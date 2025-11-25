Malgré ces perspectives nationales, MusiCounts ne peut subventionner que 20 % des plus de 500 écoles qui demandent une aide financière chaque année. Cette situation indique un besoin urgent d'offrir des dons.

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Alors que les limites financières et les réductions de financement continuent de menacer la stabilité des programmes d'éducation musicale à l'échelle du pays, un nouveau sondage national de MusiCounts, l'organisme de bienfaisance canadien en éducation musicale, met en lumière la valeur profonde de la musique dans l'apprentissage et dans la vie des Canadiens. Les résultats révèlent un message clair : Les Canadiens croient que l'éducation musicale est essentielle au développement des enfants et qu'elle mérite un meilleur appui, plus équitable et plus durable.

Les Canadiens sont d'accord avec l'importance de garder l'éducation musicale accessible. En effet, 86 % affirment qu'elle est bénéfique pour les enfants et devrait être offerte équitablement aux écoles. De nombreux Canadiens reconnaissent que les écoles n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre ces avantages à la disposition de tous les élèves. En effet, près des trois quarts (74 %) s'entendent pour dire que l'éducation musicale devrait être mieux financée dans le système d'éducation publique du Canada. Malgré cette perspective nationale, le niveau de besoin dépasse la capacité de MusiCounts à offrir du soutien; à l'heure actuelle, MusiCounts reçoit chaque année des demandes de financement correspondant à un montant allant de cinq à six millions de dollars. L'organisme ne peut soutenir qu'environ une école sur cinq qui présente une demande, ce qui indique un besoin urgent de dons . Ces derniers contribuent aux subventions du programme de financement de la musique en milieu scolaire de MusiCounts.

Le sondage révèle également que près des deux tiers des Canadiens (60 %) affirment que le chant, le jeu ou la composition de musique améliorent davantage la santé mentale que l'écoute de la musique. Ces données montrent la reconnaissance accrue selon laquelle le fait de pratiquer directement la musique, et pas seulement l'écouter, peut avoir un effet transformateur sur la santé mentale.

Pourquoi l'éducation musicale fait-elle une différence pour la santé mentale de votre enfant?

Ces résultats montrent le consensus à l'échelle nationale selon lequel la musique est un volet essentiel de l'éducation, nourrissant à la fois le cœur et l'esprit. Le sondage, qui a permis d'interroger des Canadiens âgés de 18 ans et plus à l'échelle du pays, révèle qu'une majorité (56 %) associe l'éducation musicale à une amélioration de la santé mentale et du bien-être.

« Les classes de musique sont plus que des espaces pour la créativité; c'est là que les élèves développent un sentiment de confiance, de communauté et d'appartenance », a déclaré Kristy Fletcher, présidente de MusiCounts. « Les Canadiens reconnaissent clairement cet impact, et ce sondage confirme ce que nous constatons chaque jour : l'éducation musicale n'est pas qu'un atout; elle est essentielle à la santé mentale et au développement des enfants. Lorsque nous investissons dans ces programmes, nous donnons aux enfants les outils nécessaires pour favoriser leur épanouissement en classe et dans d'autres milieux. »

Lorsqu'on a demandé aux Canadiens quels étaient les principaux avantages qu'ils associaient à l'éducation musicale, le thème principal était la santé mentale. Plus de la moitié (56 %) affirment que l'éducation musicale permet d'améliorer la santé mentale et le bien-être, tandis que 38 % croient qu'elle enseigne la discipline et la concentration, compétences clés qui favorisent le succès en classe et dans d'autres milieux.

Comment l'éducation musicale permet-elle d'apporter de la joie et de bâtir la communauté?

L'influence de la musique va bien au-delà du milieu scolaire. Le sondage de MusiCounts révèle que plus de quatre Canadiens sur cinq (81 %) utilisent personnellement la musique, qu'il s'agisse d'en écouter, d'en jouer ou d'en créer, pour gérer le stress, l'anxiété ou améliorer leur humeur chaque semaine, et près de la moitié (45 %) le font chaque jour.

Cette relation avec la musique est profondément ancrée dans les générations suivantes : 89 % de la génération Z, 91 % de la génération Y et 83 % de la génération X affirment utiliser la musique chaque semaine pour améliorer leur humeur, ce qui souligne le rôle universel de la musique dans la promotion du bien-être.

Ces idées soulignent le rôle de la musique, non seulement comme matière scolaire, mais aussi comme source d'expression de soi et d'appartenance. En effet, la musique renforce la communauté et favorise la création de liens entre les personnes issues de groupes d'âge, de cultures et d'antécédents diversifiés.

Comment les Canadiens peuvent-ils appuyer l'éducation musicale dans les écoles?

Depuis 1997, MusiCounts s'efforce de combler cet écart en consacrant plus de 20 M$ en subventions aux écoles sous-financées. Ce montant est investi dans les instruments, l'équipement et les ressources afin que les écoles puissent améliorer et poursuivre leurs programmes de musique.

Les résultats nous rappellent que, même si la passion pour l'éducation musicale est répandue, les infrastructures qui permettent de financer ce domaine sont imprévisibles et réparties inégalement. Alors que la demande de ressources continue de dépasser le financement disponible, MusiCounts continue de s'engager à défendre l'accès équitable et à investir dans la prochaine génération de musiciens.

Les résultats du sondage soulignent l'importance de verser des dons dans le cadre du Mardi je donne, le 2 décembre, afin que tous les enfants canadiens puissent profiter de l'accès à l'éducation musicale. Pour en savoir plus sur MusiCounts ou pour faire un don à l'appui des programmes caritatifs, veuillez consulter la page MusiCounts.ca/survey.

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada . Il a été mené sur une courte période, du 26 au 29 septembre 2025, auprès de 1 573 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes en ligne d'Unlock.

Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cette procédure vise à obtenir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

À propos de MusiCounts

MusiCounts est l'organisme caritatif canadien d'éducation musicale associé à la CARAS et aux prix JUNO. Il a pour mission de veiller à ce que tous les jeunes Canadiens aient accès à une formation musicale à l'école et dans leur collectivité. Cette vision se traduit par des programmes de subventions qui investissent directement dans les écoles et les collectivités partout au Canada et qui mettent des instruments de musique entre les mains des enfants qui en ont le plus besoin. De plus, MusiCounts crée des ressources pédagogiques pour les enseignants et les élèves, encourage les jeunes à faire carrière en musique et rend hommage aux enseignants, aux artistes et aux philanthropes qui se font les champions de la formation musicale.

MusiCounts est financé par de nombreuses personnes et entreprises citoyennes qui comptent parmi les plus dévouées au Canada, notamment SiriusXM Canada, la Slaight Family Foundation, la Great Kitchen Party du Canada, Bell Média, le Cercle des leaders de MusiCounts, Rogers, RBC et la Hot Topic Foundation. Depuis sa création, MusiCounts reçoit le soutien de Sony Music Entertainment Canada Inc., Universal Music Canada, Warner Music Canada Ltd. et des Prix JUNO. MusiCounts a été fondée en 1997 et a accordé plus de 20 000 000 $ à l'appui de l'éducation musicale au Canada. Ces fonds ont profité à près de 1 600 écoles et communautés, soutenu plus de 290 diplômés du programme de musique postsecondaire et honoré 20 enseignants de musique extraordinaires et sept philanthropes.

www.musicounts.ca/fr/

