Une écrasante majorité d'entre eux ( 88 % ) s'attendent à ce que leur école leur apporte l'expérience client « simple et sans détour » que leur proposent déjà les fournisseurs de service d'autres sphères d'activité, et plus de trois quarts d'entre eux ( 76 % ) sont persuadés que l'université de l'avenir ressemblera très peu aux établissements d'enseignement d'aujourd'hui.

« Après une année complète de cours à distance, les étudiants canadiens de niveau postsecondaire - qui ont grandi avec les médias sociaux, les plateformes de diffusion en continu et les applications d'autopartage et de livraison de repas - s'attendent à ce que leur collège ou leur université redouble d'efforts sur le plan numérique », affirme C. J. James, associée et leader nationale du groupe Éducation chez KPMG au Canada. « Les résultats de notre sondage démontrent que les étudiants ont des attentes plus élevées. Au cours de la prochaine décennie, les étudiants seront de plus en plus diversifiés, plus habiles sur le plan numérique et plus déterminés, poussant ainsi les établissements d'enseignement supérieur à concevoir et à offrir une expérience plus personnalisée qui s'adressera autant à l'étudiant en tant qu'apprenant, qu'au citoyen et client très au fait de la réalité numérique. »

Principales conclusions du sondage :

78 % des étudiants de niveau postsecondaire conviennent que la pandémie a « fondamentalement modifié » leurs attentes à l'égard de leur expérience de l'enseignement supérieur

Les étudiants de la Colombie-Britannique sont ceux qui ressentent le moins cet attachement, à 55 %, tandis que ceux du Québec sont ceux qui ressentent le lien le plus fort, à 65 %.

Pour ce qui est de définir en quoi consiste la « meilleure expérience étudiant », les jeunes disent vouloir une « expérience d'apprentissage personnalisée » et « un environnement propice à l'apprentissage ».

Quand on leur demande ce qui nuit à leur réussite, les étudiants cernent trois principaux enjeux : « le sentiment de stress », « la connectivité Internet », et « le degré de motivation ».

Le facteur COVID

La grande majorité des étudiants se sont dit satisfaits de la gestion par leur école de leur expérience éducative au cours de la pandémie grâce à des communications régulières et utiles, même si nombre d'entre eux se sont sentis isolés : près de deux étudiants sur cinq ont affirmé à ce sujet qu'ils n'avaient pas l'impression de faire partie de la communauté étudiante et enseignante. Près de neuf étudiants sur dix (87 %) ont indiqué que la qualité de leur expérience d'enseignement à distance dépendait du degré d'aisance des enseignants en mode virtuel, et la plupart (80 %) estiment que leur établissement aurait dû employer la vidéo, la réalité mixte, les simulations et les hologrammes pour leur offrir une meilleure expérience d'apprentissage.

Avant le commencement de l'année scolaire 2021-2022, plus de deux tiers (68 %) des étudiants disaient ressentir de l'anxiété à l'idée du retour en classe en raison de la grande contagiosité des nouveaux variants de la COVID-19, ce qui a mené près de trois étudiants sur cinq (57 %) à décider ne pas résider en dortoirs ou sur le campus. À 64 %, les femmes sont plus nombreuses à refuser de vivre sur le campus en raison de la COVID, par rapport à 51 % pour les hommes.

Autres faits saillants du sondage :

71 % des étudiants disent que « la vie sur le campus a de l'importance » pour eux et qu'ils avaient hâte de retourner en classe

Près de deux tiers (65 %) des étudiants ont l'intention de participer au sport universitaire, aux clubs et aux activités mêmes s'ils reconnaissent le risque de contracter la COVID

Ce pourcentage est moins élevé chez les étudiants de première année du cycle supérieur, à 79 %, tandis que les étudiants de quatrième année affichent le pourcentage le plus élevé, soit 88 %.

Trois quarts (75 %) des étudiants pensent que le personnel (les professeurs et le personnel administratif) devrait obligatoirement être vacciné contre la COVID-19.

Pour plus d'information, KPMG est l'hôte d'un colloque de l'enseignement supérieur en mode virtuel le jeudi 14 octobre où il sera question du portrait de l'enseignement supérieur en recherche, en intelligence artificielle, et en collaboration, et de la voie vers un avenir plus rationalisé et plus résilient.

KPMG a sondé 1203 étudiants canadiens de niveau postsecondaire, âgés de 18 à 34 ans, entre le 1er et le 10 septembre 2021à l'aide d'un panel Asking Canadians sur la plateforme de recherche automatisée Methodify de Delvinia. Soixante pour cent des participants étaient des étudiants à temps plein, 27 % à temps partiel, et 13 % étaient inscrits à un certificat d'études postsecondaires. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

