conçue et réalisée au Québec par l'équipe NumériQ de Québecor, QUB est une toute nouvelle plateforme qui consolide, à un seul endroit, l'ensemble des contenus d'information et de divertissement de Québecor.

Disponible sur le web et en application mobile, QUB est une vitrine unique qui se démarque de l'offre sur le marché car elle donne accès à un imposant volume de contenu multisources et multiformats sur lequel l'usager passe facilement d'un univers à un autre. Les usagers auront accès à des millions de contenu dont des articles, de la musique, de la vidéo et de l'audio en direct ou en rattrapage dans un seul et même environnement. Cette nouvelle plateforme agit comme un agrégateur de contenus tout en offrant la meilleure expérience de navigation et de recommandation afin d'en augmenter leur découvrabilité.

« Québecor a toujours su anticiper les besoins du marché, et démontre, encore une fois aujourd'hui avec le lancement de QUB, sa capacité à créer la meilleure innovation pour mettre les contenus québécois à l'avant-plan. Dans un marché aussi compétitif que celui des médias et du divertissement, notre plus grande force, chez Québecor, est notre contenu. C'est notre façon de nous différencier des grands joueurs locaux et internationaux. C'est aussi une façon unique de connecter avec le public et de garder au Québec les revenus provenant de l'information et du divertissement, assurant ainsi la compétitivité de nos industries », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Nos équipes travaillent sur la plateforme QUB depuis plus de 3 ans, indique Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor. Ç'a été un chantier colossal où nos équipes ont développé la technologie qui propulse cet immense QUB. Les plateformes TVA +, QUB musique, QUB radio et plus récemment Vrai ont toutes été créées dans l'optique d'être un jour réunies sous cette grande plateforme universelle. QUB est le porte-étendard de nos contenus numériques, c'est la concrétisation d'une vision stratégique globale la plus 360 possible, où la grande majorité de nos contenus sont connectés les uns avec les autres dans une interface conviviale, moderne, accessible, et sur laquelle l'usager va retrouver une offre de contenus incomparable dans le marché québécois. En fait, avec QUB, nous croyons être parmi les premiers groupes médiatiques dans le monde à offrir autant de contenus de tous les formats numériques : information, divertissement, vidéo, radio, balado, musique, etc. Et ce n'est qu'un début », conclut-il.

Des tonnes de contenus

Divisé en quatre grandes sections : info, vidéo, musique et radio, QUB agit comme un agrégateur de flux de contenu. Les utilisateurs de la plateforme QUB vont y retrouver les contenus de plus d'une cinquantaine de sources et médias de Québecor consolidés à un seul endroit. Que ce soient des segments vidéo et radio, des listes de lecture musicales, des suggestions de balados, en plus d'une vaste sélection d'articles à lire. La grande majorité des contenus sont gratuits, à l'exception de QUB musique, la plateforme de musique en continu et Vrai, la nouvelle plateforme par abonnement de Vidéotron offrant exclusivement des contenus spécialisés, non-scriptés. En s'identifiant sur son profil QUB, l'usager aura accès à tous les contenus, sur tous ses appareils connectés, afin d'avoir accès au meilleur de l'information et du divertissement, à la maison comme en déplacement.

Personnalisation et recommandation des contenus

L'un des avantages de QUB résidera, à terme, dans la personnalisation des contenus en fonction des intérêts des utilisateurs. QUB présentera un fil de contenu personnalisé, simple d'utilisation et propre à chaque utilisateur qui sera connecté. Parmi les autres avantages de la connexion à un compte-utilisateurs, on peut souligner l'accès à des contenus exclusifs.

