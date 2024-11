L'UQAR remet un doctorat honoris causa à l'écrivaine Kim Thúy

RIMOUSKI, QC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Rimouski a remis un doctorat honoris causa à l'écrivaine Kim Thúy. Une distinction qui souligne son parcours exceptionnel, sa contribution au monde des lettres et son engagement pour l'inclusion.

Kim Thúy entourée du recteur de l’UQAR, François Deschênes, et du secrétaire général de l’Université du Québec, Martin Hudon, lors de la remise de son doctorat honorifique. (Groupe CNW/Université du Québec à Rimouski)

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction du monde universitaire. « Mme Thúy est une écrivaine des plus talentueuses et un modèle de résilience et d'adaptabilité. Son parcours est un exemple vivant de l'influence que peut avoir une personne déterminée à surmonter les obstacles, à transformer ses expériences personnelles en récits universels et à inspirer les autres par son engagement et sa créativité », observe le recteur de l'UQAR, François Deschênes.

Originaire du Vietnam, Kim Thúy s'est établie au Québec, dans la ville de Granby, avec sa famille en 1978. C'est dans cet environnement totalement nouveau qu'elle découvrira la culture québécoise et qu'elle développera sa capacité à s'enraciner tout en préservant l'essence de ses origines. Après des études à l'Université de Montréal où elle obtient un baccalauréat en traduction, puis un baccalauréat en droit, elle entreprend sa vie professionnelle. Au fil des ans, elle occupe plusieurs fonctions, comme avocate, interprète, restauratrice et animatrice télévisuelle.

En 2009, elle publie son premier roman intitulé Ru, qui aborde les thèmes de l'identité culturelle, de l'exil et de l'enracinement. Largement inspirée de son parcours de réfugiée, cette œuvre écrite dans une prose poétique et intimiste lui vaut plusieurs distinctions prestigieuses, dont le prix du Gouverneur général.

La carrière littéraire de Mme Thúy a été florissante avec la publication des romans mãn, Vi et Em dans lesquels elle poursuit son exploration des thèmes de l'exil, de l'amour et de la recherche de soi. En 2017, elle publie un livre de recettes intitulé Le Secret des Vietnamiennes dans lequel elle met en lumière les traditions culinaires de son pays d'origine puis, en 2019, elle fait paraître l'album jeunesse Le Poisson et l'oiseau qui célèbre la beauté de la différence et la richesse de la diversité.

Traduits dans une trentaine de langues, les livres de Kim Thúy sont distribués dans 43 pays et territoires et vendus à plus de 850 000 exemplaires. Reconnue internationalement, l'écrivaine a obtenu plusieurs prix et a été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec, chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la République française et a reçu l'insigne de l'Ordre de la Pléiade.

« Le doctorat honorifique que remet l'UQAR à Mme Thúy est une façon d'exprimer notre gratitude pour son apport dans plusieurs sphères de notre société, mais aussi pour sa capacité à toucher les cœurs et les esprits, à faire dialoguer les cultures et à démontrer, à travers son propre parcours, que la force de la résilience humaine n'a pas de limites », conclut le recteur Deschênes.

À propos de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Près de 7000 personnes y suivent une formation dans des disciplines variées à tous les cycles d'études. Elle se distingue par l'accessibilité et la qualité de ses formations ainsi que par l'encadrement des étudiantes et des étudiants. En plus de ses campus à Lévis et à Rimouski et de ses antennes à Baie-Comeau et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'UQAR est présente en Beauce, à Thetford, dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques) et à Matane. Elle se démarque par son rayonnement en recherche autour de ses trois axes d'excellence que sont les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais aussi dans de nombreux domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales ainsi que de la santé.

SOURCE Université du Québec à Rimouski

Source : Jean-François Bouchard, Service des communications, [email protected]